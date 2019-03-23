「舞台『刀剣乱舞』」の最新作に出演する追加キャストが発表された。

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これは、本日3月23日に「AnimeJapan 2019」で配布された号外チラシで告知されたもの。出演が明らかになったのは、本丸に現れる謎の人物役の梅津瑞樹、そして会場ごとに登場する刀剣男士だ。東京公演には小夜左文字役の納谷健、大阪公演には骨喰藤四郎役の北川尚弥、兵庫公演には不動行光役の椎名鯛造、東京凱旋公演には歌仙兼定役の和田琢磨が出演する。

末満健一が脚本・演出を手がける本作は、刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」を原案とした「舞台『刀剣乱舞』」の最新作。今作には、上記のキャストに加え、山姥切国広役の荒牧慶彦、へし切長谷部役の和田雅成らが出演する。公演は6月14日から23日まで東京・ステラボール、6月28日から7月7日まで大阪・サンケイホールブリーゼ、7月11日から15日まで兵庫・AiiA 2.5 Theater Kobe、7月19日から8月4日まで再びステラボールにて。

「舞台『刀剣乱舞』」最新作

2019年6月14日（金）〜23日（日）

東京都 ステラボール



2019年6月28日（金）〜7月7日（日）

大阪府 サンケイホールブリーゼ



2019年7月11日（木）〜15日（月・祝）

兵庫県 AiiA 2.5 Theater Kobe



2019年7月19日（金）〜8月4日（日）

東京都 ステラボール



原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/Nitroplus）

脚本・演出：末満健一

音楽：manzo、テルジヨシザワ

キャスト

山姥切国広：荒牧慶彦

へし切長谷部：和田雅成



鶴丸国永：健人

鶯丸：前山剛久

大包平：加藤将

大般若長光：川上将大

大典太光世：磯野大

ソハヤノツルキ：飯山裕太

博多藤四郎：木津つばさ

前田藤四郎：大崎捺希

五虎退：設楽銀河

山伏国広：横山真史

同田貫正国：武子直輝

太郎太刀：小林涼

次郎太刀：小坂涼太郎

南泉一文字：谷水力



謎の人物：梅津瑞樹

陸奥守吉行：蒼木陣



小夜左文字：納谷健（東京公演）

骨喰藤四郎：北川尚弥（大阪公演）

不動行光：椎名鯛造（兵庫公演）

歌仙兼定：和田琢磨（東京凱旋公演）

(c)舞台『刀剣乱舞』製作委員会