世界中で人気を誇る「ポケモン」初の実写映画となる、映画『名探偵ピカチュウ』が5月3日(金)より日本先行公開が決定。最新予告映像も到着した。

見た目はカワイイのに、中身は“おっさん”!?しかも人の言葉を話す名探偵ピカチュウを演じるのは、大ヒットシリーズ『デッドプール』で主演を務めるライアン・レイノルズ。生意気だけど憎めない、全く新しいピカチュウを世界中に届ける。名探偵ピカチュウの相棒となるティム役にジャスティス・スミス。事件に巻き込まれた父親を探すために訪れたライムシティで、自分にしか聞こえない人の言葉で話す名探偵ピカチュウと出会い物語が始まる。その他キャストにはキャスリン・ニュートン、ビル・ナイ、日本からは渡辺謙が出演する。日本語吹替えキャストには、主人公・ティム役に竹内涼真、ヒロイン・ルーシー役に飯豊まりえ、渡辺謙演じるヨシダ警部補の声は渡辺謙本人が担当する。

最新映像では“しおしお顔”“くしゃ顔”の様々な表情のピカチュウがとても可愛らしく、圧倒的な存在感を放つミュウツーをはじめ、フシギダネ、リザードン、コダック等おなじみのポケモンたちが続々と登場。予告編音楽は日本人なら誰もが知っている麻倉未稀の「ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO」が使用されている。

本作は、その世界観をより体感することのできる特別興行【MX4D】【4DX】【SCREEN X】【DOLBY CINEMA】での上映も決定している。

竹内涼真 コメント

映像をみた時本当にポケモンたちが生きているみたいでビックリしましたし、ポケモン世代のいちファンとしてこの世界観が表現されたことが嬉しかったです。舞台となるライムシティは、ポケモンがたくさん居て、こんな街があったら行ってみたい、そのくらいリアルで夢のような世界で興奮しました!初挑戦となる吹替えは、想像の何倍も難しいですが楽しいです。ジャスティスが演じているティムとリンクして見えるよう、彼の芝居の1つ1つ見逃さず大切に演じていきたいと思います!ティムはコンプレックスがあったり、すべてに素直になれない青年。そんな彼の成長物語にもぜひ注目してもらいたいです。

飯豊まりえ コメント

「ポケモン」は小学生の頃からゲームが出たら絶対に買ってきましたし、今でも時間があったらポケモン映画を観返すほど大好きだったので、今回ルーシーの声に決まった時は夢のようでした。しかも、たまたまこの映画の予告編をみていた時に連絡があったので…!運命的でビックリしています!

私自身、実写作品に息を吹き込ませていただくのは初めてなので、難しいと感じることも多いですが、ワクワクしたり、笑えたり、謎解きがあったり、色々な展開があって本当に面白い作品なので、楽しんでできればと思っています!今は相棒・コダックが可愛くて仕方がないので、一緒に頑張ります!

映画『名探偵ピカチュウ』は5月3日(金)より日本先行公開

(C)2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)2019 Pokémon.

