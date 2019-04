目が良い人にはなかなかわからない乱視の悩み。

乱視とは屈折力が屈折点により異なるため、焦点を一点に合わせることができない状態で、主に角膜のひずみが原因で、近視や遠視と組み合わさって起こる場合が多いという。

そう言われても実感が湧かない人のために、同じ景色が乱視の人の目にはどう映っているのか紹介したツイートが、一部の海外メディアで報じられるなど注目を集めている。

正常な人と比較した画像がこちら。

Astigmatism is when the cornea is slightly curved rather than completely round..

With astigmatism, light focuses on several points of the retina rather just one point. This is what people with Astigmatisms vs without. pic.twitter.com/RXWWayFBRJ

- Unusual Facts (@UnusualFacts6) 2019年3月25日