アメリカで暮らすようになってからはじめて聞いた単語、ディスレクシア(dyslexia)。

文字の読み書きに困難があるため、日本語では識字障害、発達性読み書き障害などと呼ばれているそうです。

Today in Y6 we looked at poems that could be read forwards & backwards. I was stunned by this one written by one of my 10 year olds. Please share - I would love her work to be appreciated further afield. I wonder if it could even find a publisher? pic.twitter.com/tmEQpiRrhq

そのディスレクシアについて、イギリスの先生が生徒たちに詩を書かせました。

そのひとつ、10歳のAOさんが書いたものがツイッターに紹介され、話題を読んでいます。

DSYSLEXIA ディスレクシア

I am stupid. わたしはバカだ。

Nobody would ever say 誰も言ってはくれない

I have a talent for words わたしに言葉の才能があるなんて

I was meant to be great. すばらしい人になるつもりだったのに

That is wrong. それは間違っていた。

I am a failure. わたしは落ちこぼれだ。

Nobody could ever convince me to think that わたしを説得できる人は誰もいない

I can make it in life. わたしが人生をわたってゆけるってことを。