»ÖÂº½ß¤¬¡ØHiGH&LOW THE WORST¡Ù»²Àï¡¢Ë±Àç³Ø±à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¡¡ÆÃÊó¸ø³«
±Ç²è¡ØHiGH&LOW THE WORST¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¡Ê3Ëç¡Ë¤ò¸«¤ë¡Û
10·î4Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¡ØHiGH&LOW¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÌ¡²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼ºîÉÊ¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´´Éô°Ê³°¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎºÇ¶¯·³ÃÄ¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¡ØHiGH&LOW¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îµ´¼Ù¹â¹»¤ÈÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëË±Àç³Ø±à¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Ë±Àç³Ø±à¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¾åÅÄº´ÃÒÍºÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»ÖÂº½ß¡£¤µ¤é¤Ë±öÌî±Íµ×¡¢¹Ó°æÆØ»Ë¡¢¾®Ìø¿´¡¢°ªÍÈ¤¬º´ÃÒÍº¤ò°Ï¤àË±Àç³Ø±à¤Î»ÍÅ·²¦¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿Ë±Àç³Ø±à¤Î´´Éô¤È¤·¤Æºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬ÅÐ¾ì¡£Ë±Àç³Ø±à¤Î¥Á¡¼¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÖÂº½ß¤Ï¡Ö¡ØHiGH&LOW¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¡¢¡ØWORST¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¡¢¤¹¤´¤¯Îò»Ë¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âË±Àç¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬¤È¤·¤Æ¡¢µ´¼Ù¹â¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¡¢Âç¤¤Ê´ï¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¡¢ËÍÃ£¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤Ë±Àç³Ø±à¤òºî¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÂÐ¤¹¤ëµ´¼Ù¹â¹»Á´ÆüÀ©¤Î²Ö²¬Éö»ÎÍºÌò¤ò±é¤¸¤ëÀîÂ¼°íÇÏ¡ÊTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡Ë¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤ª¼Çµï¤Ç¤â¡¢°ìÂÐ°ì¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÁê¼ê¤ÏÉ¬¤ºÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¤ª¼Çµï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬À¨¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤¬Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»ÖÂº¤µ¤ó¤È¤â¸ø»ä¶¦¤ËÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Ç±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¤ËË±Àç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¿²´é¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¡¢»£±Æ´ü´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëº´ÃÒÍº¤Î¡Öµ´¼Ù¹âÄÙ¤¹¤¾¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ë±Àç³Ø±à¤ÎÌÌ¡¹¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÀîÂ¼°íÇÏ±é¤¸¤ëµ´¼Ù¹â¹»Á´ÆüÀ©¤ÎÅ¾ÆþÀ¸¡¦Éö»ÎÍº¤¬¡Ö¤¤¤¯¤¾¤Æ¤á¤§¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¢¤²¤Æµ´¼Ù¹â¹»¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢»³ÅÄÍµµ®±é¤¸¤ëµ´¼Ù¹â¹»Äê»þÀ©¤ÎÈÖÄ¹¡¦Â¼»³¤¬¡Öµ´¼Ù¹â¤Îº×¤ê¤ÏÂ¼»³ÄÌ¤»¤ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ç¤ÏTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤¬²Î¤¦·àÃæ¶Ê¡ÈSWAG & PRIDE¡É¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈ¯É½¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÌ¤È¯É½¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾¤È±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¿·À¤Âå¤Î³ÆÇÉ¤¬ÇÆ¸¢¤òÁè¤¦µ´¼Ù¹â¹»Á´ÆüÀ©¤Ë¡¢Á´ÆüÀ©¤ÎÅ·²¼¤ò¤È¤ëÌîË¾¤ò»ý¤Ä²Ö²¬Éö»ÎÍº¤¬Å¾Æþ¤¹¤ë°ìÊý¡¢SWORDÃÏ¶è¤ÎÎÙÄ®¡¦¸Í°¡Î±»Ô¤Ç¤Ï²áµîºÇ¶¯¤Èëð¤ï¤ì¤ëË±Àç³Ø±à¤¬ÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢¸ß¤¤¤ËÃç´Ö¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÎ¾¹»¤¬Å¨ÂÐ¿´¤òÊú¤»Ï¤á¡¢Í¼Êë¤ì¤Î²Ï¸¶¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¢£»ÖÂº½ß¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡ÖWORST¡×¤Ï¸µ¡¹üâ¶¶¥Ò¥í¥·ÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÎÉÌ¡²è¤Î¼Â¼Ì¤â¤Î¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤¬¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¸¶ºî¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHiGH&LOW¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¡¢¡ÖWORST¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¡¢¤¹¤´¤¯Îò»Ë¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âË±Àç¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬¤È¤·¤Æ¡¢µ´¼Ù¹â¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¡¢Âç¤¤Ê´ï¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¡¢ËÍÃ£¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤Ë±Àç³Ø±à¤òºî¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ
