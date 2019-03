映画『えいがのおそ松さん』と『PRINCE OF LEGEND』のコラボビジュアルが公開された。コラボビジュアルには「おそ松さんも大渋滞!」というキャッチコピーと共に、「学生時代ver」と「大人ver」のおそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松がトト子に「壁ドン」する姿が描かれている。『PRINCE OF LEGEND』で「セレブ王子」役を演じた片寄涼太は「今回のコラボで、普段と違う『王子』なおそ松さんたちを楽しんでもらえたら嬉しいです!!」とコメント。『PRINCE OF LEGEND』の公式SNSでは、おそ松パーカーを着た片寄涼太、鈴木伸之、佐野玲於、清原翔、町田啓太、吉野北人の6人が「シェー」のポーズを決める写真とコメント動画が公開された。3月15日公開の『えいがのおそ松さん』は、赤塚不二夫の漫画『おそ松くん』を原作に、大人になってニート生活を送る松野家の6つ子と彼らを取り巻く人物たちの姿を描いたテレビアニメ『おそ松さん』の新作劇場版。高校の同窓会で社会人として生活する同級生と再会し、冴えない自分たちの現状を曝された6つ子は、やさぐれて酒をあおって眠ってしまうが、翌朝、ある光景を目にするというあらすじだ。『PRINCE OF LEGEND』は、個性豊かな王子たちが「伝説の王子」を目指してバトルを繰り広げる「プリンスバトルプロジェクト」の一環で制作。昨年にテレビドラマ版が放送され、映画版では物語のクライマックスとなる「伝説の王子選手権」が描かれる。公開は3月21日。