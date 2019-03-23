謎の人物登場！「刀ステ」小夜左文字・骨喰藤四郎・不動行光・歌仙兼定も
「舞台『刀剣乱舞』」の最新作に出演する追加キャストが発表された。
これは、本日3月23日に「AnimeJapan 2019」で配布された号外チラシで告知されたもの。出演が明らかになったのは、本丸に現れる謎の人物役の梅津瑞樹、そして会場ごとに登場する刀剣男士だ。東京公演には小夜左文字役の納谷健、大阪公演には骨喰藤四郎役の北川尚弥、兵庫公演には不動行光役の椎名鯛造、東京凱旋公演には歌仙兼定役の和田琢磨が出演する。
末満健一が脚本・演出を手がける本作は、刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」を原案とした「舞台『刀剣乱舞』」の最新作。今作には、上記のキャストに加え、山姥切国広役の荒牧慶彦、へし切長谷部役の和田雅成らが出演する。公演は6月14日から23日まで東京・ステラボール、6月28日から7月7日まで大阪・サンケイホールブリーゼ、7月11日から15日まで兵庫・AiiA 2.5 Theater Kobe、7月19日から8月4日まで再びステラボールにて。
「舞台『刀剣乱舞』」最新作
2019年6月14日（金）〜23日（日）
東京都 ステラボール
2019年6月28日（金）〜7月7日（日）
大阪府 サンケイホールブリーゼ
2019年7月11日（木）〜15日（月・祝）
兵庫県 AiiA 2.5 Theater Kobe
2019年7月19日（金）〜8月4日（日）
東京都 ステラボール
原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/Nitroplus）
脚本・演出：末満健一
音楽：manzo、テルジヨシザワ
キャスト
山姥切国広：荒牧慶彦
へし切長谷部：和田雅成
鶴丸国永：健人
鶯丸：前山剛久
大包平：加藤将
大般若長光：川上将大
大典太光世：磯野大
ソハヤノツルキ：飯山裕太
博多藤四郎：木津つばさ
前田藤四郎：大崎捺希
五虎退：設楽銀河
山伏国広：横山真史
同田貫正国：武子直輝
太郎太刀：小林涼
次郎太刀：小坂涼太郎
南泉一文字：谷水力
謎の人物：梅津瑞樹
陸奥守吉行：蒼木陣
小夜左文字：納谷健（東京公演）
骨喰藤四郎：北川尚弥（大阪公演）
不動行光：椎名鯛造（兵庫公演）
歌仙兼定：和田琢磨（東京凱旋公演）
(c)舞台『刀剣乱舞』製作委員会