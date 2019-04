だ、大ニュースっ!!

【カルデア広報局より】

お待たせいたしました。新作アプリ「Fate/Grand Order Quest」をApp Storeにて配信開始いたしました!

公式サイトはこちら→https://t.co/dVSHgLcx3W #FGO #FGOQuest #FGOQ pic.twitter.com/Tp2NKHqYJG— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) 2019年3月31日

【カルデア広報局より】

新作アプリ「Fate/Grand Order Quest」のリリースを記念して、「Fate/Grand Order」にて聖晶石10個をプレゼントいたします!詳しくは→https://t.co/dcnhXEBale #FGO #FGOQuest #FGOQ pic.twitter.com/2cLjttOwWA— 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) 2019年3月31日

舞台は築地。



中学2年生の矢逆一稀、久慈悠、陣内燕太の3人はある日、謎のヒト型生命体“社長”に出会い、



無理やり尻子玉を奪われ寿司職人に変身させられてしまう。



『元の姿に戻りたければ“ある方法”で握り、マグロの尻子玉を持ってこい』



社長にそう告げられる3人。少年たちは握りあい、マグロの尻子玉を奪うことができるのか?!



同じ頃、新星玲央と阿久津真武が勤務する浅草雷門店でも何かが起ころうとしていたー。





僕たちの出会い、それは生命の輝き――。 いつかの文豪青春グラフィティ。 https://t.co/igBN91W4tZ#bungosd pic.twitter.com/URiTqkphxv— ??学園「文豪ストレイドッグス」公式?? (@bungosd_anime) 2019年3月31日

#クロラビ pic.twitter.com/wmOi1MZQSJ— CLOCKWORK RABBIT (@usagi_anime) 2019年3月31日

MTGアリーナ、エイプリルフールだからデッキに目が付いてるんだけどくっそキモい件 pic.twitter.com/DQw8Mh8BQn— 色墓 (@16_haka) 2019年3月31日

【緊急速報!?】唯花の謀略によって、公式サイトが唯花に占拠されてしまいましたTVアニメ「可愛ければ変態でも唯花を好きになってくれますか?」2019年夏放送決定!? 詳しくは公式サイトをチェックしてくださいね!https://t.co/0cOQQq0EOS#hensuki pic.twitter.com/ODNvW1YFf3— TVアニメ「可愛ければ変態でも好きになってくれますか?」公式 (@hensuki_anime) 2019年3月31日

今回スタッフから『賢者の孫』という小説があって、それがアニメ化されるということで『孫』繋りでコラボ企画があると聞きました。 声をかけていただき大変光栄です。



具体的に何すんべか?と聞くとよく分からなかったのでスタッフに任せました。



『孫』を歌ったりするのは、得意なのですが、ネットの話はちんぷんかんぷんで申し訳ありません。



この物語の主人公は、二度目の人生を賢者のおじいちゃんに育てられ彼の友人達と共に成長活躍する物語だと聞きました。



私の歌っている曲に『二度とない人生だから』という歌があります。何か通じるものがあるべ。



孫を中心に生活をする事で、家族の関係が良くなったりする事があります。



そんな話が物語の中にあったりするみたいなので、アニメ化されたら是非見させて頂こうと思います。



楽しみだべな。

〜きみのこえが、ぼくをつよくする〜

憧れのあの子との生活♪

ちびっ子との恋、はじめませんか?

⇒https://t.co/OBavlQsGlo#ガルフレ pic.twitter.com/q6h8qLfgnC— がーるふれんど(かり)公式 (@girlfriend_kari) 2019年3月31日

【#ピグパのすっぴん】



実はピグってこんな顔なんです。

勇気出してすっぴん晒してみたんだけど、

すっぴんとどっちがいいと思う?^^#右の人はいいね #左の人はリツイート



▼すっぴん顔パーツ配布中!https://t.co/MORZyV9aX0 #エイプリルフール#ピグパーティ #ピグパ #ピグパ民と繋がりたい pic.twitter.com/DLe4G4Py9n— ピグパーティ[ピグパ] (@PiggPARTY) 2019年3月31日

【すっぴんピグたちの暴走は止まらない...】



クレアとアヒルがお花見中????

可愛いですね〜^^



▼可愛いきせかえアバターアプリhttps://t.co/MORZyVqLOy #エイプリルフール #さくら#ピグパーティ #ピグパ #ピグパ民と繋がりたい pic.twitter.com/0em9dSI2lk— ピグパーティ[ピグパ] (@PiggPARTY) 2019年3月31日

はい。かわいいー( ˙-˙ )#ピグパ #ピグパ民と繋がりたい #ピグパのすっぴん pic.twitter.com/L2BTo4psVQ— ポンチャン???? (@happytamiko2) 2019年3月31日

【悲報】チバテレ、糸冬 了のお知らせ。



だってテレビはもう「オワコン」なんでしょ?

じゃ、終わろっか。



改元の日は「開局記念日」。だからホントにその前日、「平成最後」に・・・ね????#エイプリルフール #嘘 #チバテレ pic.twitter.com/w2z58QY3pZ— チバテレ【公式】 (@chiba3ch) 2019年3月31日

✨????重大発表????✨

皆さまへ大事なお知らせです。突然のことで驚かれる方もいるかもしれませんが…本日4/1(月)から「メギド72」は…『人ビト72』に超進化します!皆さまに末永く愛されるよう頑張ります。これからもよろしくお願いしますね♪



#メギド72 #人ビト72 pic.twitter.com/pRuFh7fS21— ルネ@[公式]メギド72改め人ビト72 (@megido72) 2019年3月31日

【開催中】

皆さま、新召喚『嘘★魔違召喚』が始まりました✨2019/4/1(月) 00:00〜23:59 の期間、何回でも召喚が可能になっています♪ぜひ、たくさんのお仲間を召喚してみてくださいね❗️



#メギド72 #人ビト72 pic.twitter.com/Kk8varflkf— ルネ@[公式]メギド72改め人ビト72 (@megido72) 2019年3月31日

笑いました pic.twitter.com/lWQCwQHysH— あかなす (@bikutomin) 2019年3月31日

未発表タイトル『地球防衛軍6』独占リーク映像が流出!

情報提供者は自称外来生物学者でEDF広報官のH氏(33歳)とされ、#EDF6

に登場する新巨大生物や新兵器などH氏が独自に入手した未発表情報が明らかにされている。https://t.co/BkjMxBCrlLhttps://t.co/6fgUR9TcTS#EDF5 #EDFIR #エイプリルフール pic.twitter.com/tirG5GiPeE— 地球防衛軍(EDF)公式 (@EDF_OFFICIAL) 2019年3月31日

うひゃあー!!こ、これは...

まひる...監督ーー!?!?

今すぐスタリラをチェック!????#スタリラ#スタァライト pic.twitter.com/qFKV5QSNWw— 岩田 陽葵 (@haruki_iwata) 2019年3月31日

家庭で楽しめる手のひらサイズの「ポケモンガオーレミニ」今夏発売

本体サイズを10%に縮小した「ポケモンガオーレミニ」を今夏発売いたします。

ガオーレディスク(別売)払い出し機能も搭載しています。https://t.co/lMHTKeYndJ#ガオーレ#ポケモンガオーレ#アーツフール#エイプリルフール pic.twitter.com/LzFmZ1ClgR— ポケモンガオーレ【公式】 (@Pokemon_Gaole) 2019年3月31日

結婚!!!!しました!!!!!!!!https://t.co/VpFKSNuhU8— トマト型 明坂 聡美(あけさか さとみ) (@akekodao) 2019年3月31日

【クラ?スポ 号外】ダミーボイス搭載AI歌唱ロボ『直感★フレーズ-CLIMAXロボ-』のプログラムをひと足先に公式LINEで公開!

LINEはコチラ⇒ https://t.co/uDtjJqXcJE

クラ?スポはコチラ⇒ https://t.co/5ZjbGL42h8#快クラ #快感フレーズ#クラロボ#エイプリルフール pic.twitter.com/KYWkYPb7tO— 【公式】快感?フレーズ CLIMAX (@kaikanproject) 2019年3月31日

FGOと月姫のコラボイベントキタアアアアアアアアアア!! pic.twitter.com/5bdu8cauWi— 厨房ちゃうよ (@tyuuboutyauyo) 2019年3月31日

アリスギア はシューティングゲーム用意してくるし! pic.twitter.com/mJz7JPGmDx— KNBR(69.6kg) (@knbr77) 2019年3月31日

【緊急重大発表】#グレイスフィールド保育園 が

本日4月1日にOPENしました??

わいわい明るく楽しい保育園です??

ただいま入園希望者募集中!??#入園したい人RT#約束のネバーランド #エイプリルフール #約ネバ pic.twitter.com/mdt3mIznVM— 『約束のネバーランド』公式 (@yakuneba_staff) 2019年3月31日

【本日0時より発生している謎の事象について】

サイコミにて大量発生しているのは『#ゾンビランドサガ』のキャラクターであることが判明しました!!

