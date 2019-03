世界的大ヒットシリーズ『トランスフォーマー』の最新作『バンブルビー』が、本公開に先駆け3月21日(木・祝)に4DX先行上映がスタート。これを記念して、4DXオリジナル・ビジュアルが解禁となった。

昨年12月から年明けにかけて全国の4DXシアターで上映され話題となった『ドラゴンボール超 ブロリー』4DX版でも採用された<4DXエクストリーム>バージョンでの公開が決まり、本公開に先駆け3月21日(木・祝)に4DX先行上映がスタート。4DXならではのパワフルなトランスフォームアクション×ライディングアクションに期待の声が高まっている。

<4DXエクストリーム>は、モーションチェアの動きの強度1〜9のうち、最も高い強度”9”に設定されたモーションが集中的に演出されたライディングアクションに特化したバージョン。これまで『ワイルド・スピード ICE BREAK』、『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』、『ドラゴンボール超 ブロリー』など、選び抜かれた少数の作品で採用されている。

『バンブルビー』4DXは、『ワイルド・スピード ICE BREAK』4DXや『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』4DXを演出した最強のプロデューサーチームが再びタックを組み、2D映画とはまた違う、アクションブロックバスター4DXならではの革新的な体験となるはずだ。

映画『バンブルビー』は3月22日(金)より全国公開

(C)2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related characters are trademarks of Hasbro. (C)2018 Hasbro. All Rights Reserved.

