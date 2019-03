国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「3月第2週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に公開され、高い評価を集めた最新映画9作品がランクインしました。

[★★★☆☆3.39/レビュー数:54件]

ウルトラマンシリーズで初の兄弟が変身する設定のドラマ「劇場版ウルトラマンR/B」の劇場版。平和な日々を送る兄・カツミと弟・イサミだったが、トレギアと名乗る謎の存在が現れる。カツミはトレギアによって地球から遠く離れた星に飛ばされてしまい、地球に再び怪獣が出現する……。恐るべきトレギアの正体とその目的とは? ドラマ版から湊兄弟を演じる平田雄也、小池亮介らが続投する。

[★★★☆☆3.46/レビュー数:269件]

2011年7月22日。治安が安定した北欧の福祉国家ノルウェーが、悪夢のような惨劇に襲われた。午後3時17分、首都オスロ政府庁舎爆破事件により8人が死亡。さらに午後5時過ぎ、オスロから40キロ離れたウトヤ島で銃乱射事件が発生。ノルウェー労働党青年部のサマーキャンプに参加していた十代の若者たちなど69人が殺害された。犯人はたった一人。当時32歳のノルウェー人、アンネシュ・ベーリング・ブレイビク。ウトヤ島で実際に起こった無差別銃乱射事件を72分間ワンカットで映像化。

[★★★☆☆3.65/レビュー数:554件]

ニューヨーク郊外に住むシングルマザーのステファニー。ある日、同じクラスに息子を通わせるエミリーに誘われて、豪華な邸宅を訪ねることになる。事故で夫を失い、保険金を切り崩しながら子供を育てている気立てのいいステファニーと、華やかなファッション業界で働くどこかミステリアスなエミリー。対照的なふたりだったが、お互いの秘密を打ち明けあうほど親密な仲になっていった。そんな中、ステファニーは息子を学校に迎えに行ってほしいとエミリーから依頼される。その後、エミリーは息子を引き取りには現れず、失踪。やがてミシガン州でエミリーを目撃したという情報が入るが……。

[★★★☆☆3.87/レビュー数:764件]

第91回アカデミー賞で同年度最多タイの10部門でノミネートされ、監督賞、外国語映画賞、撮影賞を受賞した作品。監督であるアルフォンソ・キュアロンが、脚本、撮影も手がける。政治的混乱に揺れる1970年代のメキシコを舞台に、とある家族に訪れる激動の1年を若い家政婦の視点から描いたNetflixオリジナルのヒューマンドラマが劇場公開。心を揺さぶるような家族の愛の物語をモノクロ映像で感情豊かに映し出す。

[★★★★☆3.98/レビュー数:2,464件]

アール・ストーンは金もなく、孤独な90歳の男。商売に失敗し、自宅も差し押さえられかけたとき、車の運転さえすればいいという仕事を持ちかけられる。それなら簡単と引き受けたが、それが実はメキシコの麻薬カルテルの「運び屋」だということを彼は知らなかった……。実話をベースにしたヒューマンドラマ。監督と主演をクリント・イーストウッドが務め、ブラッドリー・クーパー、ローレンス・フィッシュバーンらが共演する。

[★★★★☆4.03/レビュー数:382件]

2116年に起きた東南アジア連合・SEAUnでの事件後、狡噛慎也は放浪の旅を続けていた。南アジアの小国で、狡噛は武装ゲリラに襲われている難民を乗せたバスを救う。その中には、テンジンと名乗るひとりの少女がいた。かたき討ちのために戦い方を学びたいと狡噛に懇願するテンジン。出口のない世界の縁辺で、復讐を望む少女と復讐を終えた男が見届ける、この世界の様相とは……。アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズの劇場版新3部作の最終作。

[★★★★☆4.04/レビュー数:51件]

『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』(セルジオ・レオーネ監督、1966年製作)のファンたちが、ブルゴス(スペイン)で撮影された映画のラストシーンのロケ地を訪れた。この有志たちは、草や土に埋もれたまま49年もの間眠っていたサッドヒル墓地を掘り返し、再び命を吹き込もうとする。この一大プロジェクトのニュースは瞬く間に世界に広まり、毎週末、ヨーロッパ中から沢山の人々がこの復元作業に一役買うために集まってきた。スクリーンの中へ憧れを抱き続ける映画ファンの夢とパッションのみならず、性別や世代、人種をも超え、アートや音楽、文化がどのように人々に影響を与えるかについて探求した、心に響くドキュメンタリー作品。

[★★★★☆4.17/レビュー数:81件]

ドニー・イェン主演の「イップ・マン」シリーズのスピンオフ作品。『イップ・マン 継承』でイップ。マンに挑み、破れて武術界を去ったチョン・ティンチを主人公に物語が展開される。武道家を辞め、小さな食料品店を営みながら暮らしていたティンチだったが、人助けをしたことから犯罪組織の怒りを買い、店も住む場所も失ってしまう。封印していた武術を正義のために使うべく、単身悪の巣窟へと乗り込んで行くが……。

[★★★★☆4.40/レビュー数:3,604件]

ニューヨーク、ブルックリン。マイルス・モラレスは、頭脳明晰で名門私立校に通う中学生。彼はスパイダーマンだ。しかし、その力を未だ上手くコントロール出来ずにいた。そんなある日、何者かにより時空が歪められる大事故が起こる。その天地を揺るがす激しい衝撃により、歪められた時空から集められたのは、全く異なる次元=ユニバースで活躍する様々なスパイダーマンたちだった……。

9作品がランクインする中、『スパイダーマン:スパイダーバース』が初日満足度1位を獲得。

「立体感と、臨場感が味わえる映像美が圧倒的」「まさに動くアメコミ」「革命に立ち会えた。そんな映画」「時空を超えて色んなスパイダーマン達が共闘するワクワク感がすごい」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3「恩讐の彼方に__」』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2019年3月9日〜3月10日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(→)『映画ドラえもん のび太の月面探査記』[3月1日公開]

2位(→)『翔んで埼玉』[2月22日公開]

3位(→)『グリーンブック』[3月1日公開]

4位(NEW)『運び屋』[3月8日公開]

5位(NEW)『スパイダーマン:スパイダーバース』[3月8日公開]

6位(↓)『僕の彼女は魔法使い』[2月22日公開]

7位(→)『ボヘミアン・ラプソディ』[11月9日公開]

8位(↓)『フォルトゥナの瞳』[2月15日公開]

9位(NEW)『劇場版ウルトラマンR/B セレクト!絆のクリスタル』[3月8日公開]

10位(NEW)『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3「恩讐の彼方に__」​』[3月8日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