漫画は普段と変わらず楽しめるようですが…無料ガチャなど影響があるかもしれません。

引き続き調査・拡散のご協力、よろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/D7bEGdfoFD— サイコミ (@cycomi) March 31, 2019

節約にもダイエットにもおすすめ!



『透明ハンバーグ』



どれだけ食べてもゼロカロリーの透明ハンバーグはいかがでしょうか!材料費も全くかからないので、節約にもダイエット中の方にもおすすめです。すぐに作れるのでぜひ試してみてくださいね。



# クラシル #エイプリルフール pic.twitter.com/1iHjJjK26q— kurashiru [クラシル] (@kurashiru0119) 2019年3月31日

見た目は駆逐、中身は戦艦のちびっこ名探偵が大活躍!?



航空VS魚雷VS砲撃 海上を決する三位一体の軍艦バトルミステリー!

名探偵ネルソン〜蒼青の猫〜

4.1 ROADSHOW#戦艦少女Rhttps://t.co/naOR1reFLX pic.twitter.com/FkwmccdNT7— 名探偵ネルソン【戦艦少女R公式】 (@SKSJR_JP) 2019年3月31日

【広告】トウキビ農業体験参加者募集中!

「参加者募集だ。トウキビに感謝して収穫しろ」

「カーバラ!バラバラ!(トウモロコシつくろう!」https://t.co/yWCNGTj33q#kamiaso #aprilfool pic.twitter.com/4M0DvWcsSn— 箱庭新聞 (@kami_aso) 2019年4月1日

新サービス始めました!

サバイバルゲーム代行サービスがスタート!! https://t.co/ct9rBQMUzS @hyperdourakuより#エイプリルフール— ハイパー道楽 (@hyperdouraku) 2019年3月31日

ハコボーイ!からマルボーイ?



人気キャラクター #カービィ の

丸形デザインをコピー #キュービィ 禁断の丸形へ!

革新的な挑戦で、史上最も丸い体験を!

「マルボーイ!」鋭意制作中?#エイプリルフール #AprilFoolsDay#ハコボーイ #マルボーイ#boxboy pic.twitter.com/anOnGJaPCN— 【ハコボーイ!公式】キュービィの部屋! (@Hakoboy_HAL) March 31, 2019

キュービィが丸くなったので卓球をしてみました!

決めろ!勝利のスマッシュ!



(ハコボーイはパズルアクションゲームです)#エイプリルフール #AprilFoolsDay#ハコボーイ #マルボーイ pic.twitter.com/vPx0Zv7M4L— 【ハコボーイ!公式】キュービィの部屋! (@Hakoboy_HAL) March 31, 2019

キュービィが丸くなったのでゴルフをしてみました!

キュービィのホールインワン!



(ハコボーイはパズルアクションゲームです)#エイプリルフール #AprilFoolsDay#ハコボーイ #マルボーイ pic.twitter.com/Hf3f964Lq1— 【ハコボーイ!公式】キュービィの部屋! (@Hakoboy_HAL) March 31, 2019

突然の「マルボーイ!」発表を記念して「マル漫画」をお届け!

マルにはこんな使い方もあるのですね〜。#エイプリルフール #AprilFoolsDay#ハコボーイ #マルボーイ#boxboy pic.twitter.com/02vgF2OUsV— 【ハコボーイ!公式】キュービィの部屋! (@Hakoboy_HAL) March 31, 2019

新元号発表の日にナイセンが提案する、まったく新しいキャッシュレス決済!らくらく電話決済『TELUTELU(テルテル)』サービス開始!



特設サイト?【https://t.co/B6EfL4aiZf】

YouTube?【https://t.co/d8PD16MMiU】



今なら100億円もらいたいキャンペーン実施中!( ^o^)Г?チンッ#エイプリルフール pic.twitter.com/d4JwvHXLo3— ナイセン【公式】らくらく電話決済TELUTELU! (@itallinc) 2019年3月31日

