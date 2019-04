春眠暁を覚えず。目覚まし時計を使わなくていい朝には朝寝坊するのが気持ちいい季節になりました。

でも、アメリカで2月末に発表された睡眠と血糖値の関係を調べた実験結果を知って、のんびり気分が吹き飛んでしまいました。

この実験では、36人の健康な男女の被験者が3つのグループに分けられました。

10日間、8〜9時間の睡眠をとったのが第1のグループ。第2グループは5時間睡眠を10日間続けました。

最後のグループは月曜から金曜までは5時間睡眠、土日は好きなだけ寝られますが、月曜日にはまた5時間睡眠に戻りました。つまり、これは週末に寝だめをするパターンですね。

第2と第3グループは実験中に体重が増えました。

その増加度は第2グループの男性で2.8%、女性で1.1%。第3グループは、男性で3%、女性が0.05%だったそうです。

この数字が多いのか少ないのかピンときませんが、増加は増加。そのパターンを続けていったら無視できない結果になる可能性があります。

「CNN」によると、起きている時間が長いとそれだけカロリーが必要となり、食べてしまうことがこれまでの研究で判明していたそうです。

慢性的な睡眠不足によって、食欲を抑える満腹ホルモンのレプチンが低下し、同時に空腹ホルモンのグレリンが上がるので、食欲が増進され余計に食べてしまうというわけです。

今回の研究で明らかになったのは、血糖値のコントロールに対して週末の寝だめの効果がなかったという点でした。

この調査に携わったコロラド大学睡眠研究所のライト所長いわく、

(週末に)好きなだけ寝だめをしても十分ではありませんでした。

月曜日にまた短い睡眠に戻ったとたん、血糖値を調節する能力が損なわれました。

