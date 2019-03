7作品がランクインする中、『バンブルビー』が初日満足度1位を獲得。

「バンブルビーがとにかく可愛い」「戦闘シーンがよかった」「トランスフォーマーなのに、ハートフルムービー」「上質なエンターテイメント」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、『L♡DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2019年3月23日〜3月24日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(→)『映画ドラえもん のび太の月面探査記』[3月1日公開]

2位(↑)『翔んで埼玉』[2月22日公開]

3位(↓)『キャプテン・マーベル』[3月15日公開]

4位(NEW)『バンブルビー』[3月22日公開]

5位(↓)『映画 プリキュアミラクルユニバース』[3月16日公開]

6位(↓)『君は月夜に光り輝く』[3月15日公開]

7位(↓)『グリーンブック​』[3月1日公開]

8位(NEW)『PRINCE OF LEGEND』[3月21日公開]

9位(↓)『えいがのおそ松さん』[3月15日公開]

10位(↓)『運び屋』[3月8日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※本ランキングは公開日から3月25日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から3月25日までのレビュー数(Mark!数)が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。

