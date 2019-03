世界的に大ヒットした米HBOのドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ」の続編シリーズが誕生することがわかった。

米Deadlineによれば、オリジナルドラマの原作者である作家キャンディス・ブシュネルの新刊「Is There Still Sex in the City?(原題)」(8月6日刊行予定)の映像化権を、争奪戦の末にパラマウント・テレビジョンとアノニマス・コンテントが獲得。原作者ブシュネルがパイロット版の脚本を執筆し、制作総指揮も務める。

ブシュネル著「セックスとニューヨーク」の続編となる新刊は、米ニューヨーク・マンハッタンのアッパー・イースト・サイドと、郊外の静かな町“ザ・ビレッジ”を舞台に、50代になった女性たちのセックスと恋愛と友情を描く。結婚生活や離婚問題、死別、子どもの悩みと向き合いながら、いつまでも若さを保ち続けることのプレッシャーを抱える50代女性の生き方を、あらゆる側面から掘り下げていく。

ブシュネルは「かつて50代といえば、そろそろリタイアしようかという年齢だった。仕事のペースを落とし、趣味にもっと時間を費やして、自分同様ゆったりしたライフスタイルに移行しはじめた友人たちと一緒に過ごす、というように。つまり、リタイアする世代の人間は老いてちょっと太る以外、やるべきことなどないと思われていた。成果を期待されたり、新しいビジネスを立ち上げたり、別の都市に拠点を移したり、見知らぬ人とのカジュアルなセックスを楽しんだりすることもなく、もう一度人生をやり直すなんてこととは無縁だと。でも今の50代、60代の女性の多くは、まさにそうやって生きている。私はこうした女性たちの豊かで複雑なリアリティを、本そしてドラマで表現できることにとてもワクワクしている」と語っている。

「セックス・アンド・ザ・シティ」は、ニューヨークを舞台に、さまざまなキャリアを持つ4人の女性の生き方をリアルに描き人気を博し、1998〜2004年に計6シーズンが放送された。テレビシリーズ終了後は、08年に劇場版第1弾「セックス・アンド・ザ・シティ」、10年に第2弾「セックス・アンド・ザ・シティ2」が公開されており、第3弾の製作が噂されてきたものの、主要キャラクターを演じるサラ・ジェシカ・パーカーとキム・キャトラルの不仲が明るみに出たことで、企画は消滅状態となっている。なお、続編ドラマのキャストは今のところ発表されていない。