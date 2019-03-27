¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù»³ùõ¸¿Í¡¢µÈÂôÎ¼¤é¤¬¸«¤É¤³¤í¸ì¤ë¡¡ËþÅç¿¿Ç·²ð¤ÏÇ®ÊÛ¡ÖÈþ¤·¤¤¡ªÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡ª¡×
±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î»³粼¸¿Í¡¢µÈÂôÎ¼¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢郄ÅèÀ¯¹¨¡¢Í×½á¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢´ÆÆÄ¤Îº´Æ£¿®²ð¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¸¶¿Áµ×¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
»þ¤Ïµª¸µÁ°¡¢Ãæ¹ñ½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Âç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¯ÀïºÒ¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¿®¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤²¦¡¦嬴À¯¡Ê¸å¤Î¿Á¤Î»Ï¹ÄÄë¡Ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ê¸¶¿Áµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿®¡Ê¤·¤ó¡ËÌò¤Ë»³粼¸¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢嬴À¯¡Ê¤¨¤¤¤»¤¤¡ËÌò¤ËµÈÂôÎ¼¡¢ÍÌÃ¼ÏÂ¡Ê¤è¤¦¤¿¤ó¤ï¡ËÌò¤ËÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢²ÏÎ»ìº¡Ê¤«¤ê¤ç¤¦¤Æ¤ó¡ËÌò¤Ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¾·³¡¦²¦µ³¡Ê¤ª¤¦¤¡ËÌò¤ËÂçÂô¤¿¤«¤ª¤é¤¬½¸·ë¡£´ÆÆÄ¤ò¡Ø¤¤¤Ì¤ä¤·¤¡Ù¡ØBLEACH¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº´Æ£¿®²ð¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ë¤ÆÂçµ¬ÌÏ¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦´ÆÆÄ¡¦¸¶ºî¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿Ä¶Âçºî¤ò°ú¤Ã¤µ¤²ÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£±Ç²è¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³粼¤Ï¡ÖÁ´¥·¡¼¥ó¤ËÁ´ÀºÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤É¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
µÈÂô¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¥·¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ìò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡ÈÌÜÎÏ¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¢¥Ä¤¤¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢Æâ¤ËÇ³¤¨¤ë±ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤ë¡£
Ä¹ß·¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¸¶ºî¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø»ä¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤À¡Ù¤È¡¢¿§¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ÏÎ»ìº¡Ê¤«¤ê¤ç¤¦¤Æ¤ó¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎºÆ¸½ÅÙ¡¢¥»¥Ã¥È¤ò´Þ¤áËÜÅö¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°¦¾ð¤â¤³¤â¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¤ÇËþÅç¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Èþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ëµï¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¤ê¤ËÏÃ¤·¡¢¡Öº£Æü¤³¤¦¤·¤Æ¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¿Í¤¯¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª´é¤âÈþ¤·¤¤¤·¡Ä´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¤éµÈÂôÎ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë²¦¤¿¤ëÈþ¤·¤µ¡ª¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡õ´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡ª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤ÇÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¸¶ºî¼Ô¤Î¸¶¤Ï¡Ö13Ç¯Á°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡£¤³¤¦¤·¤ÆÄ¶Âçºî¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤Ë¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç´¶Æ°¡¦Âç¶½Ê³¤¹¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ï4·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ë¤Æ¸ø³«
(C)¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò (C)2019±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É