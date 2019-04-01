¥¤¥Á¥í¡¼¤¬°úÂà²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¿ÍË¾¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î¿¿°Õ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ Å·ºÍ¤Î¿´¾ÝÉ÷·Ê¤òÆÉ¤à
¾Íè¤Î¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼´ÆÆÄ¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤À¤¬¡¢²ñ¸«¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Å·ºÍ¤¬¡¢¤½¤¦»×¤¤µÍ¤á¤ë±¢¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£4·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¤ÇÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Õ¡¦¶ÄÌÚÉË¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ
¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÀäÂÐÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡£àÀäÂÐá¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¡£¿ÍË¾¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¡£¿ÍË¾¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¡×
3·î21Æü¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê45ºÐ¡Ë¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¤È¤ê¤ï¤±°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤À¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿¿°Õ¤òÂ¬¤ê¤«¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò±ì¤Ë¤Þ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ð¤«¤ê¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¿ÍË¾¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë»Ñ¤«¤é¡¢¡ÖËÜ¿´¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÆüÊÆÄÌ»»4367°ÂÂÇ¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó262ËÜ¤È¤¤¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿°ÂÂÇµÏ¿¡Ä¡Ä¡£
¿ô¡¹¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿Å·ºÍ¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤Ïµå³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¼Ô¤Ê¤é¤º¤È¤â¼«Á³¤ËÊú¤¯´üÂÔ¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤â¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¡ÖÀäÂÐÌµÍý¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿±¢¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡£
¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¶ÄÌÚ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡Ø¹â¤¹¤®¤ëÍýÁÛ¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£»á¤À¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¤È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¸Î¡¦¶ÄÌÚÉË¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê»ÕÄï´Ø·¸¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤À¡£
¡Ö1¡Á2Ç¯ÌÜ¤ÈÆó·³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¤Àµ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ·ùµ¤¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Ï²¿¤âÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤±¡Ù¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿·Ç¤¤Î¶ÄÌÚ´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ø¥¤¥Á¥í¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÐÏ¿Ì¾¼«ÂÎ¡¢ËÍ¤Î¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¶ÄÌÚ¤µ¤ó¤¬´«¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥í¡¼ËÜ¿Í¤Ï½Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅöÁ³¶ÄÌÚ¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¿ÍË¾¤È¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤«¤éÊé¤¤¶Ä¤¬¤ì¤ë¤³¤È¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤äÄ¹Ã«Àî¼¢Íø¡Ê¸µ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢ÅÄ¸ýÁÔ¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤«¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Õ¾¢¤ÈÊé¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¶ÄÌÚ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿ÍË¾¡×¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¶ÄÌÚ¤È¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÇ¯Îð¤Ï40ºÐ¶á¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢»Õ¾¢¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÊÁ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢»þ¤¬²á¤®¡¢¼¡Âè¤Ë¼þ°Ï¤ËÇ¯²¼¤ÎÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤â¼«Ê¬¤Î¡Ö´ï¡×¤òÂ¬¤ëÊªº¹¤·¤È¤·¤Æ¡¢¶ÄÌÚ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢°úÂà²ñ¸«¤Ç¡Ö¥·¥ã¥ì¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¶ÄÌÚ´ÆÆÄ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£
¶ÄÌÚ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤Î¹ç´Ö¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÍ·¤Ó¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ËèÌëÂç¼ò¤ò°û¤ß¡¢½÷À¤ò¸ýÀâ¤¯¡£¤½¤¦¤·¤ÆËá¤«¤ì¤¿¹ë²÷¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸ºî¤ê¤Ë¤ª¤ª¤¤¤ËÀ¸¤¤¿¡£
¤Ò¤¿¤¹¤éÌîµå¤ËË×Æ¬¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢¤¢¤¢¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Á¡¼¥à¤ÇÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¼«¤é¤Î¡Ö¿ÍË¾¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¾Ý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢'01Ç¯¡¢27ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ËÀí¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ´ü¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¸å¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¼èºà¤·¤è¤¦¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò1Ëç´¬¤¤¤¿¤À¤±¤Î»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢ÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¼ÁÌä¤µ¤»¤ë¡£
Àð»Ò¤Ç¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤È¤·¤Ê¤¬¤éÅ¬Åö¤Ë¼õ¤±Åú¤¨¤·¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¼¡¡¢¤É¤¦¤¾¡Ù¤ÈÌµ»ë¤ò·è¤á¹þ¤à¡£°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤Î¤¯¤é¤¤³Ð¸ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼èºà¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¼þ°Ï¤¬ÐþËý¤µ¤òÌµÈãÈ½¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤ËÍ¾¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÉâ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Photo by gettyimages
¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼ºßÀÒÃæ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤°Å¹õ»þÂå¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸øÁ³¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï¸åÂ³¤Ëµå¼ï¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁê¼êÅê¼ê¤Ëµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¤ê¡¢»Íµå¤Ç¤Î½ÐÎÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Î°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð'09Ç¯¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤¬°ßÄÙáç¤Ç³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¾¡¤Á¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡Øº£Ç¯¤Ï¥à¡¼¥É¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤È¡¢°Å¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤µ¤¨¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Âº·É¤µ¤ì¤ë¤¬Êé¤ï¤ì¤Ê¤¤
¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²î²¿Ê¤¹¤ë¼«Ê¬¤È¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Î·çÇ¡¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤È¤Î´Ö¤Î¡¢Ëä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤°Õ¼±¤Îº¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÀ®ÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤è¤¦¤¬¡¢Âº·É¤·¶Ä¤®¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÊé¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢±ó´¬¤¤Ë±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡¢Å·ºÍ¤Î¿´¤Ï¿¼¤¯½ýÉÕ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë·èÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢'12Ç¯7·î¡¢¼«¤é»Ö´ê¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î'01Ç¯¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡¤¹¤é°ìÅÙ¤â²Ì¤¿¤»¤º¡¢ºÇ²¼°Ì¤¬Äê°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ»þ¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö20ÂåÁ°È¾¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ßËÍ¤¬¤¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´¾ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤ÀÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ä¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ±À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡¢Í¾Íµ¤Ë°î¤ì¤¿Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÌÁ¼ç¤Ç¤¢¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ëµåÃÄ¤Ç¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢Åö»þ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¥¸¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¹ñÀÒ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¼ã¼êÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÊé¤ï¤ì¡¢Éé¤±¤¿»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±µ¼Ô¤¬¤¤¤è¤¦¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤Ë¿Í¤Î»Ñ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¿ÍË¾¤Î²ô¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÈà¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¡Ù¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»þÂå¤Î¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤âµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¿È¿¶¤ê¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸À¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢²ñ¸«¤Ç¤â¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤æ¤¨¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¥á¥¸¥ã¡¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢'18Ç¯¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë¤â¤É¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¿ÍË¾¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê
¤½¤â¤½¤â¡¢¸½ºß¥×¥íÌîµå¤Î´ÆÆÄ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤È¤¡¢¡Ö¿ÍË¾¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºòÇ¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î¹Åç¡¦½ïÊý´ÆÆÄ¡¢ÆüËÜ°ì3²ó¤Îµð¿Í¡¦¸¶´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹©Æ£´ÆÆÄ¡£
¤³¤Î3¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¤¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸ý¤òÍø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë»öºÙ¤«¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼þ¤ê¤¬¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¿ÍË¾¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Èó¾ð¤Ê·èÃÇ¤â²¼¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¡Ê¸µºßµþµåÃÄ¥³¡¼¥Á·Ð¸³¼Ô¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿ÍË¾¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ÏµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¿ÍË¾¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢À¾Éð¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿¹²¬Ã£Ï¯»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¿ÍË¾¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¸å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î´ÆÆÄ¤Ï¾¡¤ÁÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤¨¤Ð¼«Á³¤È¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤à¤·¤í¡¢ºÇ½é¤«¤é¿ÍË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¹¥¤«¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Ï¥À¥á¡£¡Ø¾¡¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬´Å¤¤¤«¤é¡¢¿Í¤Ë¤â´Å¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ì¤À¤±¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡¢³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤ÎÄ¶°ìÎ®¤Ç¤¹¡£¡Ø¿ÍË¾¤¦¤ó¤Ì¤ó¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÌîµå³¦¤Ë´Ô¸µ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤¿Áª¼êÀ¸³è¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ìîµå¿Í¡¦¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤òÆüËÜÃæ¤¬ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½µÈ¯Çä¤Î½µ´©¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÍî¹çÇîËþ»á¤ÎÎã¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÆÃ½¸¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2019Ç¯4·î13Æü¹æ¤è¤ê