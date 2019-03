夏に備えて持っておきたい一本です。

暑くなると発生し、ヘタすると秋になってもまだ飛んでいる蚊。「もう血なんていくらでもやるから、カユくすんのだけはヤメれ」と腫れた場所に爪で「X」印をつけるハメになります。

虫刺されの跡には薬を塗る人も多いと思いますが、それでもカユいもんはカユい。悲しいかな、いまだに即効性のある特効薬は見つからないのが現状です。

しかしここで救世主がやって来ました。それがスティック状のガジェットで、熱と振動で血流を早めることで虫刺されの痒みを瞬時に消す「VORTIX CURE」。

取り挙げたThe Awesomerと販売元のTOUCH OF MODERNによりますと、4歳以上なら誰でも使えるもので、薬などの使用は一切なく、蚊以外にノミなどの虫刺されにも有効とあります。充電式なので、特に外出時の持ち運びに便利です。

日経Goodayによると、刺された回数が多い人ほど蚊の毒に対する免疫力が高まるので、痒みは弱まるのだそうです。それに反して、小さな子供たちは免疫がないため、刺された箇所がボコボコに腫れて痛々しいんですよね(さらに掻きむしって血が出る)。

そんな免疫力が少ない子供たちのためにも、そこそこ免疫力がある大人のためにも、「VORTIX CURE」は一家に一本じゃないかなと思います。

