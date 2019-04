4作品がランクインする中、『レゴ(R)ムービー2』が初日満足度1位を獲得。

「オモチャ好き全ての世代に刺さる映画」「前作以上にパロディネタが散りばめられていた」「エンディングが最高」「ネタ満載で映画好きが楽しめる」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、『映画 少年たち』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2019年3月30日〜3月31日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(→)『映画ドラえもん のび太の月面探査記』[3月1日公開]

2位(NEW)『ダンボ』[3月29日公開]

3位(↓)『翔んで埼玉』[2月22日公開]

4位(↓)『キャプテン・マーベル』[3月15日公開]

5位(↓)『バンブルビー』[3月22日公開]

6位(↓)『映画 プリキュアミラクルユニバース』[3月16日公開]

7位(↓)『君は月夜に光り輝く​』[3月15日公開]

8位(NEW)『映画 少年たち』[3月29日公開]

9位(↓)『グリーンブック』[3月1日公開]

10位(↓)『えいがのおそ松さん』[3月15日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