By mera毎年おなじみの エイプリルフール が今年も始まってしまいました!何が本当で、何がウソで、何がネタで、もしかして実はマジなのか?という境界線がガラガラと音を立てて崩壊し、いろいろな意味で予測可能、しかし回避不能になってしまうという恐るべき日です。◆エイプリルフール記事が更新される度にすぐ知る便利な方法GIGAZINE編集部はエイプリルフールに便乗していろいろと仕込みまくっている各サイトを4月1日0時〜24時まで、文字通り24時間リアルタイム更新し、この記事にまとめて追加し続けます。どんどんこの記事に更新内容が追加されていき、時間の経過とともにすさまじい長さになっていくという仕組みです。◆ここからまとめリストエイプリルフール終了の4月1日24時までにどれだけの数のサイトを掲載できるのか、そして読者もすべてのサイトにアクセスし閲覧完了することが物理的に本当に可能なのか、それ以前にそもそもすべてのエイプリルフールのサイトを網羅してまとめることができるのか、というわけで限界突破&極限の戦いを繰り広げていくことになるまとめリストは以下からどうぞ!公式コラボから個人による非公式なものまで中身はいろいろ、極めてまれですが、ウソに混じって本当のことが発表されていたりそうでなかったりもするので油断大敵です。◆インターリンク国ごとに割り当てられたトップレベルドメイン名であるccTLD全245種類をインターリンクがバーチャルYouTuber化。その第1弾としてアンギラの「.ai」が生んだアンギラ・アイちゃんが公開されています。はじめまして!アンギラ・アイです.ai - YouTube「みなさん初めまして!」ということで、以下がアンギラのドメイン「.ai」から生まれたアンギラ・アイちゃん。……とここまではエイプリルフールネタですが、世界にある「.tv」や「.cc」といった珍しいドメインを持つ島の実態をインターリンクが自分の足と目で確かめにいくドメイン島巡りは実際に実施中です。◆24時間いつでも家族に会いに行ける、A320を1機プレゼント by Jetstar | Jetstar就航からもうすぐ7年がたつという格安航空会社のジェットスターは、過去最高額となる約111億円相当のプレゼントキャンペーンを実施。「『電話やメールではなく、本当はもっと家族と会いたい』を、ジェットスターが応援」とのことで……その内容はなんと本物のエアバスA320まるごと1機を抽選で1名にプレゼントというもの。ゲットすれば、空港や燃料、維持費の問題を度外視すれば、365日24時間、好きな時にいつでもどこへでもへ旅立つことが可能になります。「今すぐ応募する」ボタンをクリックするとプレゼントに応募できると思いきや……残念ながら、これはウソ。しかし、「エアバスA320の100分の1スケール模型」が応募者の中から1名にプレゼントされるキャンペーンは本当に実施されています。当選者のファーストネームが機体に印刷され、記念の台座もセットになっているとのこと。応募期間は2019年4月1日(月)から4月16日(火)までだそうです。◆星のカービィ(@Kirby_JP)さん | Twitter星のカービィの公式Twitterアカウントでは、星のカービィが「まる」から「しかく」になるという衝撃のニュースが。「星のカービィ スターアライズ」でも四角いカービィがトップページに。星のカービィ スターアライズ | Nintendo Switch | 任天堂ただしスクロールしていくとドッキリであることが示されていました。◆Fate/Grand Order Quest公式サイト人気ゲーム「Fate/Grand Order」のフィールド探索型RPG「Fate/Grand Order Quest」の配信が2019年4月1日にスタートしました。「Fate/Grand Order Quest」はiOS版とAndroid版が用意されています。今回はiOS版をダウンロードするため、「App Storeからダウンロード」をタップ。App Storeのページが開くので、「入手」をタップすればダウンロードが開始。ダウンロードが終わってゲームを起動するとこんな感じ。画面をタップすると……利用規約へ同意を求められるので「同意する」をタップ。ファイルのダウンロードが始まるので「決定」をタップ。ダウンロードサイズは678KBです。キャラクターデザインは「ますますマンガで分かる!Fate/Grand Order」のベルナール・リヨ3世氏です。まずはダ・ヴィンチが案内役で登場。名前を聞かれるので、入力して「決定」をタップ。性別を選んで「決定」をタップします。今回は「女性」を選択しました。どうやら新たな特異点が出現したとのこと。マシュ・キリエライトが仲間に加わります。また、なぜかオルガマリー・アニムスフィア所長も同行。光に包まれ、特異点へレイシフトされると……そこは昔懐かしいファミコン風の城でした。目の前にいる王様がプレイヤーを「ゆうしゃロマ」の遺志を継ぐ者と呼ぶ部分も含めて、あの超有名RPGのような見た目になっていました。しかし、「お前らの力を試す!」と王様が襲いかかってきました。戦闘画面のUIも明らかにどこかで見たことのあるようなデザインです。果たしてどうなってしまうのでしょうか?気になる人はぜひアプリをインストールしてプレイしてみてください。なお、本家「Fate/Grand Order」では、「Fate/Grand Order Quest」のリリースを記念して聖晶石10個がプレゼントされるキャンペーンが開催中とのことでした。◆オイシミズム|ピザハット宅配ピザチェーンのピザハットでは、世界初となるピザ4枚組のアイドルグループ「オイシミズム」のデビューが告知されていました。劇場やドームでしか会えないアイドルではなく「指定する届け先へ出向いて会いに来るアイドル」をコンセプトにしていて、「握手会」ならぬ「お届け会」を開催する画期的なアイドルです。1stシングル「片想いデリバリー」は、幅広い世代で口ずさめる親しみやすいメロディーと、「相手にふり向いてほしい」という熱く切ないストレートな歌詞が見事にマッチした、ピザハットプロデュースによる一曲。「オイシミズム」のユニットメンバーは以下の4人です。サラミとソーセージにトマトソースと、王道をいく正統派な1枚、ミクミク。ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピーマン、ナスなどイタリア野菜とセミドライチェリートマトを散らした野菜担当のグリルリ。ユニットのリーダーで照り焼きチキンと特製マヨソースと刻みのりがのった熱いハートの持ち主、マヨちん。ポテトが自慢のアイダホ出身であるイーダホ。グッズには、ライブで振り回すとめちゃくちゃ危険そうな「ピザカッター風ペンライト」やTシャツなどの他に……なんとピザハットバイクもラインナップに加わっていました。1台100万円と、「オイシミズム」への愛が試されるといってもいいほど高価ですが、お届け会でアイドルをファンの自宅へ運ぶマネージャー気分が味わえる、ファン必乗のアイテムとなっていました。◆おきらくデスゲーム | アークシステムワークス公式ホームページかんたん・たのしくがモットーのゲームシリーズ「おきらく」がホラーサバイバルゲームになって登場。従来の「おきらく」シリーズとは180度違うコンセプトとなっています。キャラ崩壊するのぞみちゃんとげんきくん。木戸岡(社長)の登場。そして完全犯罪の現場……。◆ORIGAMI REFORM | 賃貸物件リノベーション・個人宅リフォームの「朝日リビング」日本伝統文化である折り紙を使って、住まいの劣化箇所がかわいらしく生まれ変わる新サービスORIGAMI REFORM(折り紙リフォーム)を朝日リビングがスタートさせました。こんな感じのひび割れが……ほのぼのリフォーム。気になるタイルの劣化が……完璧に隠される上にほんわかした雰囲気がかもしだせます。「劣化箇所に直接折り紙を貼り付けるだけで古びた印象が一転、かわいらしく見えるようになるのがポイント」とのことです。◆幾原邦彦監督新作アニメ『さらざんまい』2019年放送2019年4月11日24時55分から、フジテレビ「ノイタミナ」ほかにて放送されるアニメ「さらざんまい」が、新たにグルメアニメに生まれ変わったとして、そのビジュアルが公開されています。寿司職人になった登場キャラクターがどこかで見たことのあるようなポーズを構え、アニメタイトルも大きなマグロをバックにどこかで見たことのあるようなロゴデザインとなっていました。グルメアニメ「さらざんまい」のあらすじは以下の通り。cイクニラッパー/シリコマンダーズ◆『Jet Jaguar』Teaser - YouTubeYouTubeのGodzilla Channelゴジラ(東宝特撮)チャンネルでは謎のムービーが公開中。暗い倉庫のような場所が開かれ……「何か」が起動します。雷か……?と思いきや……「私のパワーは、正義か、悪か。」現れたのは……青年科学者・伊吹吾郎が開発した。等身大のロボット「ジェットジャガー」。巨大化したジェットジャガーはゴジラを擁護。「2020年春 国立に降臨」とありますが、降臨はしません。◆劇場版「メイドインアビス」-深き魂の黎明- 公式サイト2020年1月に公開予定の劇場アニメ「『メイドインアビス』-深き魂の黎明-」が、諸般の事情によって「マルルクちゃんの日常」に変更になったとのこと。舞い散る桜の花びらの中を日傘を差して歩くマルルク。そして、その背後から笑みを浮かべながらこっそり見守る怪しい人影は、マルルクの師匠で「不動卿」の異名をもつオーゼンでした。◆これぞ、世界で最も味わい深い時計!セイコー プレザージュ「煎餅ダイヤル」登場 Seiko × Senbei | プレザージュセイコーは「世界で最も味わい深い時計」をリリース。セイコーのプレザージュが日本の伝統的な和菓子「煎餅」とコラボし、こだわりの「煎餅ダイヤル」を実現させました。「熟練の技を持つ煎餅職人の試行錯誤によって、この時計は生み出されたのだ」……。ローマ数字とロゴマークは、「海苔細工」の繊細な技が宿ります。「日本茶に合うウオッチアワード」「醤油が香るウオッチコンテスト」など数々の賞を受賞。醤油のほかにも「ごま」「ざらめ」といったラインナップがあります。