テレビシリーズ「LUPIN the Third -峰不二子という女-」(2012・日本テレビ系)のキャラクターデザイン、作画を手掛けた小池健が監督を務める映画『LUPIN THE IIIRD』シリーズの第3弾『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』が、5月31日より公開されることが決定した。

大人向け、スタイリッシュな作風で人気を博した前2作『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』(2014)、『LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門』(2017)に続く本作。モンキー・パンチ原作の漫画、アニメ「ルパン三世」のヒロインとしておなじみの、峰不二子を軸にした物語が展開する。

ストーリーは明かされていないが、特報によると不二子の「これだから子供は嫌いなのよ」、ルパン三世の「なんでおまえ、あんなガキと一緒にいるんだよ」などのセリフの数々から、子供がストーリーのカギになる模様。「わたし心を入れ替えたの」(不二子)「あの女にも弱点が……」(次元大介)といった言葉からも、不二子の新たな一面がうかがえる。

不二子の声を沢城みゆき、ルパン三世を栗田貫一が担当。監督・演出・キャラクターデザインは、「Grasshoppa!」シリーズや『アニマトリックス』(2003)、『REDLINE』(2010)などの小池健。脚本を、「ルパン三世」のシリーズ構成や「仮面ライダーエグゼイド」シリーズ、『仮面ライダーアマゾンズ THE MOVIE 最後ノ審判』の脚本を手掛けた高橋悠也が務める。

なお、本作のムビチケが3月29日より公開劇場にて販売開始。劇場購入特典は、小池監督の原画「峰不二子」A5クリアファイルとなっている(ムビチケ1枚につき特典一つ、数量限定)。(編集部・石井百合子)

映画『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』は5月31日より新宿バルト9ほか限定劇場公開