数々のアニメにメインキャストとして出演し、アーティストとしてもマルチに活躍中の 堀江由衣 が2019年7月10日に約4年半ぶりとなる10枚目のアルバムを発売することが決定した。タイトルは『文学少女の歌集』。アルバムにはTVアニメ『DOG DAYS”』エンディング主題歌「Stay With Me」やTVアニメ『K RETURN OF KINGS』オープニング主題歌「アシンメトリー」に加え、清竜人楽曲制作の新曲「春夏秋冬」を含む全12曲を収録予定!タイトルの『文学少女の歌集』は、堀江由衣が思い描く少女像の中にある“何でもない、でも特別な日常”の1ページを切り取り、それらを集めた<歌集>という意味を込めて名付けられた。●リリース情報堀江由衣10th Album『文学少女の歌集』7月10日発売【初回限定盤】品番:KICS-93805価格:¥3,500+税※外箱/写真集付き【通常盤】品番:KICS-3805価格:¥3,000+税<CD>TVアニメ『DOG DAYS”』エンディング主題歌「Stay With Me」TVアニメ『K RETURN OF KINGS』オープニング主題歌「アシンメトリー」清竜人楽曲制作の新曲「春夏秋冬」を含む全12曲を収録予定<堀江由衣 プロフィール>誕生日:9月20日出身地:東京都血液型:B型 声優 アーティストとして現在までにsingle19枚、album9枚を発売。チャート上位の常連となっており、2012年9月に発売した『BEST ALBUM』はオリコンデイリーチャートで最高3位、2015年1月に発売したアルバム『ワールドエンドの庭』はオリコンウィークリーチャート5位を獲得。ライブは日本武道館、幕張メッセ、国立代々木競技場第一体育館にて開催。2018年には「KING SUPER LIVE 2018」で東京ドーム公演や上海公演に出演。声優としても多数の作品に出演し、代表作は「K」櫛名アンナ役、「DOG DAYS」ミルヒオーレ・F・ビスコッティ役、「とらドラ!」櫛枝実乃梨役、「<物語>シリーズ」羽川翼役、「魔法つかいプリキュア!」キュアマジカル/十六夜リコ役等。堀江由衣アーティスト公式ホームページ堀江由衣オフィシャルファンクラブ「黒ネコ同盟」