カネボウ化粧品・ALLIEのウェブ動画『#ずっと離さない』が本日4月4日に公開された。同映像には、『第27回東京国際映画祭』コンペティション部門で最優秀芸術貢献賞、WOWOW賞を受賞した映画『草原の実験』に主演したエレーナ・アンと、俳優の清原翔が恋人役で共演。周囲のダンサーたちに引き離されたり、引き寄せられたりする男女が、最後に抱き合う様が捉えられている。監督を務めたのはあいみょんや Mr.Children、米津玄師らの作品を手掛ける林響太朗(DRAWING AND MANUAL)。楽曲は佐藤千亜妃(きのこ帝国)による書き下ろしとなる。男女を取り囲む人々のコンテンポラリーダンスの振付は、ポカリスエットのCMで知られるI COULD NEVER BE A DANCERが担当した。