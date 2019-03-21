Ž¢¸ý½Ž£¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ
ÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸ý½¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸ýÆâ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î½¬´·¤ò¾Ò²ð¡Ê¼Ì¿¿¡§KEN226¡¿iStock¡Ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖClass Act¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¡ÖºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÉÃ´Ö¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤Î¡Ö°ì½Ö¤Î¾¡Éé¡×¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òºÇÁ±¤Î¾õÂÖ¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÀÛÃø¡ØClass Act¡Ê¥¯¥é¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡ËÀ¤³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤¬É¬¤º¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤Î¶µÍÜ¡Ù¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸«Æ¨¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¸ý½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÏÃËÀ¤è¤ê¥Ë¥ª¥¤¤ËÉÒ´¶
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¸ý½¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¹Á¤Ç¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¤Ç¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¡¹¡£¤Ê¤ó¤È72¡ó¤â¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÏÂÎ½¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸ý½¤â¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹¥±¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖËèÄ«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»õ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸ý½¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼«³Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÓÌ³Ð¤Ë¤Ï½ç²½¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î¸ý½¤â¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤Ë´·¤ì¡¢¼¡Âè¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÂ¾¿Í¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½÷À¤ÏÃËÀ¤è¤ê¤â¥Ë¥ª¥¤¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢½÷À¤Î2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡¢¸ý½¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ö»ÅÆþ¤ìÀè¤È¤Î¼è°ú¤ò¤ä¤á¤¿¡×¡ÖÃ´Åö¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇÌÌÃÌ¤ò¹µ¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹¾ºê¥°¥ê¥³¤¬20¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¤Î½¢¶È¼Ô·×824¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸ý½¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¡Ù¡Ë¡£
²¤ÊÆ¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÎ½¤ä¸ý½¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ý¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ý¤¬½¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼º³Ê¡×¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¸ý½¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï½ô³°¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¸ý½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤È¼è°ú¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¸ª½ñ¤ä¼ÂÀÓ¡¢Íø³²´Ø·¸¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ËºÇ¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡¢¤«¤Ä¼«Æ°Åª¤ËÄ¾´¶¤òÆ¯¤«¤»¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÑÀª¡¢»ÅÁð¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥ª¥¤¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤Ê¿Í¤«¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿Í¤«¡×¤ò½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ¾´¶¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿È½ÃÇ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ·é¤Ê¿Í¤ÏÀº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤òÁÛÁü¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç°Û¾ï¥·¥°¥Ê¥ë¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤É¤ì¤À¤±É½ÌÌ¾å¤ÏÊ¿ÀÅ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÃæ¤Ç¼«¸ÊËÉ±Ò¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Æ¯¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤Ï¡¢´¶¾ð¤äËÜÇ½¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÂçÇ¾ÊÕ±ï·Ï¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤¤¤Æ¡¢ËÜÇ½Åª¤Ê´¶¾ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¼¥Ë¥ª¥¤¤òÈ½ÃÇ¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ë¥ª¥¤¤¬¡¢Àº¿À¤ä¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥ª¥¤¤âÈ©¤â¤½¤Î¿Í¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬À¶·é¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔ·é¤Ê¿Í¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÌäÂê¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏËÜÇ½Åª¤ËÈò¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂ©¤¬½¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸ý½ÂÐºö¤Ï¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐºö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý½¤Î¸¶°ø¤Ï¼ç¤Ë¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡À¸ÍýÅª¸ý½¡Ê¸ý¤ÎÃæ¤ÎºÙ¶Ý¤¬¸¶°ø¡Ë
