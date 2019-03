グラミー常連の世界的アーティスト、カニエ・ウェストさん(41)が2019年3月28日、徳島に現れた。訪問先の藍染工房「BUAISOU」(徳島・上板町)の公式インスタグラムが同日、写真付きで伝えた。

こうした驚きのニュースに、地元の音楽ファンは騒然。なかには、「徳島にとって今年1番ヤバイ出来事な気がする」「何がどうなってカニエが徳島に」などと興奮気味につぶやくネットユーザーも出ている。

「BUAISOU」は、藍の栽培から染色、製作までを一貫して行う藍染集団。ニューヨークのブルックリンでもワークショップを行うなど、国内外で高い評価を集めている。有名ブランドとのコラボも多数だ。

徳島にある彼らの工房に、カニエさんがやってきたのだ。BUAISOUのインスタグラムでは、

と報告。BUAISOUメンバーと、カニエさんのクルーが集まった集合写真も掲載している。

カニエさん側も、彼の活動を伝えているツイッターアカウント(@TeamKanyeDaily)で、訪問の様子を次のように伝えていた。

Visiting the Buaisou studio in Tokushima, Japan today where Indigo cultivation to creating dye and creation of products takes place. pic.twitter.com/AGdsLACWfs