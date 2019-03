「niko and …」初の洋食レストランが横浜にオープン！

アパレルや雑貨、家具、飲食など幅広く手がける「niko and …」は、初めての洋食レストランとなる「niko and … KITCHEN (ニコアンドキッチン)」を4月5日(金)に横浜ベイクォーターにオープンする。

「niko and … KITCHEN」のコンセプトは“OLD and NEW STYLE”。横浜に残る西欧の文化や、日本独自のアレンジで作りあげられた洋食の文化にファッションというエッセンスを加え、どこか懐かしくありながらも、新しいスタイルのレストランとなっている。



メニューは、牛と豚の旨味を最大限に引き立てる比率にこだわり、旨味と肉汁をぎゅっと閉じ込めた「黄金比率のチーズハンバーグ」や、



フォアグラのとろけるような舌触りと濃厚な味わいに、半熟タマゴの優しい味わいが絡み合う「フォアグラのせオムライス」など、洋食の定番がずらりとラインナップ。



また、東京・原宿の「ニコアンド トーキョー」で人気のコッペパン「ニコパン」も、レストラン仕立ての「ニコパン B.L.T.E」になって登場する。カリッと焼き上げたベーコンに、新鮮なレタスとトマト、そして半熟に仕上げた目玉焼きを挟んだボリュームたっぷりのコッペパンは、食べ応えも十分だ。

店内の家具や装飾、テーブルウエアにもこだわった「niko and … KITCHEN」で、ゆったりとしたひとときを過ごしてみてはいかが?

■「niko and … KITCHEN」

住所:神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイクォーター3F