なお、以下のムービーから実際に時計の文字盤を焼く様子、海苔細工が施される様子を見ることができます。Seiko Presage 煎餅ダイヤルモデル - YouTube◆アニメ「文豪ストレイドッグス」公式サイト2019年4月12日(金)から放送されるアニメ「文豪ストレイドッグス」の公式サイトが大きくリニューアル。いつものダークな雰囲気から、「僕たちの出会い、それは生命の輝き――。いつかの文豪青春グラフィティ『学園文豪ストレイドッグス』開校!」と、爽やか青春アニメっぽく変更されていました。Twitterもアカウント名が変更され、学生服に身を包んだ各登場人物の設定やビジュアルが公開されていました。◆メロンブックス超速報ちゃん同人ショップのメロンブックスは「メロンブックス超速報ちゃん」をオープン。「【速報!】新元号発表!「甜瓜」に決まる。」「【驚愕】弥生時代の同人誌見つかる」「【密着】メロン積みに命を懸ける大人達」など面白げなニュースが並び、「もっとみる」というボタンもありますが……カーソルをのせてみると、「もっとみれない」ことが発覚。◆Gboard スプーン曲げバージョン「今回私たちが注目したのは、文字入力の柔軟性です」ということで、Google Japanは「Gboard スプーン曲げバージョン」を公開。Gboard スプーン曲げバージョンの機能は以下のムービーで確認できます。Gboard スプーン曲げバージョン - YouTubeこれがGboard スプーン曲げバージョン。スプーンの曲げる角度により直感的な文字入力を可能にするツールです。スプーンの中には「曲げセンサー」と「まがらない基盤」を搭載。「今までは直球勝負でやってきたんですが、カーブとか、曲がる球もどうかなと……。フォークという手もあったんですが」と謎の語りを繰り広げるGoogle Japanスタッフ。開発の現場。曲げの耐久テストも万全で、長期の使用も安心とのこと。スプーンのほか、ストローバージョンや……アームバージョンアコーディオンバージョン超入力バージョンも存在します。なお、以下でも詳細について説明があり、今後の展開についても説明されています。Google Japan Blog: Gboard チームからの新しいご提案https://japan.googleblog.com/2019/04/mageru.html◆R-TYPE FINAL2 | 伝説のシューティングゲーム最新作"R-TYPE FINAL2"始動!横スクロールシューティングゲーム御三家の1つにも数えられ、第1作発売から30年以上たってもなお人気の高いアイレムの名作「R-TYPE」シリーズの最新作「R-TYPE FINAL2」がグランゼーラから発表されました。トレイラーが以下のムービーから見ることができます。R-TYPE FINAL2 -Teaser - YouTube「R-TYPE FINAL2」は2003年7月に発売されたPlayStation 2専用のシューティングゲーム「R-TYPE FINAL」の続編。シューティングゲームとしては「R-TYPE」シリーズ最終作と銘打たれ、もうアイレムからR-TYPEシリーズが出ることはないと公式に述べられましたが、アイレムのスタッフが独立して設立されたグランゼーラからは続編が出るようです。ステージは新たに作り直され、シリーズ初となる16:9の画面比になるとのこと。戦艦並の火力を備えた次元戦闘機による波動砲攻撃で、爽快感がアップしているとのこと。シリーズを通じて敵として立ちはだかるバイドも凶悪さが倍増。プレイを重ねるごとに敵も強化される様子。以下の画面をよく見ると、敵のように見えるのはバイドに浸食されたR戦闘機でしょうか。R戦闘機は4タイプが公開されています。「R-TYPE FINAL」で「全部で101種類のR戦闘機が開発された」とされていましたが、「R-TYPE FINAL2」ではR計画が再始動しているのかが気になるところ。なお、Tシャツは実際に発売されるものの、「R-TYPE FINAL2」は当然エイプリルフールのウソであるようでしたが……同時になんとクラウドファンディングで「R-TYPE」シリーズの新作プロジェクトがグランゼーラ主導で2019年5月頃に行われる予定という驚きの告知がされていました。◆無限に停められる究極のパーキングシステム「4D PARKING」リリース!|akippa株式会社全国の空いている月極や個人の駐車場を一時利用できるサービス「akippa」が宇宙空間に4D PARKINGをオープン。構造はこんな感じ。圧倒的な巨大さを誇り、駐車台数は∞(インフィニティ)とのこと。利用可能な車種は問わず、犬ぞりや……宇宙空母もOK。ただし通常の駐車ゲートとの間違いが多発しているため、利用前に自分自身のHz数をご確認ください、とのことです。◆全猫好きの「好き」が集まる『DLsiteねこ』サービス開始: 同人誌・同人ゲーム・同人音声のダウンロードなら「DLsite 同人」二次元総合ダウンロードショップのDLsiteが新たに猫好きのためのサービス「DLsiteねこ」を開始。猫コンテンツに特化したサービスになっており、「双子猫ダンテ&バージル グルーミング耳舐めボイス」という音声作品や、「桜降る代に鼻チューを DL版」というCG集が登場しています。猫作品の登録受付が開始されていますが、登録ボタンの上に猫が寝ているため「時間を置いてからアクセスしてください」となっていました。◆「CLOCKWORK RABBIT ご注文はうさぎですか?」公式サイト喫茶店「ラビットハウス」を舞台に繰り広げられるゆるふわコメディ4コマ漫画が原作のアニメ「ご注文はうさぎですか?」公式サイトが近未来ロボットSFアニメ「CLOCKWORK RABBIT ご注文はうさぎですか?」の公式サイトに変わっていました。かわいらしいウサギのティッピーは「浮遊自律型コンピューター」となり、かつてのもふもふはどこへやら、ハードでスマートな見た目になっています。旧型ティッピー愛好コミュニティサイト「ラビットハウス」の管理人であるチノ。ホットベーカリーの娘で機械工学に詳しいココア。警視庁所属で違法改造ティッピーを取り締まるリゼ。ティッピーを使ったベンチャー企業の社長となっている千夜。カフェのアルバイトながら便利グッズ開発コミュニティにアイデアを提供するシャロ。公式サイトにはSPECIALページが用意されていて、パスワードを入力することで何か新しい情報が見られる模様です。なお、Twitterの公式アカウントも「CLOCKWORK RABBIT ご注文はうさぎですか?」の公式アカウントに変身。「人多っ!」と東京の混雑ぶりに驚くチノが公開されていました。◆マジック:ザ・ギャザリング 日本公式ウェブサイト世界的に人気のあるトレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」の公式サイトに、某有名RPGのようなビジュアルとロゴが表示されていました。添えられているイラストも天野喜孝氏の絵柄に似たものとなっています。また、オンラインでマジック:ザ・ギャザリングが対戦できる「マジック:ザ・ギャザリング アリーナ」では、エイプリルフール限定でカードに目玉がついている様子です。◆TVアニメ「可愛ければ変態でも好きになってくれますか?」公式サイトアニメ「可愛ければ変態でも好きになってくれますか?」の公式サイトがヒロインの1人・古賀唯花に占拠されることに。放送全話を唯花がジャックしたTVアニメ「可愛ければ変態でも唯花を好きになってくれますか?」は2019年夏放送決定だそうです。全12話のエピソードも公開されています。◆ヘッドスパ専門店「ラ・スカルプ」OPEN!|あらいぐまラスカル公式サイト1977年に放送された世界名作劇場シリーズの「あらいぐまラスカル」公式サイトで、ヘッドスパ専門サロン「ラ・スカルプ」のオープンが告知されていました。用意されている施術メニューは「シャンプースパコース」1種類のみというこだわりで、施術代はトウモロコシでの支払いのみを受け付けているとのこと。手持ちのトウモロコシが少ない人はあらかじめ八百屋やスーパーで準備することがすすめられています。また、「ラ・スカルプ」ブランドの商品も店舗限定で発売中とのことでしたが、肝心の店舗の場所はオーナーの方針で空かされていないとのこと。欲しい人は自力で店舗を探すしかないようです。◆新元号が「枚方」に決定!発表会見で官房長官がまた「まいかた」と読み間違える : 枚方つーしんSUGA官房長官による会見が行われ、新元号が「枚方」に改元されることがわかりました。会見でSUGA官房長官がなぜ「枚方」という元号が選ばれたのか理由を説明する際に『まいかた』と誤った読み方をしてしまい、たまたま隣にいた女将に囁かれて訂正するシーンもあったとのこと。「枚方」になることに対して枚方市民は以下のようにコメント。「ひらパー兄さん」の人気が急上昇したと語る人のほか……「まいかた」という読み方に好意的な意見を示す人もいました。◆デイリーポータルZさまざまなネタを扱うデイリーポータルZから、すべての文字が消えてしまいました。サイト記事のタイトル、記事本文、ライターの名前、情報など全てから平仮名・カタカナ・漢字・英数字がなくなっていて、写真と絵文字だけですべてが表現されています。デイリーポータルZ編集部のTwitter公式アカウントからも絵文字以外のすべての文字が消失。アカウント名の「デイリーポータルZ編集部」も、見事に絵文字だけで表現されていました。◆TVアニメ「賢者の孫」公式サイトアニメ「賢者の孫」の公式サイトでは、主人公の育ての親・マーリンが歌手デビューするという発表がありました。 大泉逸郎さんの「孫」にそっくりなジャケットですが……実際に本家・大泉逸郎さんからのコメントも公開されています。◆ラブライブ!サンシャイン!! 2019年度 浦の星女学院入学模擬試験アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」公式サイトでは、Aquorsの通う浦の星女学院の入学模擬試験を受験できるページが公開されています。学生兼理事長という肩書を持つ小原鞠莉のありがたい言葉をかみしめながら、「試験を開始する」をクリック。模擬試験中は音が流れるとのこと。「OK」をクリックすると模擬試験が始まります。