¢°û¿©Í³Íè¤Ë¤è¤ë¸ý½¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥Ë¥é¡¢¥Í¥®¡¢¤ª¼ò¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡£¤¿¤Ð¤³¤â´Þ¤à¡Ë
£ÉÂÅª¸ý½¡ÊÃî»õ¡¢»õ¼þÉÂ¡¢»õÁåÇ¿Ï³¡¢ÊØÈë¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¡Ë
ÆüËÜ¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢£¤ÎÉÂÅª¸ý½¤¬¸¶°ø¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢35ºÐ°Ê¾å¤Î8³ä¤¬»õ¼þÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüº¢¤Î¥Þ¥¦¥¹¥±¥¢¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ëÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¤ÎÀ¸ÍýÅª¸ý½¤È¡¢¢¤Î°û¿©Í³Íè¤Ë¤è¤ë¸ý½¤ÎÍ½ËÉÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¡¢¿©»ö¤Î¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© Ãë¿©»þ¤ËÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¾ÆÆù¤äÀ¸Õª¾Æ¤Äê¿©¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î»Ñ¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢¿©»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×Êý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢¢¤Î°û¿©Í³Íè¤Ë¤è¤ë¸ý½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ª¥¤¤¬¶¯¤¯¡¢Ì£¤ÎÇ»¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¸å¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë°Û½¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ß¥ó¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª
»õËá¤¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¥ß¥ó¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¸ý¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤À¤±¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ß¥ó¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»ýÂ³¸ú²Ì¤Ï°ì»þÅª¤Ç¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¥ß¥ó¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢°ì»þÅª¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤ÎÂÃ±Õ¤ÎÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¸ý¤¬´¥¤¯¤¿¤á¡¢¸ý½¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»õ¤ä»õ·Ô¤Ë·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤Ë¿©¤Ù»Ä¤·¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢ºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤¹¤ì¤Ð¥Ë¥ª¥¤¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ý½¤¬¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡¤ÎÀ¸ÍýÅª¸ý½¡Ê¸ý¤ÎÃæ¤ÎºÙ¶Ý¤¬¸¶°ø¡Ë¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¸ýÆâ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤À¤±¤Ï¡¢½¬´·²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¿©¸å¤Î»õËá¤¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤
»õ¥Ö¥é¥·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤Ç¤¤¿¤éÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»õÀÐ¤ä¿©¤Ù»Ä¤·¤Î¼è¤ì¤ëÎÌ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥Ú¥ó·¿¤ÎÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü»õËá¤¸å¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Õ¥í¥¹¤ò»È¤¦
»õ¥Ö¥é¥·¤ÇÍî¤Á¤ë±ø¤ì¤Ï¤¿¤Ã¤¿6³ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Õ¥í¥¹¤ò»È¤¤¡¢»õ¤Î·ä´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¿©¤Ù»Ä¤·¤ò¤¤ì¤¤¤Ë½üµî¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»õ¥Ö¥é¥·¤À¤±¤Ç¤ÏËá¤»Ä¤·¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ç¥ó¥¿¥ë¥ê¥ó¥¹¤äÀå¥Ö¥é¥·¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¿©¸å¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¼êºÝ¤è¤¯¤ä¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¹©Äø¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üËèÆü¡¢1.5ℓ¤«¤é2ℓ¤Î¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ýÆâ¤ò´¥¤«¤µ¤Ê¤¤
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ýÆâ´¥ÁçÂÐºö¤Ç¤¹¡£ËèÆü¡¢1.5ℓ¤«¤é2ℓ¤Î¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ýÆâ¤ò´¥¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¾¦ÃÌ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ç¸ý¤¬´¥¤¤Þ¤¹¡£¸ýÆâ¤Î´¥¤¤Ï¸ý½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿åÊ¬¤òÂ¿¤á¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¡¢¸ýÆâ¤Ë½á¤¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ý¸ÆµÛ¤â¸ý¤ÎÃæ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¸ý¸µ¤¬³«¤¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Ï¡¢¸ý¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÃ±Õ¤Ë¤Ï¡¢¸ýÆâ¤Î¾ô²½¤ä¹³¶Ý¤ò¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÃ±Õ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤ë¤è¤¦¡¢ÌµÅü¤Î¥¬¥à¤òÉÑÈË¤Ë¤«¤ó¤À¤ê¡¢ÂÃ±ÕÁ£¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½Ò¤Ù¤¿3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸ýÆâ¤òÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎºÇÄã¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»õ²Ê°å¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ç¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤ò¡¢Äê´üÅª¤Ë»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£