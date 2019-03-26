日本代表は19時30分キックオフでボリビアと対戦する。

写真拡大

　キリンチャレンジカップの日本代表対ボリビア代表は３月26日、ノエビアスタジアム神戸で19時30分のキックオフで行なわれる。試合開始に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表されている。

　スタメンは前日会見で森保一監督が「基本的には総替えで戦うつもりです」と語った通り、22日のコロンビア戦から11人全員を総入れ替え。センターバックの畠中槙之輔、ボランチの橋本拳人がA代表デビューとなる。香川真司がキャプテンを務める。
 
　日本代表のスタメンは以下の通り。

【スタメン】
GK
23　シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）

DF
22　西　大伍（ヴィッセル神戸）
２　三浦弦太（ガンバ大阪）
20　畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
19　安西幸輝（鹿島アントラーズ）

MF
25　小林祐希（ヘーレンフェーン／オランダ）
15　橋本拳人（FC東京）
14　乾　貴士（アラベス／スペイン）
11　宇佐美貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
10　香川真司（ベジクタシュ／トルコ）

FW
18　鎌田大地（シント＝トロイデン／ベルギー）

【日本代表PHOTO】コロンビア・ボリビア戦に向けた招集メンバー23人