◆もくじ(収録レシピ)





◆レシピ:ドリンク



回復薬&回復薬グレート、クーラードリンク、ホットドリンク、強走薬&強走薬グレート、キノコジュース



◆レシピ:野菜料理



完熟シナトマトのワイン煮、ベルナスのウォッカ蒸し、ハップルアップルの生ハム巻き、酒のジュレと生ハムの龍サラダ、特産キノコキムチ



◆レシピ:肉料理



こんがり肉、こんがり肉G、サイプロシュートの肉団子、リノホロロースカツ、モガニたっぷりリノプロ焼売、竜の合挽きハンバーグ



◆レシピ:飯料理



受付嬢のオススメ定食 (パエリア/シュラスコ)、コダイオウイカのイカメシ、屋台の根性まかない飯、砂丘チャーハン、チココーンバターご飯、ほろ酔いワイン茶漬け、肉盛りマグマ丼



◆レシピ:デザート



ザザミソのバニラプリン、熱帯イチゴのタルト、シナト風アップルトマトタルト、フルベビアイス、串団子



◆商品情報

・商品名:モンスターハンター モンハン飯レシピブック

・発売日:2019年3月30日(土)

・定価:本体1,500円(税別)

・発売元:株式会社ワニブックス

・料理監修:パセラリゾーツ(パセラコラボレーションメニュー開発チーム)

・商品サイト:https://www.wani.co.jp/event.php?id=6224

カプコンは、大人気シリーズ『 モンスターハンター 』でお馴染みの「こんがり肉」や「受付嬢のオススメ定食」など、全29品のスペシャルレシピを一冊に収めたレシピブック「モンスターハンター モンハン飯レシピブック」を3月30日に発売します。ドリンク、野菜料理、肉料理、飯料理、デザートと全5種類のジャンルで「モンハン飯」を再現。パセラリゾーツが手掛ける飲食店「モンハン酒場」がレシピ開発を担当しており、味も再現クオリティもワールド級の料理で今を生きるハンターたちの生活を支えます。(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.(C)WANI BOOKS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.