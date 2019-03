スパイク・チュンソフトは12日、人気ゲームシリーズ「風来のシレン」のスマートフォン向けアプリ「不思議のダンジョン 風来のシレン」の配信を開始しました。iOS版を先行配信しており、Android版は配信準備を進めていると発表しています。

DS版ソフトがベース、買い切り型で1,800円

”1000回遊べる”RPGとして知られる不思議のダンジョンシリーズは、入るたびにマップの形や、モンスターやアイテム、罠の配置が変わるシステムが最大の特徴で、階層を進むほど敵が強くなります。各階で入手したアイテムを取捨選択し、装備を強化しながら進むのですが、力尽きるとゲームオーバーとなり、基本的にレベル1の状態からまたスタートします。



今回リリースされたスマホ版アプリは、ニンテンドーDS向けに発売された「不思議のダンジョン 風来のシレン DS」をベースに、スマホでも遊びやすいよう最適化されたシングルプレイRPGです。







iOS版アプリは、iOS10以上を搭載したiPhone5s以降、第4世代以降のiPadに対応しています。アプリは買い切り型で価格は税込み1,800円です。



Android版アプリは配信準備中

風来のシレン公式Twitterアカウントによると、12日午後にiOS版アプリの配信を開始し、Android版アプリは配信準備を進めているとのことです。







Source:4gamer

(asm)



©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

©Spike Chunsoft., Ltd. All Rights Reserved. / すぎやまこういち