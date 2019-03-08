舞台「刀剣乱舞」最新作、健人扮する鶴丸国永ら8振りのビジュアルお目見え
「舞台『刀剣乱舞』」最新作より、刀剣男士8振りのキャラクタービジュアルが新たに明かされた。
このたびお披露目されたのは、健人扮する鶴丸国永、前山剛久扮する鶯丸、加藤将扮する大包平、川上将大扮する大般若長光、飯山裕太扮するソハヤノツルキ、木津つばさ扮する博多藤四郎、横山真史扮する山伏国広、武子直輝扮する同田貫正国のビジュアル。
末満健一が脚本・演出を手がける本作は、刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」を原案とした「舞台『刀剣乱舞』」の最新作。既報の通り本作には、山姥切国広役の荒牧慶彦、へし切長谷部役の和田雅成が出演する。
公演は6月14日から23日まで東京、6月28日から7月7日まで大阪、7月11日から15日まで兵庫にて。さらに7月19日から8月4日には東京に凱旋する。会場やチケットなどの詳細は続報を待とう。
「舞台『刀剣乱舞』」最新作
2019年6月14日（金）〜23日（日）
東京
2019年6月28日（金）〜7月7日（日）
大阪
2019年7月11日（木）〜15日（月・祝）
兵庫
2019年7月19日（金）〜8月4日（日）
東京
原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より（DMM GAMES/Nitroplus）
脚本・演出：末満健一
音楽：manzo、テルジヨシザワ
キャスト
山姥切国広：荒牧慶彦
へし切長谷部：和田雅成
鶴丸国永：健人
鶯丸：前山剛久
大包平：加藤将
大般若長光：川上将大
ソハヤノツルキ：飯山裕太
博多藤四郎：木津つばさ
山伏国広：横山真史
同田貫正国：武子直輝
ほか
(c)舞台『刀剣乱舞』製作委員会