問題は「ラブライブ!サンシャイン!!」のファンなら誰でも答えられるような問題から、「ラブライブ!サンシャイン!!」に一体何の関係があるのか全く分からない理不尽な難問まで、全部で10問が出題されます。さっそく挑戦してみたところ、10問中3問正解の27.79点で、C判定。どうやら浦の星女学院はかなりの難関校だったようです。◆らくハピ「お部屋で男前剤 カチッとするだけ」 | アース製薬「お部屋で男前剤 カチッとするだけ」は「セクシー」「クール」「ワイルド」の3種類があります。部屋の真ん中に置いたら、カチッと本体を押して男前成分を噴射。30分後、起き抜けっぽい男性が部屋に入ってくると……カチッと男前になるというスーパー便利アイテムです。ただし「効果が強まるかも?と考えて、直接人にかけるのはおやめください」とのこと。どの男前剤を使うかでどういう男前になれるかも変わってくるわけです。◆なんとかPay - 好きなPayを発行して自由に送金トゥギャッター株式会社はTwitterユーザーなら誰でも自由にオリジナルの「Pay」を発行・送受信できる革命的サービス「なんとかPay」を開発&公開しました。まずは「Twitterログイン 今すぐ始める」をクリック。Twitterのアカウントとパスワードを入力して「連携アプリを認証」をクリックします。するとこんな感じでマイページが作成されました。「新しいPayを発行する」をクリック。好きな名前のPayを設定して、「作成」をクリックすると……こんな感じでPayが発行されました。「どこかの誰かに送金する」を押すと……ランダムなユーザーに特に何の通知もなくいきなりPayを送ることが可能です。なので、逆にいきなり知らない人からPayが送られて来ることもあります。もちろんTwitterのフォロワーとの間でPayを送ることも可能です。「流行っているPay」には「小判Pay」「まぐろPay」「No-Work-No-Pay」などがありました。◆dアニメストア | 初回31日間無料のアニメ見放題サイト!アニメ配信サイトの「dアニメストア」にアクセスしてみたところ、一見すると何の変化もありませんが……よく見ると、本来であればアニメのビジュアルとタイトルが表示される「あなたにおすすめ」の欄に、食べ物画像のサムネイルがずらりと並んでいます。また、右下に表示されるお気に入りボタンが「見たい」ではなく「食べたい」になっていました。それぞれサムネイルをクリックすると、その食べ物が登場したアニメの配信ページへジャンプします。これらの食べ物が一体どんなアニメに出たのか、気になる人はぜひ自分の目で確かめてみてください。◆がーるふれんど(かり)公式(@girlfriend_kari)さん | TwitterAmebaで提供されているスマートフォン向け恋愛ソーシャルゲーム「ガールフレンド(仮)」の公式Twitterアカウントでは、キャラクターが全員幼女化し、「ちびっ子との恋、はじめませんか?」と倫理的にアウトな雰囲気のある恋愛ゲームとなっていました。Twitter公式アカウントのアイコンやヘッダに表示されるキャラクターがすべて幼女になっただけでなく、アカウント名もひらがな表記になっていました。◆ピグパーティ[ピグパ]アメーバピグのスマートフォンアプリ「ピグパーティ」では、ピグの顔がリアルな顔で着せ替えできるようになる「すっぴん顔パーツ」が配布中。実際に着せ替えするとこんな感じでかなりシュール。……なのですが、慣れてくるとだんだんかわいく見えてきます。◆充電だけじゃない!! App|e、ワイヤレス充電マット「AirPower Max」発表。 | iPhone + iPad FAN (^_^)vApple情報サイトの「iPhone + iPad FAN」では新たに「AirPower Max」の発表が報じられていました。「AirPower Max」は「AirPower」よりもはるかに大きなワイヤレス充電パッド。どれくらい大きいのかというと……iPhone、AirPods、Apple Watchだけではなく、iPadにも対応するほど。MacBookやMagic Keyboard、Newton MassagePadなど、基本的にバッテリを内蔵した全てのApple製品に対応しています。しかもホットプレートとしても使えるという優れものです。◆ジョジョの奇妙な冒険 公式アプリTwitter荒木飛呂彦の人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の公式アプリのTwitterアカウントで、第5部の人気キャラクターであるアバッキオでおなじみの「アバのお茶」が告知されていました。「黄金体験をリプレイ!」ということで、スタンドを持たずして飲むにはそれなりの「覚悟」が求められそうです。◆TVアニメ「ゆるキャン△」公式サイトアニメ「ゆるキャン△」の公式サイトにアクセスすると、「そらキャン△」のポスターが表示されました。テントの前に立っている5人をよく見ると、「ゆるキャン△」の5人ではなく、「宇宙よりも遠い場所」の5人でした。「ゆるキャン△」の志摩リンの服に身を包む小淵沢報瀬は、髪型も志摩リンスタイルです。◆TVアニメ「宇宙よりも遠い場所」公式サイト「宇宙よりも遠い場所」の公式サイトでは、「山梨よりも遠い場所」のポスターが表示されました。もちろん南極を歩く5人は「ゆるキャン△」の5人。ポスター左上では、太陽の代わりにちくわが輝いています。◆那覇空港に「なはまるうどん」出現!? | 讃岐うどんのはなままるうどん那覇への愛が過ぎたためか、那覇空港のはなまるうどんが「なはまるうどん」になっていることがオープン前日に発覚。どうするべきか……と悩んだ結果、「お客さんに文字を入れ替えて読んでもらう」ということで解決したそうです。お店はこんな感じ。なお、「なはまる」という看板ではありませんが、はなまるうどんは実際に那覇空港に2019年3月18日からオープンしています。◆2019年夏期にテレビアニメ化してほしいやつ一覧画像 うずらインフォ放送される新作アニメの情報サイト「うずらインフォ」では「2019年夏にアニメ化してほしい作品一覧」がまとめられていました。もちろんこの内容はうずらインフォさんの個人的な希望ということで、もちろん本当にアニメ化される訳ではないので注意が必要です。◆チバテレ【公式】(@chiba3ch)さん | Twitter千葉テレビ放送の公式Twitterは「テレビ、もう終わり!」ということで2019年4月30日をもって「勝手に終了」することを発表。チバテレの開局記念日は1971年5月1日ということや改元のタイミングということもあり、「平成最後に終了するテレビ」として伝説になろうとしているそうです。今後、番組は「テレビではなくスマートフォンで」とのことです。◆サッカーゲーム BFBチャンピオンズ 2.0 | スマホ向け思考型シミュレーションサッカーゲームスマートフォン向けに配信されているサッカーゲームアプリの「BFBチャンピオンズ 2.0」では、平安貴族たちを集めて宮廷でNo.1のチームを作り上げる新作蹴鞠(けまり)ゲーム「蹴鞠ちゃんぴおんず」を配信すると発表。また、「蹴聖」と賞賛され、「蹴鞠の精から奥義を授けられた」という伝説も残る藤原成通が実際にゲーム中で使える選手として登場するそうです。◆エイプリルフール(2019) | 化粧品・コスメ通販のアイビューティーストアー「オラ、ぷちぷちすっぞ!」という謎のキャッチコピーと共にコスメ通販サイトのアイビューティーストアーが最強SPFの飲む日焼け止めを発売。その名も「GYORAN BALL X」です。「今年こそは絶対に焼きたくない!」そんな女性の願いをかなえるべく研究を進めること数十年。研究チームが日焼け防止に有効な成分をいくらから発見し、味・風味をそのままにパッケージ化することに成功しました。日焼け止めの戦闘力(SPF)は53万だそうです。詳細情報は以下の通り。◆ケンタッキーフライドチキンケンタッキーフライドチキンでは「骨だけケンタッキー」が新メニューに登場。おなじみのフライドチキンから肉を丁寧に外した骨だけを単品とバーレルで提供すると、ケンタッキーフライドチキンのTwitter公式アカウントが発表していました。骨だけケンタッキーは1ピースで税込250円、2ピースで税込490円で提供されます。また、さまざまな部位の骨が詰まったバーレルは税込1500円で提供されるとのことでした。◆【公式】メギド72ポータルサイトスマートフォンゲームの「メギド72」は「人ビト72」に超進化したことがTwitterで告知されていました。以下のようにロゴもじわっと変更されています。また「嘘★魔違召喚」では過去に登場した脇役(一般人)を召還できるガチャが実装されています。ものすごくパワー満ちあふれる感じで「暇そうな人」などが召還されます。◆地球防衛軍(EDF)公式D3パブリッシャーの3Dアクションシューティングゲーム「地球防衛軍」シリーズの最新作「地球防衛軍6」の独占リーク映像が流出したと、なぜかリリース元である公式アカウントが告知。リーク映像もYouTubeで堂々と公開されていました。【独占入手】未発表タイトル『地球防衛軍6』のリーク情報!?【期間限定】 - YouTubeなぜか気の抜けたラップに乗せて、新作リーク情報が語られます。新作では、人類はあっさり地球を捨てて月に飛び出してしまった未来が舞台。その名も「月面防衛軍6」です。今度の敵はこれまでの「地球防衛軍」シリーズで戦ってきた巨大昆虫ではなく……イカ、マグロ、ウニ、タコ、いくらといった寿司ネタばかり。また、普通サイズのアリが出てくる程度なので殺虫剤で事足りる状況だとのこと。ボスとなる大型怪獣も「ボツリヌス」という名前に。ボツリヌスでダウンする隊員は、スマホアプリの「HeiHei」で補充されます。もちろんこれらはすべてジョーク。本当の新作である「EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN」は2019年4月11日に発売されます。◆野菜のプリンスさまっ♪ ベジLOVEキングダム「うたの☆プリンスさまっ♪」の公式サイトにアクセスすると、なぜか「Love&Vegetable」という文字と共に胴体が野菜・果物化したミニキャラが登場。