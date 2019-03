あまりにも可愛くて描かざるをえなかった#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/jsdL6VuMMi— 小田ハルカ (@aries_bug) 2019年2月28日

しわしわピカチュウのこの顔好き。#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/DwzZqThw0r— 卯月つくし (@0tsukushi0) 2019年3月3日

ダメだ、このクシャ顔じわじわくるwwww

好きwwwwww#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/b6fEHaWOgh— 桃月かすみ@3/17三毛猫歌劇団3周年ワンマン (@kasumimikeneko) 2019年2月27日

しわしわピカチュウとリパさんの親和性でちゅ pic.twitter.com/WW4zQpioQf— 鮭だらけ(新刊通販開始) (@shakemamire) 2019年3月2日

絶対見たい。w#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/NPFFrEk0J9— 夕燈 (@yvh1215) 2019年2月28日

#名探偵ピカチュウ #DetectivePikachu pic.twitter.com/GXBlpHWfoV— ラリアット (@rariatoo) 2019年3月2日

しわしわのピカチュウ描きたくて夜中に描いてしまった…#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/9nmMdtaU8L— ササピー (@donsasasu) 2019年3月3日

しわしわポケモン#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/QOJHHUJ9m4— ごま (@Dx_gori) 2019年3月3日

しわしわピカチュウのドット絵できた#dotpict #ドット絵 #しわしわピカチュウ pic.twitter.com/8YB2obbgwy— れいん@モノづくりアカウント (@subaccount_rein) 2019年3月7日

エイパム「グアァー!!!」

しわしわ名探偵ピカチュウ「こわいんだよおまえ!!!!」#DetectivePikachu#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/P6SQOJTKpu— ユウキング (@U_K_ing0202) 2019年3月4日

しわしわピカチュウのフィギュア作ったから見て…#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/CnIbq4dLjH— ねむい (@nemui_sleeper) 2019年3月2日

しわしわのピカチュウが久々のドストライクだったので



1枚目は公式アングル意識。



芝に乗せたら可愛いのでは????と思ったけど草野球のおじさん感がすごい。



4枚目は事件の調査で聞き込みに来た時に、正座してたら足が痺れてしまったという細か〜い設定つき。笑#名探偵ピカチュウ #羊毛フェルト pic.twitter.com/sDlgo1OTXX— らしゃ (@molmichi) 2019年3月3日

レゴでピカチュウつくったよ pic.twitter.com/6o6hPVz4xv— マンティス (@tis_toys) 2019年3月6日

Faces of #DetectivePikachuMovie #名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/CsK3rNvVGT— BIll ビレブン (@13ee_hongkong) 2019年3月4日

しわしわピカチュウのクッキー作った#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/NaNxgoFQdm— 那島ナカヤ (@n_akaya) 2019年3月6日

しわくちゃピカチュウのぬいぐるみ売ってないから作った結構大きい。これが絵心なし&不器用の限界!



見本の画像よりしおしおな顔になってしまったw#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/yLzV068VMV— 綾 (@aya_yacco) 2019年3月5日

みんなしわしわピカチュウ大好きか

こんなん描きたくなるわ#デザインカプチーノ#名探偵ピカチュウ pic.twitter.com/ca2oTVfTGy— ところてん (@tokoroten_1234) 2019年3月3日

2019年5月公開予定のポケットモンスターシリーズ初の実写映画「 名探偵ピカチュウ 」では、ふわふわモフモフのしゃべる ピカチュウ が登場します。実写版のピカチュウが初めてお披露目された際には、インターネット上で賛否両論のさまざまな意見が飛び交いました。しかし、ミュウツーが登場した最新の予告編が公開されて以降、インターネット上ではその中の1シーンが「しわしわピカチュウ」として人気を集めるようになってきています。既に公開されている複数の予告編の中でさまざまな表情をみせるピカチュウですが、特に人気を集めているのが以下のしょんぼりした表情。心身ともに疲れ果てた様子の「しわしわピカチュウ」が予告編に登場してから大きな注目を集めており、特に日本では多くのSNSユーザーがこのしわしわピカチュウの虜(?)になっている模様。さっそくしょぼくれた様子のピカチュウがイラスト化されており、何とも言えない哀愁あふれる表情を忠実に再現しています。「しわしわピカチュウ」という呼び方がチラホラ見られます。くしゃっとしたゆがんだ表情のピカチュウが好き、という人が多い模様。いろんな場面のしわしわピカチュウが大集合しわしわピカチュウ目当てのユーザーも。あの表情はきっと三段アイスを落とした時のものだ、というイラスト。わさわさ増殖するしわしわピカチュウピカチュウ&フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメの初代パートナーポケモンでしわしわ顔。ドット絵版のしわしわピカチュウも。予告編で登場した怖すぎるエイパムにツッコミを入れるしわしわピカチュウさらに、さっそくしわしわピカチュウを立体化する人も登場。こちらは羊毛フェルトでしわしわピカチュウを再現。レゴでしわしわピカチュウ名探偵ピカチュウの絶妙な表情だけを集めるとこんな感じ。クッキーにもなっています。大きめのぬいぐるみを作って愛でる人も。ラテアートでしわしわピカチュウを再現する猛者も登場。ムービーでラテアートのしわしわピカチュウが出来上がるまでを見ることもできます。【LATTEART】Pikachu(POKEMON)/しわしわピカチュウ【ラテアート】 - YouTube海外ゲームメディアのPolygonも「しわしわピカチュウ私たちの新しいお気に入りのピカチュウではない?これはアートだ」という記事を掲載し、しわしわピカチュウの人気ぶりを取り上げています。Wrinkled Pikachu isn’t just our new favorite Pikachu ? it’s art - Polygonhttps://www.polygon.com/pokemon/2019/3/7/18255077/wrinkled-pikachu-detective-pikachu-fan-art