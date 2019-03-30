ダンスロックバンド・DISH//によるライブパフォーマンスが、2019年3月30日（土）横浜アリーナにて開催の「マイナビ presents 第28回 東京ガールズコレクション 2019 SPRING/SUMMER」（以下、TGC）にて行われた。

北村匠海、矢部昌暉、橘柊生、泉大智からなるダンスロックバンド・DISH//。ライブパフォーマンスでは、窪田正孝らが出演し話題を集めたドラマ「僕たちがやりました」（フジテレビ系）の主題歌「僕たちがやりました」を皮切りに、「I'm FISH//」「東京VIBRATION」の3曲を披露。3rdアルバム「Junkfood Junction」は4月3日（水）にリリースされる。北村匠海が永野芽郁とW主演を務める映画『君は月夜に光り輝く』は大ヒット公開中。

マイナビ presents 第28回 東京ガールズコレクション 2019 SPRING/SUMMER

開催日：2019年3月30日（土）

会場：横浜アリーナ

公式サイト：http://tgc.st/

メインモデル：青島妃菜、浅川ありあ、朝比奈彩、新木優子、アリアナさくら、安藤ニコ、飯豊まりえ、池田エライザ、池田美優、池端レイナ、石川恋、伊藤ニーナ、梅澤美波（乃木坂46）、江野沢愛美、emma、愛花、大石絵理、大政絢、岡崎紗絵、岡田結実、香川沙耶、加藤史帆（日向坂46）、加藤ナナ、花音、茅島みずき、河北麻友子、ギャビー、桐谷美玲、熊江琉唯、久間田琳加、玖瑠実、黒木麗奈、小坂菜緒（日向坂46）、小林サラ、小林由依（欅坂46）、紺野彩夏、齋藤飛鳥（乃木坂46）、坂井仁香、相楽伊織、佐々木久美（日向坂46）、佐々木美玲（日向坂46）、佐藤エリ、佐原モニカ、汐谷友希、白石麻衣（乃木坂46）、新内眞衣（乃木坂46）、新川優愛、鈴木愛理、平祐奈、郄橋ひかる、高本彩花（日向坂46）、滝澤エリカ、立花恵理、田鍋梨々花、多屋来夢、GMI、鶴嶋乃愛、出口夏希、トラウデン直美、トリンドル玲奈、中条あやみ、中村里砂、NANAMI、菜波、Niki、生見愛瑠、橋爪愛、蜂谷晏海、土生瑞穂（欅坂46）、福士マリ、福士リナ、福原遥、藤井サチ、藤田ニコル、堀田茜、堀未央奈（乃木坂46）、maaaya、マギー、松井愛莉、松村沙友理（乃木坂46）、丸山蘭奈、宮野陽名、宮本茉由、三吉彩花、村田倫子、山下美月（乃木坂46）、山本ソニア、山本舞香、横田真悠、吉木千沙都、吉田朱里（NMB48）、ラブリ、渡辺梨加（欅坂46）、渡邉理佐（欅坂46） ※50音順

ゲスト：Alexis Ren、磯村勇斗、ELLA GROSS、カジサック＆ヨメサック、神尾楓珠、木下優樹菜、小関裕太、近藤千尋、清水尋也、ジャン海渡（SUPER★DRAGON）、翔、鈴鹿央士、鈴木仁、武尊、テリ、萩原利久、HARA、バンダリ亜砂也、古川毅（SUPER★DRAGON）、三宅亮輔、胗俊太郎、山田優、ゆきぽよ（木村有希）、吉川愛、ラウール、竜星涼 ※50音順

メインアーティスト：大原櫻子、DISH//、日向坂46 ※50音順

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