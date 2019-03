世の中に必要と感じるルールは多いですが、何でもかんでも記述されているわけではありません。

「記述はされていないけれど、全員が知っておくべきルールにはどんなものがありますか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

what is one unwritten rule you think everyone.

●誰かにケータイの写真を見せられたら、勝手に右や左にスワイプしてはいけない。



●もし借りるのが3回目なら、自分のを持て。



↑ああ、自分の金を持たなくちゃいけないってことだな。わかった。



●もしガンを患っていると聞いたら、本人がその話に触れるまで、他の誰かのガンの話をしてはいけない。



●葬式で大騒ぎをしてはいけない。



↑結婚式でケンカも加えて。



●誰かの結婚式でプロポーズしてはいけない。



↑プロポーズしてから妊娠の発表。



●スーパーの通路のど真ん中にカートを置くな。



●働いている人に親切に。食料を扱うスタッフや医療スタッフなどに八つ当たりしないこと。



●あなたが間違っていることもある。それは悪いことではない。でも自分が悪いときはそれを認めてそこから学ぶこと。常に正しいわけじゃないことに耐えられずに、わざわざ自分の信念を掘り起こして自分を慰めなくてもよい。



●トイレはきれいに使うこと。ひどい使い方をして、そのまま去る人がいることに驚く!



●シフトを交代してもらえるチャンスは断るな。



↑それを英国海軍で学んだよ。トイレや食事をするチャンスは絶対に却下してはいけない。いつかその後しばらく交代できないときが来る。



●トイレの隙間を見ないように。



↑なぜあんなに大きな隙間が開いているんだ?(特にアメリカ)



↑何でもアメリカはビッグなんだよ。



●約束をキャンセルすることがあったら、リスケの責任はキャンセルしたほうにある。



●雪の日はヘッドライトをつけろ。おまえに言ってるんだよ、白いトラック野郎!



●他人の外見の欠点について話してはいけない。



●自分がつらいときでも他人への気遣いは忘れずに。



●運転しているときには親切にするのではなく、予測を立てること。親切な人々は結構な事故をもたらす。



●夢の中でトイレに行ってはいけない! きっといつか私に感謝する。



●他人にパーソナルスペースを与えること。全員がべたべたとくっつきたいわけではない。



●トイレのラバーカップ(すっぽん)は、それが必要になる前に買っておく。



共感できる例がいろいろと挙げられていました。