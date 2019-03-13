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¤µ¤é¤Ë»³粼¤Ï¡ÖI'm honored to have been chosen to play Shin.¡Ê¿®Ìò¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¡ËI put my heart and soul into KINGDOM¡Ê¥¥ó¥°¥À¥à¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ËI would love to continue playing Shin until he becomes a great general.¡Ê¿®¤¬Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Èà¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë¡×¤È¥ì¥¤¥ó»á¤ØºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®°ÕÅÁ¤¨¡¢¡ÖI hope our movie KINGDOM is a blockbuster.¡×¤È¡¢¤³¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥ì¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö»ä¤â¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤¤¤·¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¸ø³«¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤è¡£¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥ì¥¤¥ó»á¤«¤é¾Íè¤ÎÌÜÅª¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³粼¤Ï¡¢¡ÖIn the future I hope we can work on more great projects together.¡Êº£¸å¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ë¡×¤È¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
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