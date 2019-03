32歳のママになったリアさんは大学生

30代になってもポニーテールが似合う

2019年 3月月17日午後7時57分PDT

ほぼすっぴんでも透明感がすごい

ママモデルとしての活躍もアリ?

元グラビアアイドルでタレントの リア・ディゾン さん(32)が、自身SNSにキュートな近影をアップ。公式ブログでは愛娘とのツーショット写真を公開し、「かわいい」と注目されている。かつて「グラビア界の黒船」というキャッチコピーでデビューし、可憐な美貌とセクシーなボディで人気を博したリアさん。人気絶頂だった2008年に日本人男性との結婚と妊娠を発表し活動を休止。2009年に第1子女児を出産するも、2010年に離婚をして米国に帰国している。現在のリアさんは32歳で1児の母。現在はラスベガスを拠点に生活し、大学で心理学を学ぶ学生とのこと。2月29日のブログでは「残りの大学生活3ヵ月が楽しみ!」という言葉が綴られている。インスタグラムに投稿される爽やかな近影は、アイドル時代と変わらずキュート。大きな瞳を持つドーリーな顔立ちは健在で、ポニーテール姿でコンブチャを飲んでいる写真には、ファンから「いいね」が多数寄せられている。「なんでそんなに可愛いんですか?」、「キレイです」といった称賛の声も見られ、目をハートマークにした顔文字が飛び交っている。View this post on Instagram𝕃𝕖𝕒𝕙 🖤リア・ディゾン🖤さん(@leahdesu)がシェアした投稿 -アメブロ内の公式ブログでは、2009年に出産した長女とのツーショットも公開。長女が赤ちゃんの頃の写真ということもありリアさんは今より若干あどけない顔をしているが、愛らしさと肌の美しさは、さすが元トップグラビアアイドル。ほぼすっぴんと思われる写真には「じゃーん 時々私はStevie Wonderの「Isn’t She Lovely」という曲をバックグラウンドにしながら、娘の写真を見て、笑って泣くの。皆はこんな経験ある? たまにその歌にあわせて歌って、歌詞を変えたりもするの『Life is 美蘭〜!』って。ふふふ。」と、愛娘に対する愛に溢れたコメントが添えられている。グラビアアイドルというと男性ファンが多いイメージがあるが、バービー人形のようにドーリーなリアさんは女性人気も高い存在だった。そんな彼女は、SNSに投稿された写真を見る限りよりおしゃれに大人っぽく進化しており、女性誌などでモデルとしての活躍も期待できそうだ。出典リア・ディゾンオフィシャルブログ(アメブロ)https://ameblo.jp/leahdizon/entry-12445866601.html?frm_src=thumb_module