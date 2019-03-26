森保ジャパン、ボリビア戦は宣言通りスタメン総入れ替え！ 畠中、橋本が代表デビューへ
キリンチャレンジカップの日本代表対ボリビア代表は３月26日、ノエビアスタジアム神戸で19時30分のキックオフで行なわれる。試合開始に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表されている。
スタメンは前日会見で森保一監督が「基本的には総替えで戦うつもりです」と語った通り、22日のコロンビア戦から11人全員を総入れ替え。センターバックの畠中槙之輔、ボランチの橋本拳人がA代表デビューとなる。香川真司がキャプテンを務める。
日本代表のスタメンは以下の通り。
【スタメン】
GK
23 シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）
DF
22 西 大伍（ヴィッセル神戸）
２ 三浦弦太（ガンバ大阪）
20 畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
19 安西幸輝（鹿島アントラーズ）
MF
25 小林祐希（ヘーレンフェーン／オランダ）
15 橋本拳人（FC東京）
14 乾 貴士（アラベス／スペイン）
11 宇佐美貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
10 香川真司（ベジクタシュ／トルコ）
FW
18 鎌田大地（シント＝トロイデン／ベルギー）
【日本代表PHOTO】コロンビア・ボリビア戦に向けた招集メンバー23人
スタメンは前日会見で森保一監督が「基本的には総替えで戦うつもりです」と語った通り、22日のコロンビア戦から11人全員を総入れ替え。センターバックの畠中槙之輔、ボランチの橋本拳人がA代表デビューとなる。香川真司がキャプテンを務める。
日本代表のスタメンは以下の通り。
【スタメン】
GK
23 シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）
DF
22 西 大伍（ヴィッセル神戸）
２ 三浦弦太（ガンバ大阪）
20 畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
19 安西幸輝（鹿島アントラーズ）
MF
25 小林祐希（ヘーレンフェーン／オランダ）
15 橋本拳人（FC東京）
14 乾 貴士（アラベス／スペイン）
11 宇佐美貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
10 香川真司（ベジクタシュ／トルコ）
FW
18 鎌田大地（シント＝トロイデン／ベルギー）
【日本代表PHOTO】コロンビア・ボリビア戦に向けた招集メンバー23人