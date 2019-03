映画『HiGH&LOW』シリーズの最新作『HiGH&LOW THE WORST』で、鬼邪高校と対決する鳳仙学園のキャストが解禁。鳳仙学園の過去最強のリーダー・上田佐智雄役を俳優の志尊淳が演じるほか、塩野瑛久(小田島有剣役)、荒井敦史(志田健三役)、小柳心(仁川英明役)、葵揚(沢村正次役)が鳳仙学園の四天王として、坂口涼太郎が鳳仙学園の幹部・サバカンとして登場する。『HiGH&LOW』シリーズは、EXILE TRIBEらの出演により、5つのチームが拮抗する“SWORD地区”の覇権をめぐる男たちの熱い闘いと友情ドラマを描き、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEと多様なメディアで展開する総合エンターテインメントプロジェクト。今作は高橋ヒロシの伝説の不良漫画『クローズ』『WORST』とコラボし、『HiGH&LOW』の“漆黒の凶悪高校”鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』でおなじみの幹部以外スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園が対決する。佐智雄役の志尊は「『WORST』は元々高橋ヒロシ先生の原作から大ファンで、このような不良漫画の実写ものやアクションものに出演することが一つの夢でした」と喜びのコメント。そして「鳳仙としての初めてのシーンが、トップとしてスキンヘッドの強そうな方々を後ろにして前を歩く、そして歩くと皆さまが道をあけるというシーンで、男としてとても憧れるシチュエーションでしたので、演じていてすごく気持ちが良かったです。鳳仙は皆が一枚岩なので、チーム力を大事に、現場の空気を大切に演じさせていただきました」と撮影の様子を振り返った。また、本作で全日制の覇権を狙う転入生・花岡楓士雄役を演じる、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカル・川村壱馬は「志尊さんとも公私共に仲良くさせていただき、現場では二人で演技について熱く語る場面もありましたし、志尊さんがオールアップした際に鳳仙メンバーと一緒に食事に行ったり、志尊さんが寝ている時に寝顔の写真を撮ったり(笑)、とても良い関係で、撮影期間を過ごさせて頂きました」と志尊との撮影時の思い出を明かした。今回の発表と併せて解禁された特報映像は、最強軍団“鳳仙学園”の威圧感が強調されたものとなっている。スキンヘッドの集団に囲まれたリーダー・佐智雄の「鬼邪高潰すぞ」の言葉とともに、雄叫びをあげる鳳仙軍団。そして鬼邪高校全日制の転入生・花岡楓士雄が「いくぞてめぇら」と声を上げて“鬼邪高校”新世代の面々を率いて向かっていく。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの劇中楽曲「SWAG & PRIDE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」が流れる中、迫力のバトルシーンが次々と展開する。映画『HiGH&LOW THE WORST』は10月4日より全国公開。※高橋ヒロシの高ははしごだか