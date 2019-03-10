´Å¤¤¤±¤É¥Ø¥ë¥·¡¼¤À¤«¤éºá°´¶¥Ê¥·⁉ ´ÊÃ±¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¤ª¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×5Áª
ËþÂ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¡Ö¤ª¤«¤é¤Î¤ª²Û»Ò¡×5Áª¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤¤¤«¤¬¡©¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡×/ÎÁÍý¡§ÀÐ¶¶¤«¤ª¤ê¡¡»£±Æ¡§¸øÊ¸ÈþÏÂ
¢£ ¤ª¤«¤é¥³¥³¥¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¡¦Ä¾·Â12¡Á15Ñ¤Î¤â¤Î5ËçÊ¬¡¦2¡Á3¿ÍÊ¬¡Û
¤ª¤«¤é 50g¡¢ÍÏ¤Íñ 1¸ÄÊ¬¡¢ÇöÎÏÊ´ 90g¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾®¤µ¤¸1¤È1/2¡¢µíÆý 3/4¥«¥Ã¥×¡¢¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸1¡¢º½Åü 60g¡¢¥³¥³¥¢ ¾®¤µ¤¸4¡¢¥Ð¥¿¡¼ ¾¯¡¹¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê 1/2ËÜ¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à Å¬ÎÌ¡Ë
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ü¥¦¥ë¤ËÇöÎÏÊ´¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥³¥³¥¢¡¢º½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¤ë¡£
2. ÍÏ¤Íñ¤È¡¢µíÆý¤ÎÈ¾ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»Ä¤ê¤ÎµíÆý¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ä¤É¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
3. Ìý¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤ª¤«¤é¤â²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£Ê´Îà¤ËÍñ¤äµíÆý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤«¤é¤¬¶Ñ°ì¤Ëº®¤¶¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
4. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò·Ú¤¯¿¡¤¯¡£¤Ì¤ì¤Ö¤¤ó¤Î¾å¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÄì¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤Æ²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¡¢ºÆ¤Ó²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
5. 3¤ò¶Ì¤¸¤ã¤¯¤·1ÇÕÊ¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´¤ËÎ®¤·¡¢±ß¤¯¹¤²¤ë¡£É½ÌÌ¤Ë¤×¤Ä¤×¤Ä¤È¤¿¤¯¤µ¤ó·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¿¤é¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤Ç¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë30ÉÃ¤Û¤É¾Æ¤¤¤Æ»®¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¡£
6. 4¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¿¡¤¡¢5¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤È3²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Ç5¤Î»®¤Ë½Å¤Í¤Æ¤ª¤¯¡£
7. ´ï¤Ë6¤ò¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ½Å¤Í¤ÆÀ¹¤ë¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤ò½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¤»¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤â¤Î¤»¤ë¡£¹¥¤ß¤Ç¥ß¥ó¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤â¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬376Kcal¡Ë
Ê´Îà¤ËÍñ¤äµíÆý¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤é¤¬¶Ñ°ì¤Ëº®¤¶¤ë¤¿¤á¡¢Ä´Íý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¥·¥í¥Ã¥×Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò¤«¤é¤á¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
¢£ ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥
À¸ÃÏ¤Ë¥ì¥â¥ó½Á¤ä¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤µ¤ï¤ä¤«¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¡£Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤¿¤é¡¢·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¡¢Îä¤á¤Æ¤«¤éÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥ì¡¼¥º¥ó¤È¤¯¤ë¤ß¤Î¤ª¤«¤é¥¹¥³¡¼¥ó
Î¾¼ê¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Ê´Îà¤È¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¹¤êº®¤¼¤Þ¤¹¡£Ê´¥Á¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥í¥Ý¥í¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ª¤«¤é¤ÈµíÆý¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Åü¤ÎÎÌ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤«¤éËÜÍè¤ÎÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ÆGOOD¡£
¢£ ¥µ¥¯¥µ¥¯¤ª¤«¤é¥¯¥Ã¥¡¼
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¡£À¸ÃÏ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤éÇò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò¤Î¤»¡¢»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ´Ý¤¯À®·Á¤·¤Þ¤¹¡£Å·ÈÄ¤Ë¤Ï´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤À»þ¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼Æ±»Î¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ¥Á¡¼¥º¤Î¤ª¤«¤é¥¹¥³¡¼¥ó
À¸ÃÏ¤ËÊ´¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢±öÌ£¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯É÷¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µÙÆü¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥³¥¯¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤ª¤«¤é¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ê¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë