ÀìÌçÅ¹¤¬ÅÁ¼ø¡ª¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤ªÊÛÅö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò2ÇÜ¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ëÊýË¡
¥Ñ¥óÁª¤Ó¤Î¶Ë°Õ¤Ï¡È¶ñºà¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É
¥Ñ¥óÁª¤Ó¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶ñºà¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
Ê¬¸ü¤¤¿©ºà¤òÆþ¤ì¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Çö¤¤¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸ü¤á¤Î¥Ñ¥ó¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¤¢¤¨¤ÆÇö¤¤¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Æ¶ñºà¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¼ª¤¬ÉÔÍ×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©´¶¤äÉ÷Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë·Á¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ª¤ò»Ä¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Çºî¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼¤Ç¿åÊ¬¤Î¿»Æ©¤òËÉ¤°¡ª
¥Ñ¥ó¤òÁª¤ó¤À¤é¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶ñºà¤¬ÀÜ¤¹¤ëÌÌ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÌý»é¤òÅÉ¤ë¤³¤È¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ó¤ËËì¤òÄ¥¤ê¡¢¶ñºà¤«¤é½Ð¤ë¿åÊ¬¤¬¥Ñ¥ó¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ã¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÅÉ¤ë¤³¤È¡£¼ª¤¬¤¢¤ë¥Ñ¥ó¤Ê¤é¡¢¼ª¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÅÉ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥¿¡¼¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ï¡¢6ËçÀÚ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÒÌÌ¤Ç10g¤Û¤É¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ÎÅ·Å¨¤Ï¿åÊ¬¡ª¥ì¥¿¥¹¤è¤ê¢þ¢þ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á!?
¶ñºà¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡ª¤Ê¤Î¤¬¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ªÊÛÅö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¿åÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ä²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¼å¤¤¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¿©ºà¤ÎÂåÉ½³Ê¥È¥Þ¥È¤â¿åÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡ª¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¶´¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤¬¡È¥ë¥Ã¥³¥é¡É¡£¥ì¥¿¥¹¤è¤ê¤âÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤é¤ËÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¶ñºà¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤«¤º¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥ó=¤´¤Ï¤ó¡¢¶ñºà=¤ª¤«¤º¤È¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤«¤º¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ÎÇÛ¹ç¤Ç¡¢¶ñºà¤ÎÎÌ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñºà¤ò¶´¤à½çÈÖ¤âÂçÀÚ¡ª
¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶ñºà¤¬¥º¥ì¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡È¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¡É¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Î¾å¤Ë¥ë¥Ã¥³¥é¤ä¥ì¥¿¥¹¤Ê¤É¤ÎÍÕÊª¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾å¤Ë¥Ï¥à¤Ê¤É¤Î¤ªÆù·Ï¤ò¤Î¤»¤ë¤È³ê¤ê»ß¤á¤¬¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ì¥¿¥¹¤Î¾å¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤Î¤»¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥Ï¥à¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤¬ÀÜÃåºÞ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬¿å¤ÎË¢¡ª´¥Áç¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤¹¡ª
¶ñºà¤ò¥µ¥ó¥É¤Ç¤¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤ªÊÛÅöÈ¢¤ËµÍ¤á¤ë¹©Äø¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Ñ¥ó¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ì½ï¤Ë¶ñºà¤âÄÙ¤ì¤Æ¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÒÂ¦¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊñÃú¤ò¤Þ¤¿¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎ¾Â¦¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¥Ñ¥ó¤¬°ÂÄê¤·¡¢ÄÙ¤ì¤º¥¥ì¥¤¤ËÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡È¿å¤¬Å·Å¨¡É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡È´¥Áç¡É¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬Á´¤Æ¿å¤ÎË¢¤Ë¡Ä¡£
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ï¤ªÊÛÅöÈ¢¤ËÄ¾ÀÜÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤«¤éÌ©ÊÄÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÈÖ³°ÊÔ¡¡Û¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥È¡¼¥¹¥È¥µ¥ó¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¤¤¤Ä¤â¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤ªÅ¹¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¹¥È¥µ¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡É¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¡ª¥Ñ¥ó¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥â¥Á¤Ã¤È¡£ºÇ¹â¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥È¡¼¥¹¥È¤òºî¤ëÊýË¡¡Ó
¡Ìý¤ä¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï¤Ò¤«¤º¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤¾õÂÖ¤ÎÊ¿¤é¤Ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ñ¥ó¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
¢¼å²Ð¤Ç²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£É½ÌÌ¤¬¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¹©Äø¤Ç¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ì¤Ð¡¢¤ªÅ¹´éÉé¤±¤Î¥È¡¼¥¹¥È¥µ¥ó¥É¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ªÀ§Èó»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÖ³°ÊÔ¢¡Û¿©¥Ñ¥ó°Ê³°¤Î¥Ñ¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ï¿©¥Ñ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªº£²ó¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿û¸¶¤µ¤ó¤Î¤ªÅ¹¡Øsandwich store¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤¬¥á¥¤¥ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¤ª¤¤¤·¤¤ºî¤êÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
´ðËÜ¤Îºî¤êÊý¤Ï¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ÈÆ±¤¸¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¶ñºà¤ò¶´¤àÌÌ¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É½ÌÌ¤¬¹Å¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©¥Ñ¥ó¤è¤ê¤â¾¯¤·Â¿¤á¤ËÅÉ¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥²¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤Î¶ñºà¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤äÀ¸¥Ï¥à¤Ê¤É¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¿©ºà¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¤¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë»ÔÈÎ¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤È¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤ò¶´¤à¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁìÔÂô¤Ê¤´ÃÚÁö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬´°À®¡ª¿û¸¶¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¥í¥¼¥ï¥¤¥ó¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£Âç¿Í¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¿©¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¹¥È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¤ÏÎä¤á¤ë¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥È¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡ª
¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¾Æ¤¤¤Æ¹á¤Ð¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¡ý¡ª¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÌ¸¿á¤¤Ê¤É¤Ç¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿å¤ò¤«¤±¤Æ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª
¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÛÅö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤Î2ÅÀ¡ª
(1)¿åÊ¬¤ò¥Ñ¥ó¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È
(2)´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¤³¤Î2¤Ä¤ò¼é¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬2ÇÜ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¿©¤ÙÊý¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡ª¼¡¤Î½µËö¤Ï¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´Æ½¤¡¦¡Ösandwich store¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼ ¿û¸¶·¼
¿û¸¶¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ösandwich store¡×¤Ï¡¢ÃæÌÜ¹õ¤ÈÃÓ¿¬Âç¶¶¤Î´Ö¤Ç¤¢¤ëÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¡ÈÃæÌÜ¿¬¡É¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Î¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í13¶è¡×¤Î»ÐËåÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ó¥¹¥È¥íÎÁÍý¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦ÆÈÁÏÅª¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£
Text¡§°ËÆ£¹áÀ¡¡Êvivace¡Ë
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£