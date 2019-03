菅田将暉×小松菜奈のWebムービー解禁！小松はタイムカプセルに恥ずかしい手紙入れた過去明かす

「Play fashion!」をコーポレートスローガンに掲げるアダストリアが展開する「niko and ...(ニコアンド)」が、本日3月8日よりブランドアンバサダーをつとめる菅田将暉と小松菜奈が出演し、アートディレクションを森本千絵が担当、ウカスカジーの新曲「言葉」(発売未定)を使用したWebムービー「であうにあうMOVIE『あ、ハル』」を公開した。菅田と小松演じる2人は、何でも話せるダチであり、秘密を共有する同志でもある。この動画は、そんな2人が小さな頃に秘密基地にしていた丘が舞台。そこで2人は、自分たちだけがわかる遊びをしたり、宝物を小さなカプセルに入れたり、楽しい時間を過ごしていたが、いつしか大人になり、そうした日々のことを忘れかけていた。ところが、ある日、何かに導かれたかのように2人は、小さなカプセルを握り締め秘密基地へとたどり着く。そこには自分たちと同じように、時を経て成長した巨大なカプセルマシーン「Space Time Capsule」があった。夢中になって、カプセルを開けていく2人。昔好きだった懐かしい物から、初めて出会う春服まで、中身は様々だ。それはまるで、何度も季節をめぐり、毎年、懐かしさと新しさを感じる「春」のよう。次々と「春」を開いていく2人は、忘れていた「春」と新しい「春」を開くために、ここに戻ってきたのだった。撮影が行われたのは、まさに「秘密基地」と呼ぶに相応しい、地元の方にしか知られていないような丘。そこに置かれた巨大なカプセルマシーンの大きさに、菅田も小松も大変驚いたという。また、今回のムービーでは自然な会話が求められる中、「Space Time Capsule」のハンドルを力いっぱい回す菅田のことを小松が「がんばれ、がんばれー!」と無邪気に応援をするなど、和気あいあいとした雰囲気で撮影は進行。桜の花びらが美しく舞うシーンで撮影を終えると、そのシーンをイメージしたケーキがサプライズで登場し、もうすぐ誕生日だった2人を祝福した。今回の撮影について2人は「楽しかったです!」と感想を漏らす。また、ムービーの中で重要な役割をはたすタイムカプセルに関する質問に、菅田は「やったことないな…」と回答。これに小松は「え!? 小学生の頃とかやったことないの?」と話すと、「(私は学校でやったことがあって)成人式のときに開けてみたら手紙とかが入っていて、書いてあったことがちょっと恥ずかしかったです。好きな人のこととか…」などと答えている。「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する「style editorial brand」。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に「であう」、やがて自分のライフスタイルに「にあう」。そんなメッセージのもと、20〜30代の男女に向けて事業を展開中だ。「niko and ...」2019 SPRING 特設ページhttp://www.nikoand.jp/campaign/2019SS/