さらに時間がたつと……ミニキャラではなく野菜&果物からそれぞれのキャラが首や手足だけを出した姿が現れます。「100%よりすごい野菜って本当にあるんだよ」ということでジュースのパッケージが2種類登場。「デリシャスでシャイニングなボディのプリンスたちだけど、野菜を愛する人には彼らの本当の姿が見える」そうです。ジュースは以下の果物がメインの「パワーチャージミックス」と……にんじんやビーツといった根菜が入った「ヒーリングビューティーミックス」があります。なお、それぞれのプリンスのTwitterも4月1日限定で野菜&果物仕様になっていました。◆レンタルサーバーならConoHa|登録者数15万アカウント突破レンタルサーバーを扱うConoHaの公式サイトが、キリ番カウンター、マウスカーソルに追随するアイコン、点滅する「What's new!」など、めちゃくちゃ懐かしいデザインになっていました。右クリックすると「右クリックは禁止だよ!」と警告される芸の細かさ。新サービスとして、サーバー管理システムへのポケベル対応プランである「ぽけこ」が発表されました。サーバー状況が逐一ポケベルに送られてくるほか、ポケベルの定型文を使うことで、起動・再起動・シャットダウン・強制終了など、さまざまなサーバーのコマンド入力も可能になっているとのことでした。◆Season7 Act1 外伝 競馬 | アラド戦記 - 公式サイトオンラインアクションRPGの「アラド戦記」から新規コンテンツとして「競馬」が登場。全てのダンジョンにおいて競走馬が駆け巡るそうです。またダンジンはつぼの販売を終了し、今後は騎手として活躍するようになるとのこと。◆【スタリラ】少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(@starlightrelive)さん | Twitter聖翔音楽学園を初めとする演劇学校を舞台に、女生徒たちがオーディションを繰り広げるスマートフォン向けゲーム「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」がなぜか野球ゲームにリニューアルし、名前も「少女野球 レヴュースタァライト 逆転のスリーランホームラン」に変わっています。「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の公式サイトにアクセスすると、聖翔スポーツの号外が表示されました。露崎まひる役を務める岩田陽葵さんが、堂に入った監督姿を見せるまひるに驚きの声をあげていました。◆生産を仮想に完全移行!?|ドスパラ通販【公式】カスタマイズPCの通販サイト・ドスパラは生産を仮想に完全移行。製造から出荷までバーチャル内で完結するので、驚きの「最短納期0日」製造者の顔が見える工場なので安心です。仮想在庫ゆえに倉庫は最小化され、約7000坪あった事業所がワンルーム程度の広さに。バーチャル世界ではスタッフたちが手作業でパーツ組み立てを行い……納期0日の出荷。バーチャルなので、どこでも製品を受け取ることが可能です。◆ディズニー公式|Disney.jpディズニーの公式サイトでは、2019年4月26日ロードショーの「アベンジャーズ/エンドゲーム」にあのミッキーマウスが出演するというウワサを裏付けるムービーが公開されていました。「アベンジャーズ/エンドゲーム」4/1特別映像 - YouTube「アベンジャーズの新メンバーにミッキーが追加される」という驚きのニュースを伝える号外。「Confidential(機密)」という字が書かれた「アベンジャーズ/エンドゲーム」の台本らしき冊子にミッキーが手をのばします。入念にストレッチを行うミッキー。ダンベルで筋肉を鍛えるミッキー。力を解放するミッキー。マーベルのヒーローに負けず劣らず数多くの作品で冒険を行ってきたミッキーは、本当にアベンジャーズに参加してもおかしくないようなオーラを体中から発していました。◆【SNOW】重大発表 - YouTube画像加工アプリのSNOWが新たに開発したのが「SNOWコンタクト」SNOWコンタクトは「瞬間検索機能」「超感度翻訳機能」「空間着替機能」という3つの機能を搭載したスマートコンタクトです。街を歩く女性が見ているのは……別の女性が着たワンピース。SNOWコンタクトの「瞬間検索機能」は街で見かけた服のデータを拾い上げ……その場で気になるワンピースの購入を可能にします。さらに「超感度翻訳機能」を使えば、気になっている外国語の本が……あっという間に日本語に。「空間着替機能」を使えば風景をSNOWでアプリ加工した状態で見ることができるようになります。何種類ものフィルターを使って、いつもとは違った雰囲気の空間を楽しめます。SNOWコンタクトは「日常が生まれ変わるコンタクト」となっているわけです。◆ポケモンガオーレ【公式】人気ゲーム「ポケットモンスター」を題材としたアミューズメントゲームの「ポケモンガオーレ」の筐体(きょうたい)サイズを10%に縮小した「ポケモンガオーレミニ」が2019年夏に発売されると公式Twitterアカウントが発表しました。ただ小さくしただけではなく、別売のガオーレディスクを払い出す機能も搭載しているそうです。。◆ROCK/POP/CUTEな原宿発キャラクターデザインブランド「HYPER CORE」イラストレーター/デザイナーのHisacyさんがオーナーを務めるROCKブランド「HYPER CORE」が突如としてタピオカミルクティー屋さんに転向。脳みそや目玉が確認できるタピオカミルクティーは全て690円。なお、「いつまでもあの頃の雑草魂を忘れないでほしい」という願いを込めて、ミルクティーの茶葉には裏原宿に生えた力強い雑草を使用しているそうです。◆Welcome to Hackacitiesスマートフォン向けニュースアプリの「ハッカドール」で、2019年3月31日にサービス終了したYahoo!ジオシティーズをほうふつとさせる名前のポータルサイトが登場。URLの構造もYahoo!ジオシティーズに似たものとなっていました。ポータルサイトにはさまざまな個人ホームページへのリンクが用意されています。VTuberにもなったハッカドール1号のホームページはこんな感じで、手作り感と懐かしさにあふれるホームページです。一方、2号のホームページは打って変わってダークな見た目。その内容は「壁擬人化」二次創作という人を選びまくるものですが、これは2号の声を担当した 奥野香耶 さんの好みを反映したもの。男の娘ながら人気の高い3号のホームページでは、TwitterアイコンとGIF形式のバナーが配布されていました。なお、中にはページが用意されていないリンクもあり、クリックすると見覚えのある「404:Not Found」が表示されました。◆プラレール発売60周年記念 故郷に思いを馳せられる「ふるさとレール」発売します!タカラトミーは故郷に思いを馳せられる「ふるさとレール」を発売。ふるさとレールは全国47都道府県にちなんだレール。「ジュラ紀レール」「みかんのすじレール」など、「なぜ、そこにちなんだのだろう……」という謎なレールもあります。例えば三重県なら「霜降り松坂レール」沖縄なら「めんそーれール」レールは全47種類あるので、自分の暮らす地域はどんなレールなのか?ということを確認できます。◆同人誌印刷会社なら・初めての人“にも”優しい同人誌印刷所「しまにゃ〜出版」同人誌専門印刷会社の老舗であるしまや出版の公式サイトがネコ仕様となっています。映っているネコは、以前から会社で飼っている「社猫」のユキちゃんときなりくんで、2匹が「CIAO ちゅ〜るをもっとなめさせて」という待遇改善を求めてストライキを起こしたため、やむなく「しまにゃ〜書店」になったそうです。トップページで公開中のムービー内で流れるのは、51周年を迎えたしまや出版が50周年を記念して制作した歌。作曲は森慎太郎氏で、ムービーの監督は森井ケンシロウ氏とのことでした。◆明坂聡美さんが結婚? - プロジェクト東京ドールズ 公式サイト | SQUARE ENIXプロジェクト東京ドールズで班目セツナ役の明坂さんが公式Twitterアカウントで結婚報告。プロジェクト東京ドールズ公式サイトでも大きく「結婚」の文字が表示されていました。「プールデート」や「温泉デート」など、大好きなあの人と過ごした沢山の思い出を明坂さんが熱演したフルボイスも公開されていますが……実は結婚したのは明坂さんが演じる班目セツナの方。「たとえ2次元でも…結婚には変わりないでしょ!!!」ということで、班目セツナのの結婚ストーリーがゲーム内でプレイ可能です。なお、YouTubeでは「プロジェクト東京ドールズ」の楽曲「永遠メモリー」明坂聡美さんソロバージョンが公開されています。『プロジェクト東京ドールズ』限定試聴動画「永遠メモリー<明坂聡美(斑目セツナ役)Ver>」 - YouTube◆【公式】快感♥フレーズ CLIMAX(@kaikanproject)さん | Twitter新條まゆの「快感♥フレーズ」を原作としたアプリ「快感♥フレーズ CLIMAX」が、ダミーボイス搭載AI歌唱ロボ「直感★フレーズ-CLIMAXロボ-」を公開したと、Twitter公式アカウントで発表しています。LINEの公式アカウントをフォローすることで、クラロボを一足先に体験できるとのこと。「追加」をタップしてアカウントをフォローします。トーク画面はこんな感じ。「クラロボを体験!」をタップすると……曲のテーマを選択できます。試しに「恋愛」を選択すると……テーマに沿ったオリジナルの歌詞をクラロボが考えて送ってくれます。同時に、クラロボによる歌声の音声ファイルが送信されてきました。再生ボタンを押すと、いかにもロボっぽい声によるオリジナルソングが流れます。また、食べ物・グルメをテーマに選んでみたところ、食べ物・グルメとまったく関係のない歌が送られてきました。実際にどんな歌声なのか気になる人は、ぜひ自分だけのオリジナルソングを作ってみてください。◆ゴリモンな日々 | 球団名変更!「阪急阪神タイガース」にプロ野球球団の阪神タイガースは4月1日付で「阪急阪神タイガース」に名前を変更。改元のニュースで持ちきりの新聞に……こんな感じで球団名変更が報じられていました。