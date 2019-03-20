ÍÂ¼²Í½ã¡ßºä¸ý·òÂÀÏº¤¬½ã°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡¢´ÆÆÄ¤Ï·îÀîæÆ
ÍÂ¼²Í½ã¡ßºä¸ý·òÂÀÏº¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¡×¤òWOWOW¤¬À©ºî¡¢º£²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¼ê¡¦²¬ÅÄØªÏÂ¤¬ËÂ¤°µæ¶Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¡×¤¬¡¢WOWOW¤Ë¤ÆÍÂ¼²Í½ã¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨À©ºî¤µ¤ì¤ë¡£
ÅìËÌ¤ÈÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤òÀ¸¤¤¿2¿Í¤ÎÃË½÷¡¦Æ·»Ò¤ÈÀ¶Î´¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤È½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¼î¶Ì¤Î´¶Æ°ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£¸½ÂåÆüËÜ¤ÇÈþ¤·¤¯í÷¤·¤¯À¸¤È´¤¯Èà¤é¤Î»Ñ¤ò¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Î²¬ÅÄØªÏÂ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¿Í¤Ï¶¯¤¯Èþ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Ï¤è¤ê°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë¡£·ãÆ°¤È¤â¸À¤¨¤ë¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ëÆ·»Ò¤ÈÀ¶Î´¤ÏÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇÆ»¤òÁªÂò¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â³ëÆ£¤·¡¢¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î¸òºø¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ë²¿¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦Æ·»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ç²¬ÅÄØªÏÂ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÍÂ¼²Í½ã¡£¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ³¤¤Ë¹ß¤ë¡×¤«¤é4Ç¯¡¢ÂÔË¾¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢À¶Î´Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢º£ºÇ¤â½Ü¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëºä¸ý·òÂÀÏº¡£ ´ÆÆÄ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤äÏÃÂêºî¡Ø·¯¤Ï·îÌë¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿·îÀîæÆ¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW¤Ç½é¤Î±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
ÍÂ¼²Í½ã ¥³¥á¥ó¥È
ºÇ¶á¤È¤Æ¤â»×¤¦¤Î¤¬¡¢Ã¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£Æü¤Ï¤´ÈÓ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¡¢º£Æü¤ÏÄ«µ¯¤¤¿»þ¡¢ÂÎ¤¬±¦¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¡×¤Î¡Ö¤½¤·¤Æ¡×¡¢¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤¤ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤Î²¿¤«¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡¢²¿¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¡×¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ»ä¤âÌò¤òÀ¸¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºä¸ý·òÂÀÏº ¥³¥á¥ó¥È
¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¯¡¢Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿Ùõ¤Ë¡¢À¶Î´¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄØªÏÂ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÊÏ©¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÁªÂò¤ÎÁ°¤ÇÇº¤àÇ¯¤´¤í¤Ë¡¢3.11ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÁ¡ºÙ¤Ç¿´Í¥¤·¤¤À¤Âå¡×¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤é¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¡×¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁªÂò¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É¬»à¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±»Ö¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤È¡¢¤º¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¶¯¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¸ª¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç½ñ¤¤¢¤²¤¿µÓËÜ¤Ç¤¹¡£
·îÀîæÆ¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¥³¥á¥ó¥È
²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ë¤Þ¤ºÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´¶¿¨¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¶»¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ò»Ï¤á½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤·¤«»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤òÆ¨¤µ¤º»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¡×WOWOW¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Æ²ÆÊüÁ÷Í½Äê
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É