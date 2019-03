【AFP=時事】後天性免疫不全症候群(エイズ、AIDS)を発症させるエイズウイルス( HIV )の感染者が、幹細胞移植を受けた結果、治癒したとみられる寛解状態が続いていることが、科学誌「 ネイチャー (Nature)」に発表された論文で明らかになった。「ロンドンの患者(London Patient)」とされるこの男性が、完治の2例目となる可能性がある。専門家は治癒とみられる状態は、ロンドンの患者が血液がん治療のため骨髄移植を受けた結果もたらされたものであり、一般的なHIV治療に用いるには危険が高いと警告している。40年前の流行からこれまでに7000万人がHIVに感染し、その半数が死亡しているが、現在では完治はしないものの、薬によりエイズ発症を抑えることができるようになっている。感染症を専門とする英ウェールズにあるカーディフ大学(Cardiff University)のアンドリュー・フリードマン(Andrew Freedman)氏は、「この治療法は世界に数万人存在するHIV感染者にとって実用的でないのは明らかだが、究極的な完治療法の開発の一助となる」と述べた。米国人ティモシー・ブラウン(Timothy Brown)さんが10年以上前に世界初のHIV治癒例となって以来、がん治療がどのようにしてHIVの消滅につながったかということについて、主に三つの説が唱えられてきた。豪メルボルン大学(University of Melbourne)ピーター・ドハーティ感染免疫研究所(Peter Doherty Institute for Infection and Immunity)所長で、エイズとHIV研究の第一人者であるシャロン・ルウィン(Sharon Lewin)教授は、AFPの取材に対し、ロンドンの患者には、これまで唱えられてきた三つの説のうち二つのうちのどちらかが当てはまると考えらえると説明した。■がん治療との関係一つ目は、HIVに耐性がある突然変異したCCR5遺伝子を持っていたとする説だ。HIVの大部分は、受容体であるCCR5と結合することによって細胞に侵入するが、CCR5デルタ32と呼ばれる突然変異型CCR5は、HIVの侵入を防ぐことができる。CCRデルタ32を保持しているのは欧州人のわずか1%で、その他の人種は事実上保持していない非常に珍しい遺伝子だ。ブラウンさんとロンドンの患者は共に、この突然変異型CCR5を保持するドナーから、幹細胞移植を受けていた。英ケンブリッジ大学(University of Cambridge)の教授で、論文の主執筆者ラビンドラ・グプタ(Ravindra Gupta)氏は、「(HIVの)寛解を実現し、抗レトロウイルス治療を生涯続けることから人々を解放するには、CCR5の治療効果に関する研究をさらにすすめることが選択肢として挙げられる」と述べた。ブラウンさんとロンドンの患者の間にも、同じようながん治療を受けた感染者が何人かいたが、ブラウンさんの治癒例が特殊な例なのかどうか判断がつく前に、がんで死亡していた。「二つの免疫系が混ざり合い、新しい免疫系が元の免疫系に反応したというのが第2の説だ」とルウィン氏は言う。これは移植によって起こる合併症の一つで、「移植片対宿主病」と呼ばれている。「おそらく今回起こったのはこれで、移植片がHIVを全て消滅させたと思われる」とルウィン氏は語った。一部の研究者は、ロンドンの患者の例が出てくる前までは、幹細胞移植に先立つ集中的な放射線療法と化学療法がHIVを消滅させたとする第3の説を主張していた。だが、ロンドンの患者が受けた移植前治療は、ブラウン氏が受けた治療に比べると軽いものだったため、第3の説はHIVが消滅した説明にはならないと多くの研究者が結論付けた。【翻訳編集】AFPBB News