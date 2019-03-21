¡È¥¨¥í¤«¤ï¡É¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ½÷DJ¡¢¡È¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥³¥¹¥×¥ì¡É¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÈÃíÌÜ
DJ Henney¤ÎÌ¾¤ÇDJ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥ç¡¦¥¦¥ó¥¸¡£´Ú¹ñ¤Ç¡È¥¨¥í¤«¤ï¡É¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ê¤É¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¼Ô¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ô¥ç¡¦¥¦¥ó¥¸¤Î¡È¥¨¥í¤«¤ï¡É¥Ó¥¥Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¥Ô¥ç¡¦¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ÈÊ¿¹Ô¤·¤ÆDJ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÍ¤ÎÀ¶½ã¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
ºÇ¶á¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤â½Ð±é¡£
2018Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤ÃËÀ»ï¡ØMAXIM KOREA¡Ù¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ç¡¦¥¦¥ó¥¸¤ÏºÇ¶á¡¢Instagram¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBLACK OR WHITE?¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¥Ô¥ç¡¦¥¦¥ó¥¸¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¼Ì¿¿¤À¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡Ö¡ÈBLACK OR WHITE?¡É¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÇ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿DJ¥Ô¥ç¡¦¥¦¥ó¥¸¡×¡Ê¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¡Ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
Ç¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥ç¡¦¥¦¥ó¥¸¡£º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áS-KOREAÊÔ½¸Éô¡Ë