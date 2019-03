ロックバンド the pillows の結成30周年アニバーサリーイヤープロジェクトの1つとして制作される映画『王様になれ』(2019年公開)の主演を俳優の岡山天音が務めることが明らかになった。

本作は、カメラマン志望の神津祐介が主人公のオリジナルストーリー。祐介が、成功していく同期に嫉妬するさまや、想いを寄せる女性との心のすれ違いが描かれ、the pillows がこれまで音楽で描いてきたような世界観が展開する。原案は、 the pillows のボーカルである山中さわおが担当。監督・脚本は、俳優・演出家として舞台を中心に活動するオクイシュージが務める。

祐介役の岡山は、映画『空飛ぶタイヤ』『きばいやんせ!私』、ドラマ「ゆうべはお楽しみでしたね」「I"s(アイズ)」など話題作への出演が続く若手注目俳優の1人だ。岡山は本作について「the pillows さんの結成30周年を記念した映画『王様になれ』に主演の神津祐介役として出演できること、光栄に思います」と喜びを語っている。

本作の撮影は、3月中旬から行われる予定。the pillows のメンバーである山中、真鍋吉明(ギター)、佐藤シンイチロウ(ドラムス)をはじめ、バンドの30周年を祝って多数のミュージシャンたちも本人役で出演するという。(編集部・梅山富美子)

コメント全文

■岡山天音

the pillows さんの結成30周年を記念した映画『王様になれ』に主演の神津祐介役として出演できること、光栄に思います。先日、ライブに行かせていただき、the pillows さんとファンの方たちの間の太い絆の存在を目の当たりにしました。今回の映画がバスターズ(編集部注:ファンの名称)のみなさまにとって更に the pillows 愛を深めるきっかけになってほしい、また the pillows さんに触れたことのない方たちにもしっかりと届く、深く根を張った作品にしたいです。そのために、撮影チームのみなさんと映画づくりの日々を大切に積み重ねていきたいと思います。

■山中さわお(the pillows)

ロックバンドというのはシンプルなもので、レコーディングしてツアーを回る、ひたすらこれの繰り返しです。そんな活動を続けて秋には30周年を迎えることになりました。ピロウズとはどんなロックバンドだったのか、それを後世にも伝える手段として映画を作りたいと思いました。この物語を通じて「どういう人達に愛されたバンド」だったのか、そこに視点を置いて改めて伝えたいと思ってます。主演は岡山天音君! 嬉しい! そして僕らを慕ってくれるミュージシャンたちも本人役で多数出演してくれるので、幸せなアニバーサリー映画になると確信してます。

■オクイシュージ監督

バンドのアニバーサリー映画と言えば軌跡を追ったドキュメンタリー、または実話に基づいたストーリーが常ですが『王様になれ』はバンド結成30周年を記念した完全オリジナルストーリー。これは前代未聞のことではないでしょうか。ピロウズ30年の重みと前代未聞のカップリングに背骨が折れそうな思いですが、強力なキャスト・スタッフ、そしてバスターズのみなさんと共に、草の根一本残らぬとこまで、持てる力を全てぶつけて挑みたいと思っています。