Ë±Àç¤È¤·¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Î¶¯¤½¤¦¤ÊÊý¡¹¤ò¸å¤í¤Ë¤·¤ÆÁ°¤òÊâ¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÊâ¤¯¤È³§¤µ¤Þ¤¬Æ»¤ò¤¢¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÆ´¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ë±Àç¤Ï³§¤¬°ìËç´ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤òÂç»ö¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎV¥³¥ó¥Æ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÌöÆ°´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀâÆÀÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀîÂ¼°íÇÏ¡ÊTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜºî¤ËÎ×¤à¾å¤Ç¡Ö¥«¥Ã¥³°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥µ¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥±¥ó¥«¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤«¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬À¨¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Äù¤Þ¤ê¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥À¥µ¤¤¤È¤³¤í¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë100¡ó¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥µ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÂº½ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦±é¤·¤¿´¶ÁÛ
º£²ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤ª¼Çµï¤Ç¤â¡¢°ìÂÐ°ì¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÁê¼ê¤ÏÉ¬¤ºÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¤ª¼Çµï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬À¨¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤¬Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»ÖÂº¤µ¤ó¤È¤â¸ø»ä¶¦¤ËÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Ç±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¤ËË±Àç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¿²´é¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¡¢»£±Æ´ü´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¡Ê3Ëç¡Ë¤ò¸«¤ë¡Û
10·î4Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¡ØHiGH&LOW¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÌ¡²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼ºîÉÊ¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´´Éô°Ê³°¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎºÇ¶¯·³ÃÄ¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¡ØHiGH&LOW¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îµ´¼Ù¹â¹»¤ÈÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëË±Àç³Ø±à¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Ë±Àç³Ø±à¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¾åÅÄº´ÃÒÍºÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»ÖÂº½ß¡£¤µ¤é¤Ë±öÌî±Íµ×¡¢¹Ó°æÆØ»Ë¡¢¾®Ìø¿´¡¢°ªÍÈ¤¬º´ÃÒÍº¤ò°Ï¤àË±Àç³Ø±à¤Î»ÍÅ·²¦¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿Ë±Àç³Ø±à¤Î´´Éô¤È¤·¤Æºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬ÅÐ¾ì¡£Ë±Àç³Ø±à¤Î¥Á¡¼¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÖÂº½ß¤Ï¡Ö¡ØHiGH&LOW¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¡¢¡ØWORST¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¡¢¤¹¤´¤¯Îò»Ë¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âË±Àç¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬¤È¤·¤Æ¡¢µ´¼Ù¹â¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¡¢Âç¤¤Ê´ï¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¡¢ËÍÃ£¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤Ë±Àç³Ø±à¤òºî¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÂÐ¤¹¤ëµ´¼Ù¹â¹»Á´ÆüÀ©¤Î²Ö²¬Éö»ÎÍºÌò¤ò±é¤¸¤ëÀîÂ¼°íÇÏ¡ÊTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡Ë¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤ª¼Çµï¤Ç¤â¡¢°ìÂÐ°ì¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÁê¼ê¤ÏÉ¬¤ºÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¤ª¼Çµï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬À¨¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤¬Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»ÖÂº¤µ¤ó¤È¤â¸ø»ä¶¦¤ËÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