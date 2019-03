Sur un remix dubstep de "Jingle Bells" ???? #paris #ruecremieux pic.twitter.com/r7Fd23bYyB— Club Crémieux (@clubcremieux) 2016年12月28日

Quand tu tournes ton clip tout seul. ???????? #SOSdétresseamitié #ruecrémieux pic.twitter.com/S9BWW68Dc4— Club Crémieux (@clubcremieux) 2016年11月15日

by Pom'フランスのパリにあるクレミュー通りは、パステル調のカラフルな家が並んだ小さな通りで、写真映えするスポットとして 観光 客の間で人気を集めています。その「映え」を求めて、普通の観光客だけではなく自撮り写真の撮影を目的としたインスタグラマーたちも大挙して押しかける事態となっており、住民たちはこれらを排除するために通りにゲートを設けることを計画しています。Residents of picturesque Paris street demand gates to keep out Instagrammers - The Localhttps://www.thelocal.fr/20190307/residents-of-picturesque-paris-street-demand-gates-to-keep-out-instagrammersParis Residents Are Trying to Banish Instagram Hordes From Their Cute Pastel Rue Crémieux | W Magazinehttps://www.wmagazine.com/story/paris-rue-cremieux-instagram-influencersフランス・パリのクレミュー通りは観光スポットとしても有名な場所。Googleストリートビューを使って通りを歩いてみると、カラフルな町並みときれいに並べられた石畳が「写真映えするスポット」として人気になる理由もよくわかるかと思います。この美しい景観に加え、小さな通りであるため自動車がほとんど通らないという点から、クレミュー通りは写真映えするスポットとして愛されてきました。しかし、それも「Instagramが登場するまでだった」と地元メディアのThe Localは記しています。フランスの公共ラジオであるフランス・アンフォでは、クレミュー通りを「ヨーロッパで最も人気のある完璧な自分撮りを撮影するためのスポット」と評し、地元住民が押しかけるインスタグラマーたちに嫌気がさしている、と報じています。地元住民はクレミュー通りへの入り口となるどちらか一方にゲートを設置して厄介なインスタグラマーを寄せ付けないようにすることで、自分たちのプライバシーを保護することをパリの市議会に求めています。さらに、クレミュー通りを守るために地元住民たちは「Club Crémieux」というInstagramおよびTwitterアカウントを作成し、クレミュー通りに押し寄せるインスタグラマーたちがいかに迷惑かわかる写真およびムービーを投稿しています。他人の家の玄関前でヨガをしだす女性。女性がInstagramにアップした写真は インスタ映え しているのかもしれませんが、端から見ると不審者以外の何者でもありません。他人の家の玄関前でヨガシリーズその2自撮り中なのか被写体を撮影しているのかは不明ですが、石畳の上に寝転がってしまう女性。他にも通りに座り込む若者の姿が写り込んでおり、クレミュー通りではこういった光景が日常茶飯事で見られるのであろうことがうかがえます。サンバを踊り出す人々も。偶然通りかかった場所でサンバの撮影が始まったなら興味津々で眺めてしまうかもしれませんが、自分の暮らす家の前で陽気なサンバのリズムが流れ出すと、どのような気持ちになるのでしょうか……。通路を占拠して踊り出す人々。きれいな街並みで自動車もほとんど通らない、ということでクレミュー通りをムービーの撮影地にする人も多いようです。中にはひとりでムービーを撮影する人も。まさかのくまモンもクレミュー通りを訪れたことがあるようです。クレミュー通りで暮らすアントニヌさんは、「私たちが食事のために食卓に座ると、すぐ外にムービーを撮るために2時間粘っているラッパーがいたり、1時間以上叫びっぱなしのバチェラー・パーティーが開催されていたりします。率直に言って、僕たちはこういった状況に疲れ切っているんです」と語っています。The Localによると、クレミュー通りを示すハッシュタグ「#ruecremieu」には3万件超の写真やムービーが投稿されているそうです。地元住民によると、来訪者は日中は比較的住民を尊重してくれるものの、夜間や週末になると手がつけられないような騒ぎになるとのこと。パリの自治体は2019年の夏までに解決策を出そうとしているとのことで、地元住民たちはまだしばらくの間は騒ぎを我慢し続けなければいけないそうです。