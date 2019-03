スマホに夢中になるのは大人も子供も同じなのだろう。このほど中国で、宿題もせずにスマホいじりを止めない娘を心配した父親が、飼い犬に娘を監視するよう躾けた。その動画が地元メディア『Pear Video』で公開されると中国のソーシャルメディアで拡散し、驚きの声が寄せられている。『shanghaiist』などが伝えた。貴州省貴陽市に住むXu(シュー)さん一家が飼っている犬が、中国のソーシャルメディアで話題になっている。公開された『Pear Video』の動画を見ると、小さなテーブルで宿題をする少女の真向かいに白い中型犬の雑種が、前脚をついて立っている。身動きひとつすることなくじっと少女を見続けているその姿は、まるで子供を見張る厳しい学校教師のようだ。少女は犬に監視されている間、黙々と宿題をしている。実は少女がこのように宿題に集中するようになったのは、父親のXuさんが飼い犬を見張り役に躾けたからだった。「スマホいじりに夢中の娘は、いつも宿題を放ったらかしにして集中しようとしませんでした。だから私は飼い犬にコーヒーテーブルを指さして、『娘をここで見張るように』と躾けたんです。そうしたら犬は、娘が電話に手が届かないように立ちはだかって、こんなふうに監視するようになったんですよ。」動画には、時に別の犬も監視役に参加し少女の前に立って宿題の成り行きを見守っている姿が収められている。家族の一員でもある飼い犬2匹からの無言かつ強烈なプレッシャーを受けたとあっては、少女も宿題を終わらせないわけにはいかないだろう。Xuさん曰く、白い犬は2016年の12月から飼い始めたそうだ。最初仔犬だったこの犬は、少女とともに成長してきた。「とても従順で、仔犬の頃からちゃんと躾けてきたので、命じたことをなんでもしますよ」とXuさんは話している。この動画を見たソーシャルメディアのユーザーらからは、次のような声が寄せられた。「これじゃ、さすがに少女も怠けていられないよね。」「こんなふうに言われた仕事をきちんとこなすなんて、できた犬だ。最近は、犬になるのも大変だな。」「犬でもこんなストレスが溜まりそうな仕事をさせられるのか。」「ずっとこの姿勢で見張ったままだと背骨を痛めそう…。」「この父親、親としての責任を犬になすりつけているだけでは?」また、このニュースを知った人からも「なんてクリエイティブなんだ」「普通に面白い」「こんなこと犬にさせる前に、さっさと娘からスマホを取り上げたら済むことでは?」「いったいどのぐらいの時間、犬にこの姿勢でいさせてるのかしら。なんだかバカバカしい」「でもいい仕事してるじゃないの」といった様々な声があがっている。画像は『shanghaiist 2019年3月13日付「Man trains dog to watch over his daughter while she does her homework」(Pear Video)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)