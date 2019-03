先日イギリスのチャンネル4で放映され大きな話題を呼んだ、故マイケル・ジャクソンの性的虐待疑惑に迫るドキュメンタリー『Leaving Neverland(原題)』。マイケルの長女パリス・ジャクソンが、放送後その反響について口を開いた。

20歳のモデル兼女優であるパリスは、「パリス・ジャクソン、再び性的虐待疑惑が浮上した父マイケルの無実を主張」と題された、エンタメサイト<ゲイ・スター・ニュース(Gay Star News)>の記事に対し、「(幼い頃にマイケルから虐待されたという主張するジェームズ・セーフチャックとウェイド・ロブソンの証言をもとに制作された)ドキュメンタリーに関する正式なコメントはまだ発表していない」と反論。

Paris Jackson believes her father, Michael, is innocent of sex abuse claims... @ParisJackson#leavingneverland #MichaelJacksonhttps://t.co/8AdGAR2jl6

彼女はTwitterで「まだ正式な声明は発表していないし、それが私の今後の仕事に与える影響についてもコメントしていない」と投稿した。

y’all take my life more seriously than i do. calm yo tittaaaaysss