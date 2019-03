アメリカ東部ニュージャージー州の男性の誕生日に、見知らぬ人々からお祝いの電話や膨大な量のショートメールが届きました。

感謝しつつも「どうやって電話番号を知ったのか?」と尋ねると、「道路であなたの看板を見たのですよ」との答えが返ってきたのだとか。

[動画を見る]

Sons buy billboard to encourage everyone to wish their dad a happy birthday - YouTube



看板には62歳の誕生日を迎えるフェリーさんの顔写真と電話番号、そして「父にハッピバースデーをしてください」とのメッセージ。

その結果、送られてきた祝福メッセージは最終的に1万5000件に達したそうです。

フェリーさんの息子さんによると「ちょうど薬物依存治療センターのために看板を購入ところだったので、父の思い出になればと実行しました。でも、ここまで話が大きくなるとは思いませんでした」と述べています。

[画像を見る]

このサプライズにフェリーさんは喜び、種明かしを聞くとすぐに看板まで行って自撮りをしたとのことです。