阪急と阪神の経営統合は2006年の出来事ですが、改元を機にグループ内の多くが「阪急阪神」を冠する社名に変更されるそうです。◆厨房ちゃうよ(@tyuuboutyauyo)さん | Twitter厨房ちゃうよさんが、TYPE-MOONが同人サークル時代に発表したノベルゲーム「月姫」と「Fate/Grand Order」とのコラボムービーをエイプリルフールに公開しています。あくまでも個人製作の二次創作ムービーですが、そのクオリティはかなり高く、3万6000件以上のリツイートと5万1000件以上のいいねを集めています。冒頭に登場するのは、「真祖の姫君」ことアルクェイド・ブリュンスタッド。そのアルクェイドを17分割した、直死の魔眼を持つ遠野志貴がエミヤ[オルタ]と一騎打ち。教会の代行者であるシエルは黒鍵を構えて激しいバトルを繰り広げます。異能力「紅赤朱」を発動する遠野秋葉。遠野家に仕えるメイドの琥珀と翡翠も登場します。弓塚さつきは「Fate/Frand Order」のシオンとは初対面のようですが、「Melty Blood」の世界におけるシオンとは路地裏同盟を結成するほどの仲良しです。肩から獣を繰り出すネロ・カオス。最後に一瞬だけ、朱い月のブリュンスタッドの後ろ姿が映りました。◆壁になる 見守るだけのVR|DREAM!ing -ドリーミング!- 公式サイトスマートフォンゲーム「DREAM!ing」の公式サイトには東雲学園の壁になり、ただひたすら青春を「見守る」VRコンテンツのページが用意されていました。壁になれる場所は学校のほか……自室・キッチン・ゆめライブ・バックヤードなどさまざま。まさに生活に密着できるわけです。「ゆめシステムの『壁』を体験する」を押してみると……こんな感じで360度自分の好きなところをぐるんぐるん見ることができるVR対応画像が表示されました。また360度フルフェイスの「ゆめVRマスク」も登場。「カートに追加」を押してみたところ……カートの動きが速すぎて追加することができませんでした。◆MakeS公式サイトイケメンに朝起こしてもらえる目覚ましアプリ「MakeS」に新コンシェルジュ「メイ」が登場。目覚ましではなくてスマートフォンから離れて安眠へ誘う「スマートフォン向け依存症脱却アプリ」となっています。メイのボイスは以下のムービーから確認できます。【公式ティザーPV】MakeS -おやすみ、私だけの...- - YouTubeメイは北島 壮峻さんに無理やり女性の声をお願いしたというもの。最初、メイは「おはよう」「もう少し寝る?」「何か言いたいことあるの?」といった何の変哲もないセリフを言いますが……そのうち「予定は消しておくね」「当然だよね?」と不穏な感じに。「しょうがない人」「布団に入る時間でしょ」といった感じで安眠にいざなってくれますが……「私の声だけ聞いてくれればいいよ」とヤンデレ化。「おやすみ」とメイが全てを忘れさせてくれるわけです。◆オオグソクムシビール | 元祖地ビール屋【サンクトガーレン】約500匹のオオグソクムシを使用した「オオグソクムシビール」を元祖地ビール「サンクトガーレン」が2019年4月1日の24時間限定で販売。オオグソクムシはダンゴムシの仲間で体長10cm強の深海生物です。いかつい見た目ですがエビのような香ばしさ、カニミソのような濃厚さがあり、味はいいそうです。ただ殻があまりにも固いという難点があり……これを解決すべく約500匹分のオオグソクムシを粉末化。エビのだしが凝縮されたかのような濃厚な味わいをビールと合わせました。エイプリルフールですが、オオグソクムシビールは実際に購入が可能。1本当たり330mlで、1770円となっています。◆「アリス・ギア・アイギス」公式サイトスマートフォンゲーム「アリス・ギア・アイギス」の公式サイトでは下落合桃歌のオフィシャルファンクラブ特設サイトが解説されました。会員期間中は、特製オリジナル会員証がゲットできたり、ライブチケット先行抽選の権利や、メンバー限定グッズの販売など、さまざまな特典があります。オリジナルグッズはこんな感じ。ゴールド会員は年9800円、シルバー会員は年5300円、ブロンズ会員は年2400円となっていて……こんな感じでカードも用意されていますが、エイプリルフール企画ゆえ実際に申し込むことはできません。なお、以下から桃歌からのビデオレターを見ることができ……【アリスギア】FC開設記念!桃歌ちゃん感謝のビデオレター! - YouTubeゲーム内では4月1日限定でレトロゲームがプレイ可能です。◆『約束のネバーランド』公式『約束のネバーランド』公式がアニメ「約束のネバーランド」に登場する高級農園・グレイス=フィールドハウスの名前を取った保育園の開園をお知らせするツイートを投稿しています。「英才教育で『脳』を育てる」がキャッチフレーズのグレイスフィールド保育園。「高い壁に囲まれた」「身体に傷がないこと」という文言が闇の深さをのぞかせています。体内にGPSまで埋め込むとのこと。入園した子どもは一体どうなってしまうのでしょうか。◆サイコミWebマンガを配信するサイコミは、バナーなどがコミカライズ中のゾンビとして生き返った少女たちに導かれて佐賀県を救うためにご当地アイドルとして活動するアニメ「ゾンビランドサガ」のキャラクタ−に侵略されていました。トップページのバナーの1つはゾンビランドサガの謎のアイドルプロデューサー・巽幸太郎。ランキングや今日の更新を見るとそれぞれがゾンビランドサガの作品に入れ替わっています。なお、このゾンビランドサガ現象の影響範囲は現在引き続き調査中とのことですが、「無料ガチャなどは影響があるかも」とのことです。◆【緊急告知】日米中&科索伏合作で「ゾンビランドサガ」映画化決定!!サイコミを占領しているアニメ「ゾンビランドサガ」は日米中&科索伏(コソボ)合作により「カメラを止めます。」として映画化が決定。「最後まで席につくな。この映画は一度もはじまらない」とのことで公開はなさそうですが、「明日もお知らせがありますのでお楽しみに〜♪」とのことです。◆kurashiru [クラシル]料理・レシピ動画サービスのkurashiru [クラシル]が、最強の0カロリーレシピ「透明ハンバーグ」の作り方をムービー付きで解説しています。材料は透明な玉ねぎ0gに……虚無の牛豚合びき肉0g存在しないパン粉0g空の卵0個を割り入れて……丹念に混ぜます。ひっくり返しながら表面よく焼いて……ソースも作ります。皿に盛り付けてソースをかけたら完成です。今晩のおかずは、材料費がかからずカロリー0でダイエットに最適な「透明ハンバーグ」で決まりです。◆ブレイブソード×ブレイズソウル|グリモアスマートフォン向けソーシャルゲーム「ブレイブソード×ブレイズソウル」からは「パンツデザイア▽パンデミック」と題された実写映画が登場。「魔界国際パンティームービー協会 最優秀作品賞」などの既に名だたる映画賞の三冠を達成しているそうです。ストーリーは「とんでもない災厄に対し、大量のパンツを握りしめた少年が挑む愛と勇気の物語」。封切りは「20019年4月1日 全魔界公開」となっており、あと18000年ほど生きて魔界に向かうとみられます。CASTは「パンツのようなもの」さん。水色ストライプパンツを模した闇属性パンツ型の魔剣で、もちろん実写。「パンツは世界を笑顔にするんです!」「この映画を見た後、気持ちがいっぱいになりパンツとパンツ以外のことしか考えられなくなりました。」などの絶賛のコメントが多数寄せられています。◆戦艦少女R人気スマートフォンゲーム戦艦少女Rの登場キャラクターでビッグセブンの一角ネルソンの体が、どこかの高校生探偵のように小さくなってしまったとのこと。その秘密を解き明かし、事件を解決するための2019年4月1日限定イベントがゲーム中でスタートしています。イベントの詳細は以下の通りです。◆魔法使いと黒猫のウィズ|コロプラソーシャルゲーム・クイズRPG「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」からは「108の異界向けクックパッドが出現!」と題されたページが登場。アクセスするとオンライン料理レシピサービス「クックパッド」のような魔界の料理レシピページが。「ダークサンブラッド特選」のレシピを見ると詳細な作り方ページが公開されていました。材料には「悲哀もち米」「血色粒あん」「青二才のり」など魔界の材料が使われているようです。「本レシピのニンゲン向け記事」も公開されており、こちらからはニンゲン向けの材料と作り方が記載されたレシピもありました。また、ダークサンブラッドを包むパッケージの棺桶の(PDF)作り方も公開されています。◆おそ松さんの"ニートスゴロクぶらり旅"赤塚不二夫の漫画「おそ松くん」を個性豊かな六つ子のキャラクターで描いた人気アニメ「おそ松さん」をテーマにした「おそ松さんの"ニートスゴロクぶらり旅"」の公式Twitterアカウント(@tabimatsu_game)がしれっといらすとや風になってしまいました。いらすとやの素朴なタッチで描かれていますが、六つ子の特徴がよく現れているので誰が誰かよく分かるのがポイントです。◆GEMS COMPANY|ディアステージバーチャルアイドルグループ「GEMS COMPANY」のメンバーである「長谷みこと」は「NieR:Automata(ニーア オートマタ)」などの「ニーアシリーズ」に登場するキャラクター「エミール」に変身中。中段右端の仮面が異彩を放っています。Twitterのアイコンもエミールに変わっていました。◆神々の悪戯(かみがみのあそび)- ブロッコリー×カズキヨネが贈るPSPR専用女性向恋愛ADVPSP向けゲーム「神々の悪戯(かみがみのあそび)」の公式サイトにアクセスすると、いきなり箱庭新聞が全面表示に。公式Twitterアカウントもやたら簡素な箱庭新聞のTwitterアカウントに。◆明治東亰恋伽|ドワンゴ明治時代を舞台とした女性向け恋愛作品「明治東亰恋伽」は公式ページで新作執事ゲーム「貴女さまの執事」のリリースを発表。赤い月が現れる日に開催される大会「天下一ハヰカラ舞踏会」で優勝すると、学園一の「月の女神」の称号・地位・名誉、そして「ハイカラ浪漫劇場〜Honeymoon〜」のペアチケットが手に入るようです。