Ç±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¤ËË±Àç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¿²´é¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¡¢»£±Æ´ü´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»ÖÂº½ß±é¤¸¤ëº´ÃÒÍº¤Î¡Öµ´¼Ù¹âÄÙ¤¹¤¾¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ë±Àç³Ø±à¤ÎÌÌ¡¹¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÀîÂ¼°íÇÏ±é¤¸¤ëµ´¼Ù¹â¹»Á´ÆüÀ©¤ÎÅ¾ÆþÀ¸¡¦Éö»ÎÍº¤¬¡Ö¤¤¤¯¤¾¤Æ¤á¤§¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¢¤²¤Æµ´¼Ù¹â¹»¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢»³ÅÄÍµµ®±é¤¸¤ëµ´¼Ù¹â¹»Äê»þÀ©¤ÎÈÖÄ¹¡¦Â¼»³¤¬¡Öµ´¼Ù¹â¤Îº×¤ê¤ÏÂ¼»³ÄÌ¤»¤ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ç¤ÏTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤¬²Î¤¦·àÃæ¶Ê¡ÈSWAG & PRIDE¡É¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈ¯É½¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÌ¤È¯É½¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾¤È±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¿·À¤Âå¤Î³ÆÇÉ¤¬ÇÆ¸¢¤òÁè¤¦µ´¼Ù¹â¹»Á´ÆüÀ©¤Ë¡¢Á´ÆüÀ©¤ÎÅ·²¼¤ò¤È¤ëÌîË¾¤ò»ý¤Ä²Ö²¬Éö»ÎÍº¤¬Å¾Æþ¤¹¤ë°ìÊý¡¢SWORDÃÏ¶è¤ÎÎÙÄ®¡¦¸Í°¡Î±»Ô¤Ç¤Ï²áµîºÇ¶¯¤Èëð¤ï¤ì¤ëË±Àç³Ø±à¤¬ÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢¸ß¤¤¤ËÃç´Ö¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÎ¾¹»¤¬Å¨ÂÐ¿´¤òÊú¤»Ï¤á¡¢Í¼Êë¤ì¤Î²Ï¸¶¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¢£»ÖÂº½ß¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡ÖWORST¡×¤Ï¸µ¡¹üâ¶¶¥Ò¥í¥·ÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÎÉÌ¡²è¤Î¼Â¼Ì¤â¤Î¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤¬¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¸¶ºî¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHiGH&LOW¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¡¢¡ÖWORST¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¡¢¤¹¤´¤¯Îò»Ë¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âË±Àç¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬¤È¤·¤Æ¡¢µ´¼Ù¹â¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¡¢Âç¤¤Ê´ï¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¡¢ËÍÃ£¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤Ë±Àç³Ø±à¤òºî¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ
Ë±Àç¤È¤·¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Î¶¯¤½¤¦¤ÊÊý¡¹¤ò¸å¤í¤Ë¤·¤ÆÁ°¤òÊâ¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÊâ¤¯¤È³§¤µ¤Þ¤¬Æ»¤ò¤¢¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÆ´¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ë±Àç¤Ï³§¤¬°ìËç´ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤òÂç»ö¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎV¥³¥ó¥Æ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÌöÆ°´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀâÆÀÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀîÂ¼°íÇÏ¡ÊTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜºî¤ËÎ×¤à¾å¤Ç¡Ö¥«¥Ã¥³°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥µ¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥±¥ó¥«¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤«¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬À¨¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Äù¤Þ¤ê¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥À¥µ¤¤¤È¤³¤í¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë100¡ó¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥µ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÂº½ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦±é¤·¤¿´¶ÁÛ
º£²ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤ª¼Çµï¤Ç¤â¡¢°ìÂÐ°ì¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÁê¼ê¤ÏÉ¬¤ºÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¤ª¼Çµï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬À¨¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤¬Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»ÖÂº¤µ¤ó¤È¤â¸ø»ä¶¦¤ËÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Ç±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¤ËË±Àç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¿²´é¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¡¢»£±Æ´ü´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£