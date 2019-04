大ヒット公開中の映画『バンブルビー』より、<トランスフォーム>を交えた超絶アクションが繰り広げられる本編映像の一部が解禁となった。

映像は、戦いに傷つき地球に身を隠したバンブルビーと、それを執拗に追ってきた凶悪な敵・ドロップキックがついに直接対決をむかえる貴重なバトルシーン。

歴史を感じさせる造船所を舞台に、辺りかまわず破壊しまくる互角の肉弾戦や、ビートルモードを駆使した『トランスフォーマー』ならではの変形<トランスフォーム>アクションが所狭しと繰り広げられる。”ハリウッドの破壊王”の異名をとるマイケル・ベイから、新たな監督となったトラヴィス・ナイトにバトンタッチされた本作でも、トランスフォーマー同士のド迫力バトルが受け継がれていることを確信できる映像となっている。

さらに、激しい戦闘の最中でも、心を通わせるチャーリー(ヘイリー・スタインフェルド)に危害が及ばないようしっかりと守るバンブルビーの姿も映し出され、普段はちょっぴりドジで心優しいバンブルビーが大切な相棒を守るために勇ましく戦う姿も印象的だ。

映画『バンブルビー』は大ヒット公開中

(C)2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related characters are trademarks of Hasbro. (C)2018 Hasbro. All Rights Reserved.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド