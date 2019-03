実写映画『アラジン』のアメリカ版予告編が公開された。6月7日から公開される同作は、1992年の同名アニメーション映画をディズニーが実写映画化する作品。アラジン役をメナ・マスード、自由を求める王女ジャスミン役をナオミ・スコット、ランプの魔人ジーニー役をウィル・スミスが演じる。監督はガイ・リッチー。新たな映像では、アラジンがランプをこすり、ジーニーが登場するシーンや、ジーニーが“Friend Like Me”を歌う場面、ジーニーの魔法で王子に変身したアラジンがジャスミンにアプローチする様子などが確認できるほか、アニメーション映画公開時に『アカデミー賞』最優秀歌唱曲賞を受賞した“A Whole New World”が使用されている。