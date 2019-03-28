ºù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²°¾å¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡ÖGINZA SIX¡×¤Î¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¸·Áª10Áª¡ª
Èþ¿©¤Î³¹¡¦¶äºÂ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ÖGINZA SIX¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖGINZA SIX¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈÎÇäÃæ¤À¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¥Ñ¥ó¡×¤ä¡¢¹âµé¤¤¤Á¤´¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¡×¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤°ïÉÊ¤Ð¤«¤ê¡ª¤½¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ØViennoiserie JEAN FRANCOIS¡Ù¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¥Ñ¥ó¡×¡£¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ñ¥ó¡£¤â¤Ã¤Á¤êÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤®¤å¤¦¤Ò¤È¤¢¤ó¤³¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤À¡£
¿©¤ÙÊý¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤âµó¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ²°¾å¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¡£
²°¾å¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ó¤ÈÌó4000Ö¤Î¶õÃæ¥¬¡¼¥Ç¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ºù¤â¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤ª²Ö¸«¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¡£·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£
²°¾åÄí±à¡ÖGINZA SIX ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¼«Ëý¤Ç¤¤½¤¦¤Ê±£¤ìºù¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡ª
¶äºÂ¤Ë½Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡ÖGINZA SIX 2019 SPRING¡×¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤½¤¦¡ª
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇÈ´¤
¡ØPHILIPPE CONTICINI¡Ù¤Î¡Ö¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¥Ñ¥Õ¥§ ¥Õ¥ì¥¸¥§¡×
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 1,800±ß¡¿¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È 2,400±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§3·îËö¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨GINZA SIX¸ÂÄê¡¿½Õ¸ÂÄê
²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤¬¤¢¤ë¤¤¤Á¤´¥½¥ë¥Ù¤È¡¢¥Ð¥Ë¥é¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î²¦Æ»¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡£ÀÖ¤òÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â²Ä°¦¤¯¡¢SNS±Ç¤¨¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª
¡ØViennoiserie JEAN FRANCOIS¡Ù¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ð¥Ë¥é¥ì¥ì¡×
²Á³Ê¡§240±ß
¢¨GINZA SIX¸ÂÄê
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°ìµé¥·¥§¥Õ¤Îµ»½Ñ¤ÈÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥Ñ¥ó¤¬É¾È½¤Î¡ØViennoiserie JEAN FRANCOIS¡Ù¡£¾ï»þ30¼ïÎà°Ê¾å¤ò°·¤¦Æ±Å¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥ì¥ì¡×¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡Ø¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¶äºÂÀéÉ¥²°¡Ù¤Î¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¡×
²Á³Ê¡§1,000±ß
¢¨1Æü10¡Á20¸Ä¸ÂÄê¡ÊÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
Ï·ÊÞ²ÌÊªÅ¹¤ÎÂç¿Íµ¤¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¤¬¤³¤Á¤é¡£¤¤¤Á¤´¡¢¥á¥í¥ó¡¢²«Åí¡¢¤ê¤ó¤´¡¢·ª¤È¤¤¤Ã¤¿²ÌÊªÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÄêÈÖ¤Î°ïÉÊ¡£
¡Ø¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¶äºÂÀéÉ¥²°¡Ù¤Î¡Ö¶äºÂ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥¹ ¤È¤Á¤ª¤È¤á¡×
²Á³Ê¡§400±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î²¼½Ü¡Á
¢¨½Õ¸ÂÄê
¹á¤ê¹â¤¤¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¥½¡¼¥¹¤¬ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤¿¤»¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£¥·¥§¥Õ¤¤¤ï¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¤Î1ÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÁÇºà¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ØPALETAS¡Ù¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¡×
²Á³Ê¡§3,240±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3/31¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨½Õ¸ÂÄê
¿Íµ¤¤Î¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡£¡Ö¥¬¥È¡¼¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¡Ö¥ß¥¬¥¥¤¥Á¥´¡×¡Ö¥¥ã¥é¥Þ¥í¥¤¥Á¥´¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¡×¡Ö¥¤¥Á¥´¥·¥ç¥³¥é¥Æ¡×¤Î6ËÜ¡£
¡Ø¤Õ¤Õ¤Õ¤¢¤ó by È¾Ê¼±ÒóÏ¡Ù¤Î¡Ö¾¿¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ë¡×
²Á³Ê¡§700±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§4/15¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨½Õ¸ÂÄê
1ËÜ1ËÜ¼êºî¶È¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤ªóÏ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ø¤Õ¤Õ¤Õ¤¢¤ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¾¿¡×¤Ë½Õ¸ÂÄê¤Î¤¤¤Á¤´Ì£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤ªóÏ¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ë¤è¤ë½Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ç¤ªÃã²Û»Ò¤ËºÇÅ¬¡£
¡ØÄÔÍø¡Ù¤Î¡ÖÄÔÍø¥½¥Õ¥È½Õ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×
²Á³Ê¡§815±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§4/30¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨GINZA SIX¸ÂÄê¡¿½Õ¸ÂÄê
¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Á¤´¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿ºùñ²¡¢Çò¶Ì¤ò1ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÇ»¤¤ËõÃã¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ìÔÂô¤Ê°ïÉÊ¡£½Õ¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤Ë¡¢¿´¤¬Ìö¤ë¡ª
¡ØTHE GRAND GINZA¡Ù¤Î¡Öçõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×
²Á³Ê¡§4,620±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§4/1¡Ê·î¡Ë¡Á6/30¡ÊÆü¡Ë
¢¨GINZA SIX¸ÂÄê¡¿½Õ¸ÂÄê
ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Öçõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬¹¹¤Ë¥°¥ì¡¼¥ÉUP¤·¤Æ6·îËö¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¡ª°ìÉÊ°ìÉÊ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥¿¥Ñ¥¹¤¬15¼ïÎà³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¹á¤ê¹â¤¤¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¥Õ¤Î¹ÈÃã¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£
¡ØViennoiserie JEAN FRANCOIS¡Ù¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¥Ñ¥ó¡×
²Á³Ê¡§240±ß
¢¨GINZA SIX¸ÂÄê
¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¥Ñ¥ó¡£¤â¤Ã¤Á¤êÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤®¤å¤¦¤Ò¤È¤¢¤ó¤³¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èô¤Ó½Ð¤¿¤¤¤Á¤´¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
¡ØPAPABUBBLE¡Ù¤Î¡Ö¥¹¥¤¡¼¥ÄÊÛÅö¡×
²Á³Ê¡§546±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§4/8¡Ê·î¡Ë¡Á
¢¨½Õ¸ÂÄê
¥Ñ¥ó¤ÎÉôÊ¬¤¬¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¶ñºà¤ò¥°¥ß¡¦¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¡£¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§GINZA SIX
½»½ê¡§Ãæ±û¶è¶äºÂ6-10-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥«¥Õ¥§¡ÊB2F¡Á5F¡Ë10:30¡Á20:30
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ê6F¡¢13F¡Ë11:00¡Á23:00
¢¨°ìÉô±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6891-3390¡ÊGINZA SIX Áí¹ç¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó ¼õÉÕ»þ´Ö10:30¡Á20:30¡Ë
HP¡§http://ginza6.tokyo/