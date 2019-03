◆「スマブラ画道場」第2回 概要■お題:「#大好き」 お題に沿った写真にひとことコメントを入れた上で、「#スマブラ画」と「#大好き」の2つのハッシュタグをつけて、Twitterで投稿してください。■募集期間:2019年3月19日(火)23:59まで(日本時間)※審査対象は『スマブラSP』のカメラ機能を使って撮影し、Nintendo Switch本体から投稿されたものに限ります。※桜井さんのひとことコメントを添えた作品は、後日トピックスとゲーム内のニュースで紹介予定です。※ハッシュタグ「#スマブラ画」をつけて投稿された作品は、Twitterのユーザー名とともに、トピックス以外の広告コンテンツ上でもご紹介させていただく可能性があります。

ニンテンドースイッチソフト『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』(以下、スマブラSP)のカメラ機能を使って、お題に合わせた写真を投稿するコンテスト「スマブラ画道場」の第2回が始まりました。今回のお題は「大好き」。このお題に沿った写真に一言コメントを添え、さらに2つのハッシュタグ(「#スマブラ画」と「#大好き」)を付けて、ニンテンドースイッチ本体からTwitterに投稿しましょう。投稿ツイートに寄せられた「いいね」の数などを参考に、本作の開発チームが選んだ作品が、スマブラ画道場公式Twitterアカウントにてリツイートされます。3月19日23:59まで受け付けているので、興味がある方は「大好き」を表現した一枚を激写してみましょう。また、開催期間終了後には、リツイートされた作品に対して『スマブラSP』ディレクターの桜井政博氏による一言コメントが添えられ、トピックスやゲーム内の「ニュース」で紹介されます。ベストショットの発表も行われるので、そちらもお楽しみに。(C) 2018 NintendoOriginal Game: c Nintendo / HAL Laboratory, Inc.Characters: c Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokemon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.