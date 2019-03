3月15日(金)公開の劇場版『えいがのおそ松さん』と、3月21日(木・祝)公開の映画『PRINCE OF LEGEND』がコラボ。公開を記念して、松野家の6つ子たちによる壁ドンポスターのコラボビジュアル及び、『PRINCE OF LEGEND』出演者のコメント動画が解禁となった。

劇場版『えいがのおそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、大人になってもクズでニートだけど、どこか憎めない6つ子を描いたTVアニメ「おそ松さん」の完全新作となる劇場版。

今回、松野家の6つ子と『PRINCE OF LEGEND』の王子たちとのコラボレーションが実現。劇場版『えいがのおそ松さん』では、クズでニートで童貞な6つ子たちの学生時代が描かれ、『PRINCE OF LEGEND』では、14人の王子たちが伝説の王子を目指しバトルするという、両極端かつ真逆である2作品の異例のコラボレーションとなり、イケメン王子たちになりきって壁ドンを決める6つ子たち(学生時代/大人ver)の「壁ドンポスター えいがのおそ松さんバージョン」が公開された。

(左から)町田啓太×一松 佐野玲於×十四松 片寄涼太×トド松 鈴木伸之×おそ松 吉野北人×カラ松 清原翔×チョロ松

『PRINCE OF LEGEND』に出演する片寄涼太は、今回のコラボレーションにあたり「今回のコラボで、普段と違う「王子」なおそ松さんたちを楽しんでもらえたら嬉しいです!!」とコメントを寄せている。

2018年10月期にドラマが放送され、深夜枠にも関わらず大きな話題を集めた「PRINCE OF LEGEND」シリーズ待望の映画『PRINCE OF LEGEND』からは、豪華キャスト陣からのスペシャルコメントも到着。おそ松パーカーを着た片寄涼太、鈴木伸之、佐野玲於、清原翔、町田啓太、吉野北人の6人が登場し、全員でシェーポーズを決めるスペシャルコメント動画は、映画『PRINCE OF LEGEND』公式SNS(@PRINCELEGEND_PR)よりチェック。

劇場版『えいがのおそ松さん』は3月15日(金)より全国公開/映画『PRINCE OF LEGEND』は3月21日(木・祝)より全国東宝系にて公開

