現在公開中の映画『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ』に続く作品『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト』に登場する新キャラクター15名の設定画と、それぞれの声を担う声優陣が発表された。

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』は、2016年公開の『KING OF PRISM by PrettyRhythm』、2017年公開の『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』に続くシリーズ最新作。4月8日からテレビで放送される12話のテレビアニメを3話ごとに集約し、劇場編集版として4本の映画が公開される。23日に封切られる2本目『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト』は、テレビアニメでは第4話、第5話、第6話にあたる。

第4話の十王院カケルのエピソードには、カケルの母・十王院千(高乃麗)、祖父・十王院万太郎(千葉繁)、祖母・十王院京(沢海陽子)、幼少期のカケル本人(大地葉)、カケルの人生に大きく関わってくるメリナ(村上喜紀)、リヴィングストン(乃村健次)、児玉専務(森田順平)、第5話の高田馬場ジョージのエピソードにはジョージの過去を知る幼なじみの津山ミヨ(佐藤あずさ)、第6話の鷹梁ミナトのエピソードには、ミナトの母・鷹梁海(安藤麻吹)、父・鷹梁洋(星野充昭)、妹・翼(南條愛乃)、弟・潮(一木千洋)、妹・渚(林鼓子)、祖父・五十嶋波助(茶風林)、祖母・五十嶋舟子(寺内よりえ)が登場する。

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ』は、4日に発表された「ぴあ映画初日満足度ランキング」(ぴあ調べ)で92.0点を獲得し、第91回アカデミー賞作品賞に輝いた映画『グリーンブック』に次ぐ2位にランクインしていた。(編集部・海江田宗)