◆MMOアクションRPG「鬼斬」MMOアクションRPG「鬼斬」の公式サイトが「すべてが馬鹿になる!」とのかけ声とともにゲーム中の騎乗出撃システムにあやかりキャラクターが馬になってしまっています。こっちが通常の「鬼斬」ですが……特設サイトにアクセスすると登場キャラクターが馬になってしまっています。ポーズも寄せているのが細かいところ。公式Twitterアカウントも馬鹿になってしまいました。◆殺し屋とストロベリー|ブロッコリー登場人物の男性は全員「裏稼業」を営んでいるというダークな世界観の女性向けゲーム「殺し屋とストロベリー」のページは求人広告に変わっていました。「正真正銘のブラック組織『月影』が1日だけの限定求人!」とのタイトルの下では「殺りがいのある職場です☆」と「殺スト」に登場するキャラクターがニッコリ。「未経験者OK!」「銃器取扱い経験者歓迎」など未経験者でも応募しやすい職場のようです。「お仕事の種類がとにかく豊富! お客様から受けた依頼を遂行し、高額報酬をゲット!」「失敗は絶対に許されない、命がけのお仕事です♪ 」とのことで、かなりの高級が見込めそう。福利厚生も「組織の息がかかった医療機関あり!」「組織運営の喫茶店『喫茶 月影』の利用可能!」などバッチリ。社員インタビューや主な取引先紹介などもありました。◆サバイバルゲーム代行サービスがスタート!!「サバゲーがしたいけど、学業や仕事で忙しい……」という人のためのサバゲー代行サービスが2019年4月1日からスタートしています。サービスを開始したのはサバイバルゲーム情報サイト「ハイパー道楽」です。サバゲーファンなら誰しも「週末に仕事の予定が入ってしまい、サバゲーに行けない」「上司に誘われた接待サバゲーに行きたくない」なんて悩みを抱えたことがあるはず(?)そんな時はさっとサバゲー代行アプリを起動して、武器やフィールドを選択。プレイスタイルも「エンジョイ系」から「勝ちにこだわり系」など自由に選択可能。あとは出撃するスタッフを指名すると……スタッフがクライアントに代わってサバゲーをエンジョイしてくれます。臨場感あふれるVR中継にも対応しているので、自宅でサバゲー気分を味わうことも可能。依頼人がいなくてもプロが大いに盛り上げてくれるので、気兼ねなく依頼できます。◆【ハコボーイ!公式】キュービィの部屋!(@Hakoboy_HAL)|Twitter四角くなってしまったカービィとは対称的にパズルアクションゲーム「ハコボーイ」は「丸くなって『マルボーイ』になるかも」とTwitter上で発表しました。「革新的な挑戦で、史上最も丸い体験を!」と丸形への初挑戦にかなり意欲的な様子も。なお、カービィもハコボーイも同じ制作会社「ハル研究所」の作品です。ハコボーイ主人公・キュービィが実写で卓球やゴルフに挑戦するツイートもありました。「マルボーイ」は実写ベースのアクション作品になるのかも……?マルボーイ公式四コマ漫画なども公開中です。◆新元号「情熱」へ 4月1日から映画公開も|24appnet「パンダピアノ」などのアプリを作成している「24appnet」からは2019年5月1日から施行される平成に代わる新しい元号は「情熱」に決定されたと発表が。また、政府は新元号が広く国民に受け入れられるように、旧元号と新元号をテーマにした映画作品「平成と情熱のあいだ」を期間限定で公開するようです。「冷静と情熱のあいだ」では日本だけでなくイタリアのフィレンツェやミラノが舞台になりましたが、「平成と情熱のあいだ」の舞台は未だ明かされておりません。◆駅メモ! - ステーションメモリーズ!実際の鉄道駅を訪問して鉄道をモチーフにした萌えキャラを集めるスマートフォン向け位置情報連動型ゲーム「駅メモ! - ステーションメモリーズ!」では「でんこゼミナール春期講座開講!」と4月1日の新学期が始まって授業などが不安な学生でんこ向けの通信講座をアピールするコミックが発表されています。徳島県の海部駅をモデルにした主人公・海部なるは小テストで最低点記録を更新中。クラスメイトの優等生「七耀みつる」に通信講座「でんこゼミナール」を教えてもらいます。なお、七耀みつるのモデルとなったのは公式には明かされていませんが、「ななつ星in九州」とのこと。でんこゼミナールを受講した海部なるは一気に優等生に。「恋も思い出集めも『でミ』でカンペキ!」と進研ゼミ風のコミックになっていました。◆LLCのピーチ航空が「気軽旅補完計画」を発動LLCのピーチ航空が2019年4月1日からどこかで見たことのある書体で「気軽旅補完計画」を始動させています。「気軽旅補完計画」の全容は以下のムービーを見ると確認できます。気軽旅補完計画 2019.4.1 - YouTube特設サイトにアクセスすると、「気軽旅補完計画」が画面いっぱいに表示されます。ピーチ航空第2ターミナルの地下深くの巨大空間で極秘裏に進められているとのこと。極秘計画を指揮するのが「気軽旅補完計画総司令官」ピーチ航空のCEOよりも強大な実権を持っています。最初の目標は「通信費削減」社内の通信は内線電話ではなく「iTo Phone」を使用するので回線維持費がかかりません。社外との通信には伝書鳩や鷹を使用。なお、「iTo Phone」の開発・維持費は社員持ちとのことです。オフィスが地獄絵図と化していますが、通信費のカットには成功しています。続いて第2の目標は「印刷費削減」一体何が「人に書かれしもの」なのかというと……なんと文書全般。社内文書はおろか航空チケットまでピーチ航空の社員が手書きにすることで印刷費をカットします。社員の人海戦術が奏功し、印刷費が大幅に削減さました。第3のターゲットは電気代です。電気代削減のためならエアコンの使用などもってのほか。社員は夏場には人的冷却装置で酷暑をしのぎ、冬はA.T.(あったか)フィールドを展開して寒さに耐えます。夜間の照明にはロウソクを使用。事務職の人は夜には帰ったほうがよいのでは……電気代より大切なものが犠牲になっている気がしますが、電気代のカットには成功しています。気軽な旅を可能にするピーチ航空の格安運賃は社員の地道な努力によって実現しているとのことです。◆「Pizza」と入力することに特化したキーボードソフトウェア「Pizzainput」|ヨルノイシ人間の三大欲求が「ピザ」「寿司」「ラーメン」なのは広く知られた事実ですが、「Pizzainput」はそのうちの「ピザ」に焦点を絞り、「Pizza」と入力することに特化したVRキーボードソフトウェアをヨルノイシが開発しました。YouTubeで実際にVR空間でPizzainputを使用しているムービーが公開されています。【PV】Pizzainput【ピザ用キーボードソフトウェア】 - YouTubePizzainputはVR空間で「p」「i」「z」「a」と「Pizza」と入力することに特化したインターフェイスのキーボード。VRchatなどのVRアプリで使用できます。ヨルノイシはPizzainputを無料で公開中。誰でもPizzainputで「ピザ欲」を満たすことが可能です。◆新人AV女優がリクエストに沿ったビデオ映画を24時間以内に自転車で届ける「RENA TAPE」「RENA TAPE」は2019年4月2日に(18禁注意)「Debut!! 初花-hatuhana-2.0」でデビューを飾るAV女優「くろいれな」さん主演の映画作品をユーザーのリクエストに沿った内容で撮影し、24時間以内にくろいれなさん本人が自転車で配送までしてくれるサービスです。リクエストできる映画のテーマは、エロス・くノ一・任侠・ギャンブラー・学園モノですが、「ホラーは苦手」とNG指定。裏メニューとしてAVも注文可能で「N●SAの技術を応用したモザイク技術を導入して24時間以内にパッケージ化可能」ですが「審査に3週間かかる」とのことです。ちなみに、「RENA TAPE」はミシェル・ゴンドリー監督の映画「僕らのミライへ逆回転」を元ネタにしているようです。また、「RENA TAPE」で制作された映画は自動的に「くろいれな1グランプリ」にノミネートされます。ノミネート作品は1次審査を経て一般に公開され、一般ユーザーによる投票が行われます。投票によって決まる各賞の賞金は1000万円となっています。◆【新感覚キャッシュレス】らくらく電話決済『TELUTELU(テルテル)』サービス開始!クレジットカードの普及やApple Payなどのモバイル決済の登場によりますますキャッシュレス決済化が加速しつつありますが、さらに革新的なキャッシュレス決済が2019年4月1日から登場しています。電話1本で決済できる新感覚キャッシュレス決済サービス「らくらく電話決済TELUTELU(テルテル)」の詳細は以下のムービーで確認できます。【新感覚キャッシュレス】らくらく電話決済『TELUTELU(テルテル)』サービス開始! #エイプリルフール - YouTubeクレジットカードは便利な決済手段ですが、カード自体を持ち歩かなくてはならず、セキュリティ面でも不安が残ります。電話決済なら、レジで電話を1本かけるだけで済みます。ですが、混雑していると30分待たされることに……なんとかオペレーターにつながったら、店員にかわってもらい、店名と金額を伝達。あとは自分でオペレーターにクレジットカードの番号やセキュリティコードを伝えるだけです。当然電話口でクレジット情報を話すので、盗み聞きには最深の注意を要します。迫真のセルフつっこみ。◆「イモト」の次は「モト冬樹」!?新WiFiブランド「モトのWiFi」|イモトのWiFi「世界200カ国以上の国と地域でインターネットが使える」を標榜する「イモトのWiFi」が姉妹ブランドとして宣伝部長「モト冬樹」が務める新しいシニア向けWiFiブランド「モトのWiFi(わいふぁい)」を発表しました。海外旅行が趣味な世界を股にかけるお年寄りの方に心強いサービスとなっています。モトのWiFi公式ページは昔懐かしい前世紀を思い出させるデザイン。モトのWiFi本体はお守り型になっています。「特別オプション1」として長ネギ・赤○ン・パンアメリカン航空のバッグ・小型ハ○キルーペがついてきます。また、「特別オプション2」ではモト冬樹さんが現地でアッシーなってくれます。価格は100万円、2名様限定の先着順ですが、モト冬樹さんが車で好きな場所に連れて行ってくれて、旅先のレストランでギター演奏を披露してくれるようです。