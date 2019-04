■ケンモチヒデフミ(水曜日のカンパネラ)と広告音楽を数多く手がけるFrascoがコラボ!『うんこミュージアム YOKOHAMA』テーマ曲「U.N.K.O.」に注目

リリース情報

現在、開催中の『うんこミュージアム YOKOHAMA』のテーマソング「U.N.K.O.」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。『うんこミュージアム YOKOHAMA』の館内で流れているテーマソング「U.N.K.O.」は、 水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミとSpotifyで人気を博し、広告音楽を数多く手がけるFrascoがコラボして制作。 今年、「文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門」で、それぞれのミュージックビデオが取り上げられ話題となった両者がタッグを組んだ。「U.N.K.O.」は、「うんこミュージアム」のコンセプトである「固定観念を水に流す」になぞらえ、 文化的/芸術的なイメージも持つアーティストが、うんこを題材に「世界一カッコイイうんこの楽曲」としてクールに50回以上もうんこを連発。作詞・作曲はFrascoのタカノシンヤ、トラック制作は水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミ、ボーカルはFrascoの峰らるが務めた。タカノはこの曲の歌詞をトイレの中で考えたという。 なおミュージックビデオには、女優の若杉凩が出演している。また、4月10日にはリード曲「U.N.K.O.」も収録されたアルバム『うんこミュージアム サウンドトラック』がデジタルリリースされる。こちらにも注目だ。■ケンモチヒデフミ(水曜日のカンパネラ)コメントまさか自分の音楽人生において、 オフィシャルにうんこの曲を作ることになろうとは思ってもみませんでした。 こんなに楽しくてクレイジーな依頼をいただけて本当にうれしかったです。 極上にクールなサウンドと歌声にのせて「うんこ」を連呼するという、 新しい概念が爆誕した瞬間に立ち会うことができました。 これぞ、 This is the new shit! です。<『うんこミュージアム YOKOHAMA』施設概要>正式名称:うんこミュージアム YOKOHAMA(うんこミュージアム よこはま)住所:神奈川県横浜市西区高島2丁目14−9 アソビル2F ALE-BOX内オープン日:2019年3月15日(金)〜7月15日(月)営業時間:10:00〜21:00 ※最終入場受付:20:30定休日:不定休展示内容:うんこ広場/ウンスタジェニックエリア/ウンテリジェンスエリア/ウンタラクティブエリア入場方法:事前予約によるチケット制(※空き状況次第では当日券もあり)2019.04.10 ON SALEVarious ArtistsDIGITAL ALBUM『うんこミュージアム サウンドトラック』うんこミュージアム YOKOHAMA 公式サイトhttps://ale-box.com/unkomuseum/うんこミュージアム YOKOHAMA 公式Twitter(@unko_museum2019)https://twitter.com/unko_museum2019/